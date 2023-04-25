Что вас ждет: Для любителей потрясающих видов и фантастических ощущений, а так же для тех, кто не равнодушен к «заброшкам». Великолепные здания прошлого века, смотровые площадки, забытые ЖД станции, знаменитый «Стеклянный мост», дегустации и купание в море не оставят Вас равнодушными. Программа:

ГАГРА. ДОМ ПРИЗРАКА* ✔Белые скалы ✔️Смотровая площадка "Я люблю Гагру" ✔️Площадь "Гагарина" (фонтан "Три грации", универмаг "Жоэквара", ЖД Станция "Абаата") ✔Замок принца Ольденбургского - дополнительно 150 руб (дети до 18 лет в бесплатно) ✔️Жоэкварское ущелье (Башня Марлинского, Здание городской бани, пешая прогулка по ущелью).

️Пансионат "Скала" и верхняя станция канатки ✔Дом призрака ✔Бзыбское ущелье ✔ Дегустационный зал "Отырба" (дегустация вина, чачи, коньяка, сыра, коченого мяса, высокогорного чая) ✔Пасека (дегустация меда, медовухи) ✔ Обед в кафе "Абхазский дворик" (стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки) ✔Водопад девичьи слёзы ✔️Павильон ж/д станции "Гагрипш" ✔Мамзышха "Первая смотровая" ✔ Купание в море ✔️Колоннада ✔️Зимний театр ✔️Парк Принца Ольденбургского ✔️Старая канатка в парке ✔️Ресторан Гагрипш.

️Пансионат "Скала" и верхняя станция канатки ✔Дом призрака ✔Бзыбское ущелье ✔ Дегустационный зал "Отырба" (дегустация вина, чачи, коньяка, сыра, коченого мяса, высокогорного чая) ✔Пасека (дегустация меда, медовухи) ✔ Обед в кафе "Абхазский дворик" (стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки) ✔Водопад девичьи слёзы ✔️Павильон ж/д станции "Гагрипш" ✔Мамзышха "Первая смотровая" ✔ Купание в море ✔️Колоннада ✔️Зимний театр ✔️Парк Принца Ольденбургского ✔️Старая канатка в парке ✔️Ресторан Гагрипш.

✔️Пансионат "Скала" и верхняя станция канатки ✔Дом призрака ✔Бзыбское ущелье ✔ Дегустационный зал "Отырба" (дегустация вина, чачи, коньяка, сыра, коченого мяса, высокогорного чая) ✔Пасека (дегустация меда, медовухи) ✔ Обед в кафе "Абхазский дворик" (стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки) ✔Водопад девичьи слёзы ✔️Павильон ж/д станции "Гагрипш" ✔Мамзышха "Первая смотровая" ✔ Купание в море ✔️Колоннада ✔️Зимний театр ✔️Парк Принца Ольденбургского ✔️Старая канатка в парке ✔️Ресторан Гагрипш