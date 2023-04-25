Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Групповая экскурсия в Адлере

Абхазия на джипе: мини-групповой тур по заброшенным местам из Сочи

5
4 отзыва
А вы когда-нибудь бывали в городах-призраках? Приглашаем вас в джип-тур по Абхазии, в котором мы осмотрим самую живописную архитектуру прошлого и руины, очаровывающие былым величием.

Посмотрим, как природа понемногу забирает своё и рукотворные сооружения становятся частью ландшафта.
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Ближайшие даты:
23
янв
27
янв
30
янв
3
фев
6
фев
10
фев
13
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Горные реки
  • Заброшенные дома и гостиницы
  • Каньоны и ущелья
  • Белые скалы
  • Пляж в Гагре

Описание

Что вас ждет: Для любителей потрясающих видов и фантастических ощущений, а так же для тех, кто не равнодушен к «заброшкам». Великолепные здания прошлого века, смотровые площадки, забытые ЖД станции, знаменитый «Стеклянный мост», дегустации и купание в море не оставят Вас равнодушными. Программа:
  • ГАГРА. ДОМ ПРИЗРАКА* ✔Белые скалы ✔️Смотровая площадка "Я люблю Гагру" ✔️Площадь "Гагарина" (фонтан "Три грации", универмаг "Жоэквара", ЖД Станция "Абаата") ✔Замок принца Ольденбургского - дополнительно 150 руб (дети до 18 лет в бесплатно) ✔️Жоэкварское ущелье (Башня Марлинского, Здание городской бани, пешая прогулка по ущелью).
  • ️Пансионат "Скала" и верхняя станция канатки ✔Дом призрака ✔Бзыбское ущелье ✔ Дегустационный зал "Отырба" (дегустация вина, чачи, коньяка, сыра, коченого мяса, высокогорного чая) ✔Пасека (дегустация меда, медовухи) ✔ Обед в кафе "Абхазский дворик" (стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки) ✔Водопад девичьи слёзы ✔️Павильон ж/д станции "Гагрипш" ✔Мамзышха "Первая смотровая" ✔ Купание в море ✔️Колоннада ✔️Зимний театр ✔️Парк Принца Ольденбургского ✔️Старая канатка в парке ✔️Ресторан Гагрипш.
️Пансионат "Скала" и верхняя станция канатки ✔Дом призрака ✔Бзыбское ущелье ✔ Дегустационный зал "Отырба" (дегустация вина, чачи, коньяка, сыра, коченого мяса, высокогорного чая) ✔Пасека (дегустация меда, медовухи) ✔ Обед в кафе "Абхазский дворик" (стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки) ✔Водопад девичьи слёзы ✔️Павильон ж/д станции "Гагрипш" ✔Мамзышха "Первая смотровая" ✔ Купание в море ✔️Колоннада ✔️Зимний театр ✔️Парк Принца Ольденбургского ✔️Старая канатка в парке ✔️Ресторан Гагрипш.
✔️Пансионат "Скала" и верхняя станция канатки ✔Дом призрака ✔Бзыбское ущелье ✔ Дегустационный зал "Отырба" (дегустация вина, чачи, коньяка, сыра, коченого мяса, высокогорного чая) ✔Пасека (дегустация меда, медовухи) ✔ Обед в кафе "Абхазский дворик" (стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки) ✔Водопад девичьи слёзы ✔️Павильон ж/д станции "Гагрипш" ✔Мамзышха "Первая смотровая" ✔ Купание в море ✔️Колоннада ✔️Зимний театр ✔️Парк Принца Ольденбургского ✔️Старая канатка в парке ✔️Ресторан Гагрипш

Вторник и суббота 7:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Экологический сбор
  • Трансфер
Что не входит
  • Обед
  • Тарзанка (по желанию)
  • Трансфер из Центрального Сочи (можно самостоятельно прибыть на удобную точку сбора в Адлере)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
Завершение: КПП отеля, ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник и суббота 7:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • После бронирования с вами свяжемся и подробно все раскажем
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
V
25 апр 2023
А
19 авг 2022
А
7 авг 2022
Это была одна из лучших наших экскурсий. Повезло и с джипом, и с водителем, и с единственным)) попутчиком. Мы были на одной волне, ехали с ветерком и громкой музыкой. Ребёнок 10л тоже остался в восторге.
Н
13 июля 2022
Классная экскурсия, классные организаторы, спасибо за всё

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