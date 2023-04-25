Абхазия на джипе: мини-групповой тур по заброшенным местам из Сочи
А вы когда-нибудь бывали в городах-призраках? Приглашаем вас в джип-тур по Абхазии, в котором мы осмотрим самую живописную архитектуру прошлого и руины, очаровывающие былым величием.
Посмотрим, как природа понемногу забирает своё и рукотворные сооружения становятся частью ландшафта.
Посмотрим, как природа понемногу забирает своё и рукотворные сооружения становятся частью ландшафта.
Ближайшие даты:
23
янв
янв
27
янв
янв
30
янв
янв
3
фев
фев
6
фев
фев
10
фев
фев
13
фев
фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Горные реки
- Заброшенные дома и гостиницы
- Каньоны и ущелья
- Белые скалы
- Пляж в Гагре
Описание
Что вас ждет: Для любителей потрясающих видов и фантастических ощущений, а так же для тех, кто не равнодушен к «заброшкам». Великолепные здания прошлого века, смотровые площадки, забытые ЖД станции, знаменитый «Стеклянный мост», дегустации и купание в море не оставят Вас равнодушными. Программа:
- ГАГРА. ДОМ ПРИЗРАКА* ✔Белые скалы ✔️Смотровая площадка "Я люблю Гагру" ✔️Площадь "Гагарина" (фонтан "Три грации", универмаг "Жоэквара", ЖД Станция "Абаата") ✔Замок принца Ольденбургского - дополнительно 150 руб (дети до 18 лет в бесплатно) ✔️Жоэкварское ущелье (Башня Марлинского, Здание городской бани, пешая прогулка по ущелью).
- ️Пансионат "Скала" и верхняя станция канатки ✔Дом призрака ✔Бзыбское ущелье ✔ Дегустационный зал "Отырба" (дегустация вина, чачи, коньяка, сыра, коченого мяса, высокогорного чая) ✔Пасека (дегустация меда, медовухи) ✔ Обед в кафе "Абхазский дворик" (стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки) ✔Водопад девичьи слёзы ✔️Павильон ж/д станции "Гагрипш" ✔Мамзышха "Первая смотровая" ✔ Купание в море ✔️Колоннада ✔️Зимний театр ✔️Парк Принца Ольденбургского ✔️Старая канатка в парке ✔️Ресторан Гагрипш.
️Пансионат "Скала" и верхняя станция канатки ✔Дом призрака ✔Бзыбское ущелье ✔ Дегустационный зал "Отырба" (дегустация вина, чачи, коньяка, сыра, коченого мяса, высокогорного чая) ✔Пасека (дегустация меда, медовухи) ✔ Обед в кафе "Абхазский дворик" (стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки) ✔Водопад девичьи слёзы ✔️Павильон ж/д станции "Гагрипш" ✔Мамзышха "Первая смотровая" ✔ Купание в море ✔️Колоннада ✔️Зимний театр ✔️Парк Принца Ольденбургского ✔️Старая канатка в парке ✔️Ресторан Гагрипш.
✔️Пансионат "Скала" и верхняя станция канатки ✔Дом призрака ✔Бзыбское ущелье ✔ Дегустационный зал "Отырба" (дегустация вина, чачи, коньяка, сыра, коченого мяса, высокогорного чая) ✔Пасека (дегустация меда, медовухи) ✔ Обед в кафе "Абхазский дворик" (стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки) ✔Водопад девичьи слёзы ✔️Павильон ж/д станции "Гагрипш" ✔Мамзышха "Первая смотровая" ✔ Купание в море ✔️Колоннада ✔️Зимний театр ✔️Парк Принца Ольденбургского ✔️Старая канатка в парке ✔️Ресторан Гагрипш
Вторник и суббота 7:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Экологический сбор
- Трансфер
- Что не входит
- Обед
- Тарзанка (по желанию)
- Трансфер из Центрального Сочи (можно самостоятельно прибыть на удобную точку сбора в Адлере)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановкаЗавершение: КПП отеля, ближайшая остановка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник и суббота 7:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- После бронирования с вами свяжемся и подробно все раскажем
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Viqlya.happy
25 апр 2023
А
Александр
19 авг 2022
А
Анна
7 авг 2022
Это была одна из лучших наших экскурсий. Повезло и с джипом, и с водителем, и с единственным)) попутчиком. Мы были на одной волне, ехали с ветерком и громкой музыкой. Ребёнок 10л тоже остался в восторге.
Н
Наталья
13 июля 2022
Классная экскурсия, классные организаторы, спасибо за всё
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