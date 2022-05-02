Джип-тур в очаровательный Каньон (из Адлера)

Групповой джип-тур по каньонам Адлера: SPA-процедуры и потрясающие фотографии

5
2 оценки
Описание
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Ответы на вопросы
Джип-тур в очаровательный Каньон (из Адлера)
Джип-тур в очаровательный Каньон (из Адлера)
Джип-тур в очаровательный Каньон (из Адлера)
Джип-тур в очаровательный Каньон (из Адлера)
Джип-тур в очаровательный Каньон (из Адлера)
Джип-тур в очаровательный Каньон (из Адлера)
Джип-тур в очаровательный Каньон (из Адлера)
Ближайшие даты:
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Село Галицино
  • Троице-Георгиевский женский монастырь
  • Самшитовая роща
  • Реликтовый лес
  • Ущелье Ахцу
  • Мокрый каньон (место древнего океана Тетис)
  • Ивановский водопад (если много снега, то везём на Пасть Дракона)
  • Царские ванны (голубая глина)
  • Мост желаний
  • Переправа через горную реку
  • Природный джакузи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждёт:

  • По пути на каньон вы прогуляетесь по женскому монастырю, живописному ущелью и сделаете потрясающие фотографии. Захотите отдыха — примите SPA-процедуры в источнике с голубой глиной и помедитируйте у водопада.
  • И напоследок — таинственный мокрый Каньон с самшитовой рощей и тысячелетними разломами. Желающие смогут окунуться в горную реку.

Важная информация:

Для природных spa-процедур обязательно возьмите с собой купальник, глиняные обертывания — бонус данного маршрута!
Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Адлерском районе, Олимпийском парке или ближайшей автобусной остановки. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания.
Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.

Ежедневно в 08:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя-экскурсовода.
  • Трансфер с остановок в Адлере по ул. Ленина, Олимпийского парка.
  • Дегустации напитков, сыра, меда, копченостей, сладостей
Что не входит
  • Экологический сбор - 400 руб. /чел. (Оплачивается обязательно)
  • Трансфер с центрального района Сочи и Красной поляны
  • Питание (по желанию)
Место начала и завершения?
Остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00 и 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Для природных spa-процедур обязательно возьмите с собой купальник, глиняные обертывания — бонус данного маршрута!
  • Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Адлерском районе, Олимпийском парке или ближайшей автобусной остановки.
  • Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
  • Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания.
  • Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
  • В стоимость экскурсии не включен экологический сбор - 400 рублей с человека.
  • Общая стоимость экскурсии с учетом экологического сбора в Рицинский национальный парк составляет: 2400 рублей с человека.
  • Связаться с Гидом по Телефону, Ватсап или Телеграмм:
  • Тел. +7(999)443-17-55 Дмитрий.
  • Ссылка на чат в Телеграмм:
  • Https://t.me/dmberz
  • Ссылка на чат в Ватсап:
  • Https://wa.me/+79994431755
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
M
2 мая 2022
Д
8 мая 2021

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