Групповой джип-тур по каньонам Адлера: SPA-процедуры и потрясающие фотографии
Ближайшие даты:
30
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Что вас ожидает:
- Село Галицино
- Троице-Георгиевский женский монастырь
- Самшитовая роща
- Реликтовый лес
- Ущелье Ахцу
- Мокрый каньон (место древнего океана Тетис)
- Ивановский водопад (если много снега, то везём на Пасть Дракона)
- Царские ванны (голубая глина)
- Мост желаний
- Переправа через горную реку
- Природный джакузи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждёт:
- По пути на каньон вы прогуляетесь по женскому монастырю, живописному ущелью и сделаете потрясающие фотографии. Захотите отдыха — примите SPA-процедуры в источнике с голубой глиной и помедитируйте у водопада.
- И напоследок — таинственный мокрый Каньон с самшитовой рощей и тысячелетними разломами. Желающие смогут окунуться в горную реку.
Важная информация:
Для природных spa-процедур обязательно возьмите с собой купальник, глиняные обертывания — бонус данного маршрута!
Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Адлерском районе, Олимпийском парке или ближайшей автобусной остановки. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания.
Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
Ежедневно в 08:00 и 13:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги водителя-экскурсовода.
- Трансфер с остановок в Адлере по ул. Ленина, Олимпийского парка.
- Дегустации напитков, сыра, меда, копченостей, сладостей
- Что не входит
- Экологический сбор - 400 руб. /чел. (Оплачивается обязательно)
- Трансфер с центрального района Сочи и Красной поляны
- Питание (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:00 и 13:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Для природных spa-процедур обязательно возьмите с собой купальник, глиняные обертывания — бонус данного маршрута!
- Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Адлерском районе, Олимпийском парке или ближайшей автобусной остановки.
- Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
- Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания.
- Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
- В стоимость экскурсии не включен экологический сбор - 400 рублей с человека.
- Общая стоимость экскурсии с учетом экологического сбора в Рицинский национальный парк составляет: 2400 рублей с человека.
- Связаться с Гидом по Телефону, Ватсап или Телеграмм:
- Тел. +7(999)443-17-55 Дмитрий.
- Ссылка на чат в Телеграмм:
- Https://t.me/dmberz
- Ссылка на чат в Ватсап:
- Https://wa.me/+79994431755
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Mary
2 мая 2022
Д
Данил
8 мая 2021
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Дата и количество участников выбирается при бронировании