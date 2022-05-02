Что вас ждёт:

По пути на каньон вы прогуляетесь по женскому монастырю, живописному ущелью и сделаете потрясающие фотографии. Захотите отдыха — примите SPA-процедуры в источнике с голубой глиной и помедитируйте у водопада.

И напоследок — таинственный мокрый Каньон с самшитовой рощей и тысячелетними разломами. Желающие смогут окунуться в горную реку.

Важная информация:

Для природных spa-процедур обязательно возьмите с собой купальник, глиняные обертывания — бонус данного маршрута!

Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Адлерском районе, Олимпийском парке или ближайшей автобусной остановки. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.

Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания.

Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.