О водопаде

Недалеко от села Монастырь, вблизи трассы Адлер — Красная Поляна, расположен водопад Глубокий Яр, который известен и под более интригующим названием Пасть дракона. Водопад спрятан в расщелинах Краснодарских гор ⛰️, что делает его неприметным и малоизвестным для большинства приезжих.

Своим происхождением и названием водопад обязан течению реки Глубокий Яр, что впадает в реку Мзымту. Водопад Пасть дракона пользуется популярностью отдыхающих круглый год. Весной талые воды с гор ⛰️ наполняют реку и водопад превращается в огромный мощный поток воды. У подножья вода разлетается многочисленными брызгами, насыщая воздух влагой. Особенно красиво 🤩 здесь в ясные летние дни, когда струи водопада блестят на солнце ☀️ и переливаются всеми цветами радуги.

Подробнее об экскурсии 🧭 и маршруте

Кроме самого водопада, вы увидите небольшое и невероятно чистое горное озеро с голубым оттенком. Оно прохладное, что особенно ценят любители освежиться в жаркие летние дни, которые с азартом заходят в воду. Стены ущелья также необычайно красивы. Они покрыты зелеными мхами и травами, а отвесные скалы отдаленно напоминают пасть дракона, что и стало причиной появления этого названия.

Ниже по течению реки есть еще один водный каскад природного происхождения, состоящий и двух частей: верхней — водоскат или речной порог, и нижней — водопад высотой около 9 метров.

По отзывам наших туристов, Глубокий Яр притягателен не столько своими водопадами, сколько живописными окрестностями и интересными маршрутами для пеших прогулок.

В летний сезон водопад превращается в тонкую струйку, набирая полную силу только во время ливней. В особо засушливые дни водопад Глубокий Яр может даже полностью пересохнуть. Но несмотря на это, прохладно и свежо здесь постоянно, даже в часы полуденного зноя, что, тем не менее, не останавливает туристов.

Неподалеку отсюда можно найти и другие популярные среди туристов достопримечательности 🏛️. В паре сотен метров от водопада Пасть дракона в Сочи расположен памятник архитектуры и археологии X–XI веков — руины древнего храма-крепости.

Что важно знать

Тур не совсем экстремальный, но поездка все же предстоит в гору, а не по ровной трассе. Он хорошо подходит для семей с детьми от 5 лет, молодых пар и для людей в возрасте.

Выезды к водопаду совершаются только на внедорожниках. Обычно это наши автомобили УАЗ, УАЗ Patriot и УАЗ Hunter с усиленной подвеской. Летом мы путешествуем чаще всего с открытой крышей, а зимой на закрытых УАЗ Hunter.

В джипе посадка до 8 человек, зимой обычно 6-8 человек.

Дети до 5 лет включительно могут ехать бесплатно на ваших коленях (без предоставления места). Допускается один ребенок на двух взрослых.

Оставляйте заявку и бронируйте места заранее. Будьте уверены, наш джип-тур подарит вам те самые крутые эмоции, о которых вы мечтали всё последнее время, находясь у себя дома.

С нами вы отдохнете по-настоящему и с драйвом. Готовьте фотокамеры!