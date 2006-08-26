Джип-тур в Пасть Дракона: поездка к живописному водопаду Сочи

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Адлера
Друзья, вас ждет необыкновенное и захватывающие путешествие в «Пасть Дракона» или Глубокий Яр – водопад, который является частью национального парка Сочи.

Пасть дракона пользуется популярностью круглый год.

Это идеальная площадка для созерцания и съемки ярких фотографий на фоне живописных окрестностей!
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Экскурсия

1 950 ₽ за человека

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Джип-тур в Пасть Дракона: поездка к живописному водопаду Сочи
Джип-тур в Пасть Дракона: поездка к живописному водопаду Сочи

Что вы увидите

  • Царский мост
  • Руины древнего храма X–XI вв.
  • Смотровая площадка с видом на Skypark и город Сочи
  • Водопад Пасть Дракона (Глубокий Яр)
  • Прекрасные природные объекты
О водопаде
Недалеко от села Монастырь, вблизи трассы Адлер — Красная Поляна, расположен водопад Глубокий Яр, который известен и под более интригующим названием Пасть дракона. Водопад спрятан в расщелинах Краснодарских гор ⛰️, что делает его неприметным и малоизвестным для большинства приезжих.
Своим происхождением и названием водопад обязан течению реки Глубокий Яр, что впадает в реку Мзымту. Водопад Пасть дракона пользуется популярностью отдыхающих круглый год. Весной талые воды с гор ⛰️ наполняют реку и водопад превращается в огромный мощный поток воды. У подножья вода разлетается многочисленными брызгами, насыщая воздух влагой. Особенно красиво 🤩 здесь в ясные летние дни, когда струи водопада блестят на солнце ☀️ и переливаются всеми цветами радуги.
Подробнее об экскурсии 🧭 и маршруте
Кроме самого водопада, вы увидите небольшое и невероятно чистое горное озеро с голубым оттенком. Оно прохладное, что особенно ценят любители освежиться в жаркие летние дни, которые с азартом заходят в воду. Стены ущелья также необычайно красивы. Они покрыты зелеными мхами и травами, а отвесные скалы отдаленно напоминают пасть дракона, что и стало причиной появления этого названия.
Ниже по течению реки есть еще один водный каскад природного происхождения, состоящий и двух частей: верхней — водоскат или речной порог, и нижней — водопад высотой около 9 метров.
По отзывам наших туристов, Глубокий Яр притягателен не столько своими водопадами, сколько живописными окрестностями и интересными маршрутами для пеших прогулок.
В летний сезон водопад превращается в тонкую струйку, набирая полную силу только во время ливней. В особо засушливые дни водопад Глубокий Яр может даже полностью пересохнуть. Но несмотря на это, прохладно и свежо здесь постоянно, даже в часы полуденного зноя, что, тем не менее, не останавливает туристов.
Неподалеку отсюда можно найти и другие популярные среди туристов достопримечательности 🏛️. В паре сотен метров от водопада Пасть дракона в Сочи расположен памятник архитектуры и археологии X–XI веков — руины древнего храма-крепости.
Что важно знать
  • Тур не совсем экстремальный, но поездка все же предстоит в гору, а не по ровной трассе. Он хорошо подходит для семей с детьми от 5 лет, молодых пар и для людей в возрасте.
  • Выезды к водопаду совершаются только на внедорожниках. Обычно это наши автомобили УАЗ, УАЗ Patriot и УАЗ Hunter с усиленной подвеской. Летом мы путешествуем чаще всего с открытой крышей, а зимой на закрытых УАЗ Hunter.
  • В джипе посадка до 8 человек, зимой обычно 6-8 человек.
  • Дети до 5 лет включительно могут ехать бесплатно на ваших коленях (без предоставления места). Допускается один ребенок на двух взрослых.
  • Оставляйте заявку и бронируйте места заранее. Будьте уверены, наш джип-тур подарит вам те самые крутые эмоции, о которых вы мечтали всё последнее время, находясь у себя дома.
С нами вы отдохнете по-настоящему и с драйвом. Готовьте фотокамеры!
+Что входит
  • Трансфер по Адлеру от/до отеля
  • Дегустации напитков, сыра, копченостей
  • Экологический сбор (200 руб. )
Что не входит
  • Обед (по желанию, завозим в кафе)
  • Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны
Начало
🚩 Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Место завершения
🏁 У вашего отеля в Адлере или ближайшей остановки к вашему месту проживания
Джип-тур в Пасть Дракона: поездка к живописному водопаду Сочи
Джип-тур в Пасть Дракона: поездка к живописному водопаду Сочи
Джип-тур в Пасть Дракона: поездка к живописному водопаду Сочи
Джип-тур в Пасть Дракона: поездка к живописному водопаду Сочи
Джип-тур в Пасть Дракона: поездка к живописному водопаду Сочи

Экскурсия проводится Ежедневно с 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия П.
Юлия П.
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