в понедельник, среду и пятницу в 06:30

Среди стройных кипарисов и цитрусовых зарослей вы «проберетесь» к самым интересным местам республики. В легком и дружеском формате познакомитесь с курортной историей Гагры, знаковыми местами Нового Афона и столицей Абхазии. Поразитесь облику и трагической судьбе двух заброшенных городов. А после оцените сказочные водопады и отдохнете в целебных ваннах.

Описание

Что вас ожидает

Гагра, Новый Афон и Сухум: абхазская трилогия

Вы побываете в уютном курортном городе, прогуляетесь по набережной, увидите места съемок советских фильмов и познакомитесь с историей Колоннады и ресторана Гагрипш. В Новом Афоне посетите культовый монастырь, осмотрите храм Симона Кананита, остановитесь у рукотворного водопада и поразитесь труду монахов. Покормите лебедей на озере Псырцха. А в Сухуме выясните, чем славится столица республики, и заглянете на рынок за сезонными фруктами и традиционными угощениями.

Города-призраки Акармара и Ткуарчал

Почувствовать себя сталкерами вы сможете, исследуя застрявшие во времени уголки Абхазии. Увидите, как жилые дома, промышленные строения, железная дорога, мосты, шахты и станции тонут в гуще зелени, уходя в небытие. А мы расскажем, какой была жизнь в этих городах и что с ними произошло.

Парк водопадов и термальный источник

Природа края — неизменный проводник в любых путешествиях по Абхазии. Эту программу дополним посещением ярких водопадов на реке Аалдзга. Вы осмотрите с впечатляющих ракурсов Акармарский водопад, Ирину и Великана. А в конце поездки мы отвезем вас в термальный источник, где вы сможете отдохнуть и омолодиться в целебных ваннах, а также оценить воздействие на организм местных грязей.

Организационные детали