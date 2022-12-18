Гагра, Новый Афон и Сухум: абхазская трилогия Вы побываете в уютном курортном городе, прогуляетесь по набережной, увидите места съемок советских фильмов и познакомитесь с историей Колоннады и ресторана Гагрипш. В Новом Афоне посетите культовый монастырь, осмотрите храм Симона Кананита, остановитесь у рукотворного водопада и поразитесь труду монахов. Покормите лебедей на озере Псырцха. А в Сухуме выясните, чем славится столица республики, и заглянете на рынок за сезонными фруктами и традиционными угощениями.
Города-призраки Акармара и Ткуарчал Почувствовать себя сталкерами вы сможете, исследуя застрявшие во времени уголки Абхазии. Увидите, как жилые дома, промышленные строения, железная дорога, мосты, шахты и станции тонут в гуще зелени, уходя в небытие. А мы расскажем, какой была жизнь в этих городах и что с ними произошло.
Парк водопадов и термальный источник Природа края — неизменный проводник в любых путешествиях по Абхазии. Эту программу дополним посещением ярких водопадов на реке Аалдзга. Вы осмотрите с впечатляющих ракурсов Акармарский водопад, Ирину и Великана. А в конце поездки мы отвезем вас в термальный источник, где вы сможете отдохнуть и омолодиться в целебных ваннах, а также оценить воздействие на организм местных грязей.
Организационные детали
Купания в источниках не входят в стоимость экскурсии — 200 руб. /человека
Отдельно по желанию оплачивается обед в городе Сухум
С собой обязательно возьмите удобную обувь и купальные принадлежности
в понедельник, среду и пятницу в 06:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у кпп отеля либо от ближайшей к вам остановки
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — Организатор в Адлере
Привет, меня зовут Арина ☀️ Однажды я прилетела отдыхать в Сочи, всей душой влюбилась в этот прекрасный город и переехала! Посетив множество уникальных мест с необыкновенно красивой природой, поняла, что хочу дарить людям те же эмоции, которые испытала сама! Именно поэтому я решила заняться организацией экскурсий в моём любимом Сочи !💫 Наша команда состоит из таких же увлеченных людей, готовых подарить лучшие впечатления от местных красот.