в понедельник, среду и пятницу в 06:30

Джип-тур в Восточную Абхазию

Посетить Гагру, Новый Афон и Сухум, фактурные города-призраки, парк водопадов и термальные источники

Среди стройных кипарисов и цитрусовых зарослей вы «проберетесь» к самым интересным местам республики.

В легком и дружеском формате познакомитесь с курортной историей Гагры, знаковыми местами Нового Афона и столицей Абхазии. Поразитесь облику и трагической судьбе двух заброшенных городов. А после оцените сказочные водопады и отдохнете в целебных ваннах.
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
Джип-тур в Восточную Абхазию
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Описание

Что вас ожидает

Гагра, Новый Афон и Сухум: абхазская трилогия
Вы побываете в уютном курортном городе, прогуляетесь по набережной, увидите места съемок советских фильмов и познакомитесь с историей Колоннады и ресторана Гагрипш. В Новом Афоне посетите культовый монастырь, осмотрите храм Симона Кананита, остановитесь у рукотворного водопада и поразитесь труду монахов. Покормите лебедей на озере Псырцха. А в Сухуме выясните, чем славится столица республики, и заглянете на рынок за сезонными фруктами и традиционными угощениями.

Города-призраки Акармара и Ткуарчал
Почувствовать себя сталкерами вы сможете, исследуя застрявшие во времени уголки Абхазии. Увидите, как жилые дома, промышленные строения, железная дорога, мосты, шахты и станции тонут в гуще зелени, уходя в небытие. А мы расскажем, какой была жизнь в этих городах и что с ними произошло.

Парк водопадов и термальный источник
Природа края — неизменный проводник в любых путешествиях по Абхазии. Эту программу дополним посещением ярких водопадов на реке Аалдзга. Вы осмотрите с впечатляющих ракурсов Акармарский водопад, Ирину и Великана. А в конце поездки мы отвезем вас в термальный источник, где вы сможете отдохнуть и омолодиться в целебных ваннах, а также оценить воздействие на организм местных грязей.

Организационные детали

  • Купания в источниках не входят в стоимость экскурсии — 200 руб. /человека
  • Отдельно по желанию оплачивается обед в городе Сухум
  • С собой обязательно возьмите удобную обувь и купальные принадлежности

в понедельник, среду и пятницу в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у кпп отеля либо от ближайшей к вам остановки
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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👥Групповые🧒Можно с детьми🚗На машине🏡Выездные🏞Абхазия🐠Озеро РицаНовый Афон💧Водопады🛣Джиппинг🏞Парки🧖SPAТермальные источники☀️На весь день🗽Популярные места🍀Природа и пейзажи

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