О маршруте и местах, которые вы увидите

Смотровая площадка ущелья Ахцу

Вам откроется вид на старую краснополянскую дорогу, обрамляющую каменный карниз скалы, а с другой стороны вы увидите захватывающую пропасть, по которой течет река Мзымта.

Троице – Георгиевский монастырь

Место, где гармонично сочетаются природная красота и великолепный рукотворный памятник архитектуры. Здесь поистине царит атмосфера спокойствия и умиротворения, которую вы прочувствуете с первых секунд пребывания.

Источники голубой глины

В теплое время года любители СПА-процедур, да и просто желающие, могут принять грязевые ванны, намазаться голубой глиной и дать своему телу расслабиться. Источник оборудован душевыми кабинками и раздевалками. Глину возможно набрать с собой, взяв с собой емкость.

Долина буйволов

Вам откроется вид на живописную долину с бескрайними зелеными полянами. Здесь же вы увидите тех самых могучих буйволов, в честь которых она и названа.

Ахштырская пещера

Вид с площадки у пещеры изумительный. Птички поют, пчелы жужжат, река внизу шумит. Вас ожидает двадцатиметровый коридор в начале, а за ним еще два зала, высота которых составляет 10 метров. Именно в этом известном месте были обнаружены останки первобытного человека.

Мокрый каньон реки Псахо

Горная река за долгие годы создала удивительные каналы, ванны и маленькие водопады. На несколько часов вы станете едины с первозданной природой. Вам откроется потрясающий вид на реку Псахо, сам каньон и загадочную самшитовую рощу, наполненную множеством плюшевых растений. Атмосфера здесь просто сказочная!

Кафе в Тисо-самшитовой роще

Завершением насыщенного приключения станет база отдыха, где мы сможем вкусно пообедать и насладиться причудливыми очертаниями вечно-зелёных растений, поросших мхом.