Джиппинг на каньон Псахо

Увлекательное путешествие на джипах UAZ Hunter на каньон, который вдохновляет и заряжает светлой...

Увлекательное путешествие на джипах UAZ Hunter на каньон, который вдохновляет и заряжает светлой энергией.

Вы увидите невероятной красоты место, где действительно можно отдохнуть душой и телом.
Джиппинг на каньон Псахо
Джиппинг на каньон Псахо
Джиппинг на каньон Псахо
Джиппинг на каньон Псахо
Джиппинг на каньон Псахо
Джиппинг на каньон Псахо

Что вы увидите 🤩

  • Смотровая площадка ущелья Ахцу
  • Троице – Георгиевский монастырь
  • Источники голубой глины
  • Долина буйволов
  • Ахштырская пещера
  • Мокрый каньон реки Псахо
  • Кафе в Тисо-самшитовой роще
О маршруте и местах, которые вы увидите
Смотровая площадка ущелья Ахцу
Вам откроется вид на старую краснополянскую дорогу, обрамляющую каменный карниз скалы, а с другой стороны вы увидите захватывающую пропасть, по которой течет река Мзымта.
Троице – Георгиевский монастырь
Место, где гармонично сочетаются природная красота и великолепный рукотворный памятник архитектуры. Здесь поистине царит атмосфера спокойствия и умиротворения, которую вы прочувствуете с первых секунд пребывания.
Источники голубой глины
В теплое время года любители СПА-процедур, да и просто желающие, могут принять грязевые ванны, намазаться голубой глиной и дать своему телу расслабиться. Источник оборудован душевыми кабинками и раздевалками. Глину возможно набрать с собой, взяв с собой емкость.
Долина буйволов
Вам откроется вид на живописную долину с бескрайними зелеными полянами. Здесь же вы увидите тех самых могучих буйволов, в честь которых она и названа.
Ахштырская пещера
Вид с площадки у пещеры изумительный. Птички поют, пчелы жужжат, река внизу шумит. Вас ожидает двадцатиметровый коридор в начале, а за ним еще два зала, высота которых составляет 10 метров. Именно в этом известном месте были обнаружены останки первобытного человека.
Мокрый каньон реки Псахо
Горная река за долгие годы создала удивительные каналы, ванны и маленькие водопады. На несколько часов вы станете едины с первозданной природой. Вам откроется потрясающий вид на реку Псахо, сам каньон и загадочную самшитовую рощу, наполненную множеством плюшевых растений. Атмосфера здесь просто сказочная!
Кафе в Тисо-самшитовой роще
Завершением насыщенного приключения станет база отдыха, где мы сможем вкусно пообедать и насладиться причудливыми очертаниями вечно-зелёных растений, поросших мхом.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Общий
2 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение гида-водителя
  • Дегустация вкуснейшего Кавказского домашнего вина (в машине у водителя безлимит).
Что не входит
  • Вход в Ахштырскую пещеру (200 руб. /чел.)
  • Обед в Тисо-самшитовой роще (средний чек на человека 500 руб. )
  • Вход на источник голубой глины (200 руб. /чел.)
  • Трансфер из Сочи (500 рублей).
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираем вас с ближайшей остановки Адлера/Сочи
Завершение: Отвозим по местам сбора
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневное отправление в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневное отправление в 13:00

Арина Г.
Арина Г.
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