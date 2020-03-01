Антон проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

🏛 ⛲ Визитные карточки Гагры и прогулка по Сухуму

После перехода границы вы отправитесь в Гагры, где услышите самое главное из истории курортного города и познакомитесь с местными достопримечательностями. Увидите Гагрскую колоннаду — многоарочную конструкцию в мавританском стиле. Взглянете на окрестности с панорамной площадки и задержитесь у культового ресторана «Гагрипш», который привезли с парижской выставки и собрали без единого гвоздя. А затем приедете в столицу Абхазии — Сухум. Прогуляетесь по красивой набережной, услышите, чем славится город и чем живет сегодня. Заглянете на знаменитый сухумский рынок за свежими недорогими фруктами, специями и горячей выпечкой. Кроме того, мы отвезем вас на дегустацию вина и меда. А позже вы отведаете блюда национальной кухни во время обеда в приятном заведении, где вам предложат хачапури по-аджарски, шашлыки, мамалыгу и многое другое!

🏚 Ткуарчал и Акармара: романтика заброшенных городов

Некоторые города-призраки обладают особой притягательной атмосферой. Два таких места мы включили в программу, чтобы показать, насколько многогранен облик Абхазии. В некогда промышленном центре вы осмотрите необычную для региона архитектуру домов, построенных пленными немцами. Узнаете, как жили города до того, как пришли в запустение. И сможете сделать классные инстаграмные снимки.

🏞 Сказочные водопады

Проехав всего 10 минут, вы окажетесь у первого водопада — Акармарского. Его музыка беспрерывно льется с высоты 37 метров, но несмотря на скромные размеры, он изумительно красив. Затем вы доберетесь до водопада покрупнее с незатейливым именем Ирина. Здесь вы услышите о его былом назначении и рассказ о недавнем обнаружении. А после направитесь к главному герою путешествия — 110-метровому Великану. Это один из самых больших и красивых водопадов на всем Северном Кавказе! Рассмотреть его вы сможете с самых разных ракурсов: со смотровой площадки, с подножия и даже изнутри, забравшись на скальный выступ. В летнее время предусмотрено повсеместное купание на маршруте.