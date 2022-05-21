О маршруте и местах, которые вы увидите

В первую очередь Вас ждёт прогулка среди самых северных в мире чайных плантаций в Мацестинской долине, в экологически чистой зоне среди Кавказских гор.

Во время экскурсии вы не только сделаете невероятные фотографии, но и познакомитесь с особенностями выращивания чая в северных широтах, а также примите участие в процессе сбора и обработки чайного листа на фабрике «Мацеста чай», продегустируете черный и зелёный чай с блинчиками и мёдом.

Далее мы отправимсяна ферму «Экзархо», которая расположилась среди покрытых зеленью гор и виноградников. Здесь вы увидите красивые и ухоженные здания фермерского хозяйства, где выращиваются органические овощи и фрукты и производится молочная продукция высокого качества.

Настоящей гордостью фермы считаются конюшни. Каких только скакунов здесь не встретишь: кавказские, арабские и многие другие. Хорошо обученные лошади в сопровождении опытных инструкторов подарят вам незабываемые впечатления от прогулки верхом по живописным местам.

Также на территории фермы есть контактный зоопарк. Самым эмоциональным аттракционом здесь является кормление козочек, козлят, овечек и телят. В подобном месте особенно интересно знакомиться с животными. Для желающих их покормить предоставляется бутылочка с молоком или лоток с морковкой.

В хорошую погоду приглашаем вас подняться над фермой на воздушном шаре, откуда открывается головокружительный вид на горы и море. Путешествие в небе завораживает и наполняет душу трепетом.

Ужин будет проходить в самом атмосферном фермерском ресторане органического питания. Особенность этого места в том, что вся органическая продукция для ресторана производится на этой самой ферме. Вам предложат европейскую, кавказскую и среднеазиатскую кухню. С ротонды ресторана и верхней палубы открывается самый потрясающий вид на горы и на море.