Экотур в долину Мацеста

Для тех, кто видел в Сочи всё! Предлагаем вам увидеть гордость Сочи - чайные плантации

Для тех, кто видел в Сочи всё! Предлагаем вам увидеть гордость Сочи – чайные плантации и познакомиться с обитателями экофермы «Экзархо».

Ну а фишкой данного маршрута является возможность проводить закат на воздушном шаре.
Экотур в долину Мацеста
Экотур в долину Мацеста
Экотур в долину Мацеста
Экотур в долину Мацеста
Экотур в долину Мацеста
Экотур в долину Мацеста

Что вас ожидает 🤩

  • Самые северные чайные плантации мира
  • Фабрика чая Мацеста
  • Центр дегустаций чая
  • Ферма «Экзархо», контактный зоопарк
  • Ферма экопродукции
  • Конюшня кавказских и арабских скакунов
  • Экоресторан с панорамным видом

О маршруте и местах, которые вы увидите

В первую очередь Вас ждёт прогулка среди самых северных в мире чайных плантаций в Мацестинской долине, в экологически чистой зоне среди Кавказских гор.
Во время экскурсии вы не только сделаете невероятные фотографии, но и познакомитесь с особенностями выращивания чая в северных широтах, а также примите участие в процессе сбора и обработки чайного листа на фабрике «Мацеста чай», продегустируете черный и зелёный чай с блинчиками и мёдом.
Далее мы отправимсяна ферму «Экзархо», которая расположилась среди покрытых зеленью гор и виноградников. Здесь вы увидите красивые и ухоженные здания фермерского хозяйства, где выращиваются органические овощи и фрукты и производится молочная продукция высокого качества.
Настоящей гордостью фермы считаются конюшни. Каких только скакунов здесь не встретишь: кавказские, арабские и многие другие. Хорошо обученные лошади в сопровождении опытных инструкторов подарят вам незабываемые впечатления от прогулки верхом по живописным местам.
Также на территории фермы есть контактный зоопарк. Самым эмоциональным аттракционом здесь является кормление козочек, козлят, овечек и телят. В подобном месте особенно интересно знакомиться с животными. Для желающих их покормить предоставляется бутылочка с молоком или лоток с морковкой.
В хорошую погоду приглашаем вас подняться над фермой на воздушном шаре, откуда открывается головокружительный вид на горы и море. Путешествие в небе завораживает и наполняет душу трепетом.
Ужин будет проходить в самом атмосферном фермерском ресторане органического питания. Особенность этого места в том, что вся органическая продукция для ресторана производится на этой самой ферме. Вам предложат европейскую, кавказскую и среднеазиатскую кухню. С ротонды ресторана и верхней палубы открывается самый потрясающий вид на горы и на море.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение профессионального гида
  • Входные билеты на чайную плантацию и ферму «Экзархо»
  • Дегустация чая и экопродукции
Что не входит
  • Катание верхом в манеже (250 руб. / круг)
  • Кормление животных (150 руб. / порция)
  • Конные прогулки по окрестностям фермы (2000 руб. / час)
  • Полёт на воздушном шаре (1500 руб.)
  • Обед (средний чек 600 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с ближайшей остановки
Завершение: Привозим на места сбора
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам в 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • После бронирования экскурсии вам позвонит диспетчер и скажет точное время отправления и номер машины
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По средам и субботам в 14:00

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