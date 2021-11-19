Экскурсия на Красную поляну

Экскурсия на Красную поляну
Экскурсия на Красную поляну
Экскурсия на Красную поляну
Экскурсия на Красную поляну
Экскурсия на Красную поляну
Экскурсия на Красную поляну
Экскурсия на Красную поляну
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поездка на Красную поляну – это замечательный способ провести время и познакомиться с природой сочинских пригородов. Первым делом мы побываем на смотровой площадке, откуда открываются великолепные панорамы ущелья Ахцу. Вы сможете полюбоваться красотой горных вершин и сделать отличные снимки на память.
По дороге к Красное поляне мы побываем в Ахштырском ущелье. Каньон тянется на расстояние около 2 км и привлекает внимание своими крутыми утесами, напоминающими огромные паруса. Через ущелье проложен подвесной мост, по которому можно попасть в скайпарк «Эй Джей Хаккетт». Вы прогуляетесь по мосту и полюбуетесь захватывающими видами черноморского побережья.
Далее прогулка приведет нас в местечко Медвежий угол. Здесь можно посетить нарзанный источник Чвижепсе и попробовать целебной минеральной воды. Известно, что она улучшает работу желудочно-кишечного тракта и нервной системы, помогает справиться с болезнями позвоночника и сосудов.
После дегустации минеральной воды мы посетим три курорта, которые ежегодно привлекают тысячи любителей горнолыжного спорта. На курорте «Красная поляна» вы увидите греческую церковь Святого Харлампия и Краснополянские дольмены, а на «Газмпроме» полюбуетесь горными вершинами Аибга и Псехако, где катается президент России.
На курорте «Роза Хутор» вас ожидает увлекательная прогулка по набережной реки Мзымта и посещение природного комплекса водопадов «Менделиха». Вы осмотрите здание общественно-развлекательного центра «Галактика» и сделаете фото у визитной карточки Роза Хутора – Ратуши с часами.
Знакомство с курортом продолжится на Роза Плато, где располагается Горная Олимпийская деревня. Тут можно найти смотровые площадки, красивые места для прогулок, уютные кафе и рестораны. На территории деревни работает станция канатной дороги, по которой мы поднимемся на вершину Роза Пик и охватим взором всю красоту Сочи и пригородов с высоты 2320 метров.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит?
  • Транспортное обслуживание
  • входные билеты.
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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