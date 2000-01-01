Высокогорное озеро Рица

Мы отправимся с вами на северо-запад Абхазии в реликтовый национальный парк Рица, где расположилось сказочно красивое озеро. Его длина почти 2 км, а глубина около 150 м. А чистая прозрачная вода озера зеленоватого цвета просматривается с берега на 10 метров вглубь. Но и путь к озеру нас ждет не менее прекрасный и увлекательный.

Юпшарский каньон

По дороге к озеру Рица на высоте 400 метров над уровнем моря находится каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Здесь всегда сумрачно и влажно. По дну ущелья протекает речка Юпшара. А наш путь лежит между двумя очень близко стоящими скалами, которые когда-то были расколоты землетрясением.

Водопады Девичьи и Мужские слезы

Полюбовавшись на прекрасный каньон, сделав остановки на Голубом озере и Чабгарском карнизе, мы окажемся около двух впечатляющих водопадов «Девичьи слезы» и «Мужские слезы». Вода в них всегда холодная и чистая, как слеза. Легенда, которая рассказывает о появлении этих водопадов, трагична и романтична. А желания, загаданные здесь влюбленными, всегда сбываются.

Это далеко не весь список мест, которые мы посетим. Но лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать. Поэтому заряжайте ваши телефоны, надевайте удобную обувь и поехали!