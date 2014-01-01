Экспресс-тур в Красную Поляну

Турфирма А.
Турфирма А. – Гид из Адлера
Маршрут нашего тура пройдет через самые живописные уголки курорта и затронет самые интересные места.

Вы подниметесь к самой высокой точке курорта — «Роза Пик», на высоту 2320 метров, откуда открывается потрясающий вид на горы ⛰️ Кавказа и на альпийские луга, где зимой и летом чувствуешь спокойствие, умиротворение и единение с природой.

А также погуляете по городу Эсто-Садок, посетите музей 🖼 Археологии, где увидите жизнь бронзового и каменного века и познакомитесь с историей 📖 Зимней олимпиады 2014 в Олимпийской деревне.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 800 ₽ за человека

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Экспресс-тур в Красную Поляну
Экспресс-тур в Красную Поляну

Что вы увидите

  • Медовая пасека
  • Курорт «Роза Хутор»
  • Красная поляна
  • Ахштырское ущелье
  • Эсто-Садок
  • Интерактивный музей археологии
  • Эсто-Садокский мост
Незабываемое, увлекательное приключение на территории самого известного горнолыжного курорта в России — «Роза хутор»Маршрут нашего тура пролегает через самые живописные уголки курорта, затрагивает самые интересные его места, такие как самая высокая точка курорта, к которой проложена канатная дорога — «Роза Пик», её высота составляет 2320 м., откуда открывается потрясающий вид на горы ⛰️ Кавказа, на альпийские луга, где зимой и летом чувствуешь спокойствие, умиротворение и единение с природой. Медовая пасекаПервым объектом на пути к курорту будет остановка в поселке Красная поляна на медовой пасеке. Экскурсия ⛳ на пасеку — это всегда дегустация различных видов местного меда. А ещё это знакомство и общение с пчеловодами, которые охотно расскажут вам о пчеловодстве, повадках пчел, об особенностях пчеловодства на Кавказе и целебных свойствах меда. Здесь можно приобрести продукты пчеловодства, в том числе и знаменитый каштановый мёд. «Роза Хутор»Далее мы отправимся на горнолыжный курорт «Роза Хутор» — самый крупный объект Олимпиады Сочи 2014, где познакомимся с этим сказочным местом и пройдём с экскурсией по нижней части курорта. Затем на фуникулере, вы подниметесь на самую высокую смотровую площадку кавказских гор ⛰️ 2320 метров! Красота природы очаровывает своими пейзажами!Важная информация:Подъем на фуникулере оплачивается дополнительно.
Что входит
  • Профессиональный гид, любящий свое дело
  • Поездка на автобусе через самые живописные уголки курорта
  • Увлекательный рассказ
  • Не менее 5 остановок по маршруту следования.
Что не входит
  • Обед
  • Билет на канатную дорогу «Роза Хутор», взрослый — 1450 руб., дети с 6 до 14 — 850 руб.
  • Льготный — 850 руб. (сопровождающий инвалида 1 группы, инвалиды 2, 3 группы, люди старше 60 лет).
Начало и место завершения
🚩 ост. Платановая Аллея, Сочи
Экспресс-тур в Красную Поляну
Экспресс-тур в Красную Поляну

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма А.
Турфирма А.
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