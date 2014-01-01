Незабываемое, увлекательное приключение на территории самого известного горнолыжного курорта в России — «Роза хутор»Маршрут нашего тура пролегает через самые живописные уголки курорта, затрагивает самые интересные его места, такие как самая высокая точка курорта, к которой проложена канатная дорога — «Роза Пик», её высота составляет 2320 м., откуда открывается потрясающий вид на горы ⛰️ Кавказа, на альпийские луга, где зимой и летом чувствуешь спокойствие, умиротворение и единение с природой. Медовая пасекаПервым объектом на пути к курорту будет остановка в поселке Красная поляна на медовой пасеке. Экскурсия ⛳ на пасеку — это всегда дегустация различных видов местного меда. А ещё это знакомство и общение с пчеловодами, которые охотно расскажут вам о пчеловодстве, повадках пчел, об особенностях пчеловодства на Кавказе и целебных свойствах меда. Здесь можно приобрести продукты пчеловодства, в том числе и знаменитый каштановый мёд. «Роза Хутор»Далее мы отправимся на горнолыжный курорт «Роза Хутор» — самый крупный объект Олимпиады Сочи 2014, где познакомимся с этим сказочным местом и пройдём с экскурсией по нижней части курорта. Затем на фуникулере, вы подниметесь на самую высокую смотровую площадку кавказских гор ⛰️ 2320 метров! Красота природы очаровывает своими пейзажами!Важная информация:Подъем на фуникулере оплачивается дополнительно.