Ежедневно с 10:00

Безопасно и надежно

Мы предоставляем аренду современных, быстрых и надёжных моделей квадроциклов RM–500 и RM–650 отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». На этом квадро–туре на 1 квадроцикл допускается только 1 человек.

Что вы увидите

Воронцовская система пещер — одно из самых популярных экскурсионных направлений в Сочи. Местные пещеры являются одними из самых необычных на Кавказе: внутренние водопады, подземные реки и красивые натёки притягивают сюда спелеологов со всей страны. В Воронцовскую систему входит 4 пещеры: Воронцовская, Долгая, Лабиринтовая и Кабаний провал. Из них для посещения туристов оборудован только один из входов в Воронцовскую.

Система занимает 6-е место среди самых длинных пещер России. Общая протяжённость 11 720 м. Перепады высот — 240 м. Самый нижний вход находится на высоте 419 м над уровнем моря, а самый высокий на 720 м. В конце маршрута можно организовать застолье в кафе с шашлыком из тандыра и посещение пещер.

Кроме этого, Вы можете ознакомится и выбрать для себя квадро-тур с более подходящей именно Вам интенсивностью:

Лайт–тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)

или

Оптимальный–тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)

Важная информация