Ежедневно с 10:00

Экстрим-тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)

Этот тур в отличие от Ивановского водопада и каньона Псахо требует продвинутый опыт вождения...

Этот тур в отличие от Ивановского водопада и каньона Псахо требует продвинутый опыт вождения квадроциклом.

8-9 часовой экстрим–тур в Вороцовские пещеры подходит только для подготовленных экстремалов, ведь наш тур проходит по густому заросшему лесу, на пути будет много грязи, глубоких луж, трудно проходимых участков и проезд в брод реку.

Но для квадро–тура нет плохой погоды, в дождь даже интересней!
Экстрим-тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)
Экстрим-тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)
Экстрим-тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)
Экстрим-тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)
Экстрим-тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)
Экстрим-тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)
Экстрим-тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)
Безопасно и надежно
Мы предоставляем аренду современных, быстрых и надёжных моделей квадроциклов RM–500 и RM–650 отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». На этом квадро–туре на 1 квадроцикл допускается только 1 человек.
Что вы увидите
Воронцовская система пещер — одно из самых популярных экскурсионных направлений в Сочи. Местные пещеры являются одними из самых необычных на Кавказе: внутренние водопады, подземные реки и красивые натёки притягивают сюда спелеологов со всей страны. В Воронцовскую систему входит 4 пещеры: Воронцовская, Долгая, Лабиринтовая и Кабаний провал. Из них для посещения туристов оборудован только один из входов в Воронцовскую.
Система занимает 6-е место среди самых длинных пещер России. Общая протяжённость 11 720 м. Перепады высот — 240 м. Самый нижний вход находится на высоте 419 м над уровнем моря, а самый высокий на 720 м. В конце маршрута можно организовать застолье в кафе с шашлыком из тандыра и посещение пещер.

Кроме этого, Вы можете ознакомится и выбрать для себя квадро-тур с более подходящей именно Вам интенсивностью:

    Лайт–тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)
    или
    Оптимальный–тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)
    Важная информация
    • Бесплатный трансфер из Адлера и Красной Поляны;
    • Полная экипировка — бесплатно;
    • Девушки и дети от 18 лет (в зависимости от физической подготовки и на усмотрение инструктора) могут сесть за руль, но только в сопровождении инструктора.
    • Наш менеджер с вами связывается в ватцапе ближе к дате тура. Поэтому наличие ватцапа обязательно.
    • Накануне тура, днем или вечером с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи и высылает смс с номером с авто которая приедет за вами и временем посадки с вашей ближайшей точки, мы же находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-10 человек
    Экстрим–тур: (1 человек на 1 квадроцикл)
    30 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер из Адлера или Красной Поляны
    • Полная экипировка для защиты от грязи и воды
    • Обучение и тест-драйв перед началом маршрута
    • Аренда нового квадроцикла
    • Сопровождение инструктора на протяжении всего маршрута
    • Посещение всех достопримечательностей на маршруте.
    Что не входит
    • Экскурсионное обслуживание
    • Трансфер с центрального Сочи
    • Питание.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: ул. Демократическая, 58, Сочи
    Завершение: у вашего отеля в Адлере или Кр. Поляне или ближайшая остановка
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 10:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно с 10:00

    Юлия П.
    Юлия П.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

    👥Групповые🛣Джиппинг⚙️Необычные🏆Активный отдыхЭкстрим💧Водопады🪨Пещеры#Развлечения и билеты🛻На квадроциклах🧳Туры

    Еще несколько похожих предложений в Адлере

    Джип-тур в Каньон Псахо
    5
    1
    2 000
    за 1 чел.
    Джип-тур в Каньон Псахо
    На мокрый Каньон Псахо не добраться автобусом или на легковой машине, а на дерзких джипах - легко!...
    Ежедневно в 08:00 и 13:00
    Индивидуальная экскурсия Джип-тур на Каньон Псахо
    Индивидуальный трансфер
    13 000
    за 1-7 чел.
    Индивидуальная экскурсия Джип-тур на Каньон Псахо
    На мокрый Каньон Псахо не добраться автобусом или на легковой машине, а на дерзких джипах - легко!...
    Ежедневно в 08:00 и 13:00
    На квадроциклах к Ивановскому водопаду!
    2ч 30м
    4 250
    за 1 чел.
    На квадроциклах к Ивановскому водопаду!
    Драйвовый тур для любителей экстрима и природы в весёлой компании
    ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
    Джип-тур на каньоны реки Псахо
    4.8
    13
    2170
    1 953
    за 1 чел.
    Джип-тур на каньоны реки Псахо
    Отправиться из Адлера навстречу первозданной природе и зарядиться духом приключений
    ежедневно в 13:00
    Джип-тур в каньон реки Псахо
    1 600
    за 1 чел.
    Джип-тур в каньон реки Псахо
    Впечатляющие пейзажи, пещера Ахштырь и обитель, окруженная лесами — в насыщенной поездке на 1 день
    ежедневно в 12:00
    На квадроциклах к Ивановскому водопаду
    Индивидуальный трансфер
    2ч 30м
    8 800
    за 1-2 чел.
    На квадроциклах к Ивановскому водопаду
    В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость
    Ежедневно 10:00; 13:00; 16:00
    Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах
    Индивидуальный трансфер
    32 000
    за 1-2 чел.
    Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах
    В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость
    Ежедневно в 09:00 и 11:00
    Воронцовская пещера - подземный лабиринт эпохи палеолита
    900
    за 1 чел.
    Воронцовская пещера - подземный лабиринт эпохи палеолита
    Вы посетите Воронцовскую пещеру - чудо природы, которому уже 90 миллионов лет
    По вторникам в 13:30
    Каньон Псахо на квадроцикле
    8 000
    за 1 чел.
    Каньон Псахо на квадроцикле
    Если Вы любите сложные маршруты, препятствия и отдых на «износ» , этот маршрут был разработан...
    По договоренности, в любой свободный день.
    Квадро-тур по Сухому и Мокрому каньонам Псахо
    Индивидуальный трансфер
    19 000
    за 1-2 чел.
    Квадро-тур по Сухому и Мокрому каньонам Псахо
    В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость
    Ежедневно 10:00; 13:00
    Прохлада водопадов Сочи. Прогулка в колхидском лесу. Каскад водопадов Ажек
    Индивидуальная экскурсия
    6ч 30м
    8 500
    за 1-4 чел.
    Прохлада водопадов Сочи. Прогулка в колхидском лесу. Каскад водопадов Ажек
    Сочи не только пляж у гостиницы, а так же прекрасная природа, водопады, каньоны и прохлада лесов,...
    Ежедневно, время договорное
    На квадроциклах к Ивановскому водопаду
    Индивидуальная экскурсия
    8 500
    за 1-2 чел.
    На квадроциклах к Ивановскому водопаду
    ежедневно, время на ваше усмотрение

    Юлия П. проводит ещё 12 экскурсий

    «Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
    4.7
    20
    12ч
    2 000
    за 1 чел.
    Очень популярно сейчас
    «Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
    Абхазия или «страна души» - так называют местные свою Родину
    С 5:00 от жд. Сочи и 5:50 из Адлера, чтобы не стоять на границе
    Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
    4.9
    53
    12ч
    2 100
    за 1 чел.
    Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
    Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у...
    Забираем с 6:30 с ЖД Сочи, с 7-00 с остановок по Адлеру
    Классическая обзорная по Сочи с дегустацией
    4.4
    27
    800
    за 1 чел.
    Классическая обзорная по Сочи с дегустацией
    Как увидеть весь Сочи за один день, при этом не упустив ничего важного
    с 12-30 до 13-30 зависит от точки сбора!
    Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
    4.8
    12
    2 000
    за 1 чел.
    Очень популярно сейчас
    Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
    Друзья, мы уверены, вы слышали, что где-то в Сочи есть каньоны, которые позволяют сделать...
    Ежедневно 14:00 (если будут группы на утро то и в 7-30 будет выезд)
    Красная Поляна из Адлера - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
    5
    10
    800
    за 1 чел.
    Красная Поляна из Адлера - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
    Дорогие друзья, приглашаем вас на увлекательный тур по Красной Поляне
    Ежедневно с 9:10-10 часов с центра Сочи, 10:10-11:00 Адлер
    Морские прогулки на красивой парусной яхте - Адлер
    4.7
    3
    1ч 30м
    1 400
    за 1 чел.
    Морские прогулки на красивой парусной яхте - Адлер
    Дорогие друзья нашего города, наверное, многие из вас связывают отдых в Сочи не только с плаванием...
    время с 10-00 и до 16-30 (но время может меняться)
    Аренда парусной яхты для своей компании
    Индивидуальная экскурсия
    5
    4
    9 500
    за 1-10 чел.
    Аренда парусной яхты для своей компании
    Ежедневно с 9:00 до 19:00 (время начала по запросу)
    Яхты в Адлере - морская прогулка в группе
    5
    5
    1ч 30м
    1 400
    за 1 чел.
    Яхты в Адлере - морская прогулка в группе
    Ни один отдых на море не обходится без круиза по побережью
    время с 10-00 и до 16-30 (но время может меняться)
    Лайт-тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)
    5
    4
    2ч 30м
    9 000
    за 1 чел.
    Лайт-тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)
    Этот тур идеален для новичков
    Ежедневно 10:00; 13:00; 16:00 (время с осени меняется, уточнять)
    Оптимальный тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)
    5
    2
    19 000
    за 1 чел.
    Оптимальный тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)
    Этот тур в отличие от Ивановского водопада требует хоть какой-то минимальный опыт вождения...
    Ежедневно 10:00; 13:00.
    Индивидуальный тур в Абхазию с комфортом, с отличным гидом водителем
    Индивидуальный тур
    4.7
    6
    12ч
    15 000
    за 1-21 чел.
    Индивидуальный тур в Абхазию с комфортом, с отличным гидом водителем
    ежедневно по договоренности
    Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
    Индивидуальная экскурсия
    5
    11
    12ч
    14 000
    за 1-8 чел.
    Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
    На ваше усмотрение до 9 утра
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Адлере
    🇷🇺