Ежедневно с 10:00

Безопасно и надежно
Мы предоставляем аренду современных, быстрых и надёжных моделей квадроциклов RM–500 и RM–650 отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». На этом квадро–туре на 1 квадроцикл допускается только 1 человек.
Что вы увидите
Воронцовская система пещер — одно из самых популярных экскурсионных направлений в Сочи. Местные пещеры являются одними из самых необычных на Кавказе: внутренние водопады, подземные реки и красивые натёки притягивают сюда спелеологов со всей страны. В Воронцовскую систему входит 4 пещеры: Воронцовская, Долгая, Лабиринтовая и Кабаний провал. Из них для посещения туристов оборудован только один из входов в Воронцовскую.
Система занимает 6-е место среди самых длинных пещер России. Общая протяжённость 11 720 м. Перепады высот — 240 м. Самый нижний вход находится на высоте 419 м над уровнем моря, а самый высокий на 720 м. В конце маршрута можно организовать застолье в кафе с шашлыком из тандыра и посещение пещер.
Кроме этого, Вы можете ознакомится и выбрать для себя квадро-тур с более подходящей именно Вам интенсивностью:
Лайт–тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)
или
Оптимальный–тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)
Важная информация
- Бесплатный трансфер из Адлера и Красной Поляны;
- Полная экипировка — бесплатно;
- Девушки и дети от 18 лет (в зависимости от физической подготовки и на усмотрение инструктора) могут сесть за руль, но только в сопровождении инструктора.
- Наш менеджер с вами связывается в ватцапе ближе к дате тура. Поэтому наличие ватцапа обязательно.
- Накануне тура, днем или вечером с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи и высылает смс с номером с авто которая приедет за вами и временем посадки с вашей ближайшей точки, мы же находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура.