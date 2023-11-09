Имеретинская набережная с ее контрастным Олимпийским парком и необычной Пальмовой алеей — прекрасное место для фотосъемки. Расслабьтесь, наслаждайтесь видами, а профессиональный фотограф подарит вам лучшие кадры! Вечером мы отправимся прямо к побережью Черного моря, чтобы сделать запоминающиеся фото на фоне заката.

Описание