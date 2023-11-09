Фотопрогулка в Олимпийском парке
Имеретинская набережная с ее контрастным Олимпийским парком и необычной Пальмовой алеей — прекрасное место для фотосъемки.
Расслабьтесь, наслаждайтесь видами, а профессиональный фотограф подарит вам лучшие кадры! Вечером мы отправимся прямо к побережью Черного моря, чтобы сделать запоминающиеся фото на фоне заката.
Расслабьтесь, наслаждайтесь видами, а профессиональный фотограф подарит вам лучшие кадры! Вечером мы отправимся прямо к побережью Черного моря, чтобы сделать запоминающиеся фото на фоне заката.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Имеретинская набережная
- Олимпийский парк
- Пальмовая аллея
- Побережье Черного моря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Лучшие места для съемок в АдлереИмеретинская набережная растянулась почти на семь километров. Она начинается у отеля «Имеретинский» и заканчивается на границе с Абхазией. Любимое место для фотосессий — Пальмовая аллея в Олимпийском парке. Посещая Олимпийский парк, обязательно нужно прогуляться по ней! Съёмка проходит в жанре лайфстайл, я помогаю вам позировать и подсказываю, что делать. Далее мы поедем к побережью Черного моря, где собирается не так много людей, как на остальных пляжах, и сделаем красивые закатные фото.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Фотосессия
- Место начала и завершения?
- Олимпийский парк
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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