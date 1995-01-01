Вы посетите заповедный реликтовый лес 🌳, полюбуетесь живописными Змейковскими водопадами и увидите, как в долине между Кавказских гор ⛰️ растет самый северный в мире чай. Я не дам вам заскучать и расскажу, как складывалась история 📖 Сочи на протяжении веков, почему во времена Российской империи здесь было много греков и эстонцев, что такое Большой Сочи и кто привез в наши края первый чай.
Что входит
Трансфер на комфортабельном автомобиле включен в стоимость
В течение двух недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке на Яндекс. диске
Маршрут несложный, проходит по оборудованным тропам и доступен путешественникам с базовой физической подготовкой
Что не входит
Питание
Входные билеты - 200 руб., с человека
Начало
🚩 Забираю вас от отеля
Место завершения
🏁 Довезу обратно до отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.