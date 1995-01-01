Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи

Бунин И.
Бунин И. – Гид из Адлера
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи

Что вы увидите

  • Змейковские водопады
  • Мацестинская чайная плантация
Путешествие в мир природы
Вы посетите заповедный реликтовый лес 🌳, полюбуетесь живописными Змейковскими водопадами и увидите, как в долине между Кавказских гор ⛰️ растет самый северный в мире чай. Я не дам вам заскучать и расскажу, как складывалась история 📖 Сочи на протяжении веков, почему во времена Российской империи здесь было много греков и эстонцев, что такое Большой Сочи и кто привез в наши края первый чай.
Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле включен в стоимость
  • В течение двух недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке на Яндекс. диске
  • Маршрут несложный, проходит по оборудованным тропам и доступен путешественникам с базовой физической подготовкой
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты - 200 руб., с человека
Начало
🚩 Забираю вас от отеля
Место завершения
🏁 Довезу обратно до отеля
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Бунин И.
Бунин И.
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