Путешествие в мир природы

Вы посетите заповедный реликтовый лес 🌳, полюбуетесь живописными Змейковскими водопадами и увидите, как в долине между Кавказских гор ⛰️ растет самый северный в мире чай. Я не дам вам заскучать и расскажу, как складывалась история 📖 Сочи на протяжении веков, почему во времена Российской империи здесь было много греков и эстонцев, что такое Большой Сочи и кто привез в наши края первый чай.