Предлагаем вам индивидуальную морскую прогулку на яхте «Элис» (Sea Ray 355) для вашей семьи или компании. Вас ждет часовое путешествие вдоль набережной Олимпийского парка.

Вместе с опытным капитаном вы выйдете в море и отправитесь в путешествие вдоль берега Сочи. Вы доплывете до точки, откуда открывается панорамный вид на Главный Кавказский хребет. Вы сможете насладиться видами гор, вдохнуть чистейший воздух, а в хорошую погоду — искупаться в море. Если повезет, то во время прогулки вы встретите черноморских обитателей — дельфинов. С борта яхты вам откроется вид на все побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу.

Важная информацияВ стоимость аренды не включены еда и напитки.