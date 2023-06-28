Индивидуальная морская прогулка на яхте «Элис» вдоль Олимпийского парка в Сочи
Морская прогулка — неотъемлемая часть отдыха на сочинском побережье, без которой ваш отдых будет неполноценным.
Предлагаем арендовать комфортабельную яхту «Элис», чтобы отправиться в путешествие вдоль берега, добраться до Кавказских гор и искупаться в открытом море.
Предлагаем арендовать комфортабельную яхту «Элис», чтобы отправиться в путешествие вдоль берега, добраться до Кавказских гор и искупаться в открытом море.
Ближайшие даты:
28
июн
июн
29
июн
июн
30
июн
июн
1
июл
июл
2
июл
июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Главный Кавказский хребет
- Олимпийская набережная
- Стаи дельфинов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаем вам индивидуальную морскую прогулку на яхте «Элис» (Sea Ray 355) для вашей семьи или компании. Вас ждет часовое путешествие вдоль набережной Олимпийского парка.
Вместе с опытным капитаном вы выйдете в море и отправитесь в путешествие вдоль берега Сочи. Вы доплывете до точки, откуда открывается панорамный вид на Главный Кавказский хребет. Вы сможете насладиться видами гор, вдохнуть чистейший воздух, а в хорошую погоду — искупаться в море. Если повезет, то во время прогулки вы встретите черноморских обитателей — дельфинов. С борта яхты вам откроется вид на все побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу.
Важная информацияВ стоимость аренды не включены еда и напитки.
Ежедневно каждый час с 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Часовая прогулка на яхте
- Купание
- Музыка
- Туалет
- Что не входит
- Трансфер
- Напитки
- Еда
- Место начала и завершения?
- Морской бульвар, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно каждый час с 7:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Важная информация
- После бронирования с вами свяжется менеджер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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