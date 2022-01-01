Горнолыжный тур на Красную Поляну

Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну

Что вы увидите 🤩

  • Нитка маршрута: г. Адлер – прогулка по Олимпийскому парку - катание на курортах Красной Поляны: Горно-туристический центр ОАО «Газпром» («Лаура»)
  • Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»
  • Горный курорт «Роза Хутор» - г. Адлер.
Красная Поляна – знаменитый курорт Западного Кавказа! Он расположен у подножия Главного Кавказского Хребта на высоте 550 м, всего в 40 км от побережья Черного моря.
С трех сторон курорт окружен высокими горными хребтами. С юга – горный массив Аибга, с севера - скалистая гряда хребта Псехако, с востока - Главный Кавказский Хребет, а с запада Красную Поляну украшает великолепная долина реки Мзымта.
Красная Поляна славится великолепными пейзажами, живописной природой и чистейшим горным воздухом! Прекрасно оборудованные склоны для катания на лыжах, сноубордах, современные канатно-кресельные дороги – все это создает прекрасные условия для отдыха на курорте.
Сезон катания здесь начинается в декабре и длится по май. Для лыжников и сноубордистов построен целый комплекс подъемников: бугельные, кресельные и гондольные подъемники быстро доставляют туристов на снежные склоны гор! Трассы весьма разнообразны и интересны тем, что здесь можно покататься как по густым хвойным лесам, так и в высокой альпийской зоне, практически под самыми небесами!

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-14 человек
27 февраля - 05 марта 2022
25 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из аэропорта и жд вокзала Адлер в гостиницу в День 1 в указанное на сайте время.
  • Трансфер в День 2 - День 6 из г. Адлер на горнолыжный курорт Красная Поляна и обратно.
  • Проживание в гостинице в г. Адлер в отеле "Эдэм" или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера с удобствами, телевизор, холодильник, Wi-Fi.
  • Завтрак в кафе (день 2-7). Меню комплексное, не индивидуальное. .
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит
  • Дневной абонемент для катания на канатных дорогах. Детям, пенсионерам и семьям с детьми предоставляются скидки.
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: в г. Адлер - 600-800 руб. /сутки, в пос. Красная Поляна - 1000-1500 руб. /сутки.
  • Для закрепления и усовершенствования навыков катания рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2000 руб. /час.
  • Обеды, ужины. Стоимость обедов в кафе на горнолыжном курорте: первые блюда - 400-500 руб., вторые блюда 600-700 руб. Рекомендуем на обед брать с собой бутерброды с салом, колбасой, сыром + сладости. Поужинать можно в столовой в городе Адлер, стоимость ужина - 200-350 руб.
  • Горнолыжная страховка
Место начала и завершения
г. Адлер (жд вокзал, аэропорт)
Важная информация
  • Район путешествия:
  • Российская Федерация, Краснодарский край, г. Адлер - пос. Красная Поляна.
  • Старт маршрута: г. Адлер (жд вокзал в 13:00 МСК, аэропорт в 13:30 МСК).
  • Финиш маршрута: г. Адлер (жд вокзал, аэропорт) в 13:30 МСК.
  • Денежная единица: российский рубль.
  • Мобильная связь: постоянно.
  • Проживание: г. Адлер, гостиница. День 2-6: утром переезд на микроавтобусе из г. Адлер на горнолыжный курорт Красная Поляна, вечером – возвращение обратно. Расстояние - 40 км, время в пути ~ 40 минут.
  • Питание: двухразовое (завтрак, ужин).
  • Зоны катания
  • Горнолыжный курорт Красная Поляна образуют два находящихся в непосредственной близости поселка: Красная Поляна и Эстосадок. На территории этих поселков располагаются 4 горнолыжных комплекса:
  • «Газпром» - идеально подходит для новичков и любителей хороших трасс, зона катания - 540-1660 м.
  • «Альпика-Сервис» - предназначен специально для ценителей черных трасс и любителей фрирайда, зона катания - 550-2238 м.
  • «Горная Карусель» - отличается особо длинными трассами, подходит для любителей синих и красных трасс, зона катания - 540-2200 м.
  • «Роза Хутор» - трассы этого курорта ориентированы как на профессионалов, так и на новичков, зона катания - 575-2320 м.
  • Климат и погодные условия.
  • Климат в этой местности умеренный, горно-морской. Зимы здесь мягкие, снежные и сравнительно теплые. Температура воздуха в зимние месяцы колеблется: в ночное время -5… -20С, днем -2… -7С. Глубина снежного покрова достигает полутора метров.
  • Технические характеристики.
  • Курорт расположен на высоте: 550 м.
  • Зона катания: 550-2320 м.
  • Протяженность трасс – 110 км.
  • Сложность трасс: от зеленых (самые легкие) до черных (самые крутые трассы).
  • Соотношение трасс в процентном отношении:
  • Зеленые – 15%
  • Синие – 60%
  • Красные – 20%
  • Черные – 5%
Когда и сколько длится?
Когда: 27 февраля - 05 марта 2022
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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27 февраля - 05 марта 2022

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