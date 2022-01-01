Красная Поляна – знаменитый курорт Западного Кавказа! Он расположен у подножия Главного Кавказского Хребта на высоте 550 м, всего в 40 км от побережья Черного моря.

С трех сторон курорт окружен высокими горными хребтами. С юга – горный массив Аибга, с севера - скалистая гряда хребта Псехако, с востока - Главный Кавказский Хребет, а с запада Красную Поляну украшает великолепная долина реки Мзымта.

Красная Поляна славится великолепными пейзажами, живописной природой и чистейшим горным воздухом! Прекрасно оборудованные склоны для катания на лыжах, сноубордах, современные канатно-кресельные дороги – все это создает прекрасные условия для отдыха на курорте.

Сезон катания здесь начинается в декабре и длится по май. Для лыжников и сноубордистов построен целый комплекс подъемников: бугельные, кресельные и гондольные подъемники быстро доставляют туристов на снежные склоны гор! Трассы весьма разнообразны и интересны тем, что здесь можно покататься как по густым хвойным лесам, так и в высокой альпийской зоне, практически под самыми небесами!