Город с высоты — полёт над Сочи на частном вертолёте

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Адлера
На экскурсиях и прогулках на вертолёте, вы можете зависнуть над горами, полетать над морем, взглянуть на олимпийские объекты с высоты птичьего полёта, увидеть трассу Формулы 1 и большое количество других достопримечательностей 🏛️, а также сделать шикарные фотографии 📸.
Задать вопрос

Экскурсия

105 000 ₽ за экскурсию

Заказать экскурсию
Город с высоты — полёт над Сочи на частном вертолёте
Город с высоты — полёт над Сочи на частном вертолёте

Что вы увидите

  • Горы
  • море
  • олимпийские объекты и многое другое в зависимости от выбранного маршрута.

Что вас ждёт:

  • Вертолётные прогулки на Robinson Raven R 44 и на Robinson Raven R 66.
  • Вес вертолёта 650 кг. Вылетаем из Сочи, Адлера, Красной Поляны. Прогулка 👣 проходит на высоте 500-700 метров. Средняя скорость 200 км/час. Продолжительность полёта — от 30 минут. Посадка — 3 человека.

К вашем услугам опытные пилоты, эксклюзивный дорогой трансфер до места посадки и обратно (не входит в стоимость), высокий уровень обслуживания и следующий маршрут:

    Красная Поляна
    Полет из Сочи/Адлера - Красная Поляна - Олимпийский парк 🌳 - Набережная - Полет над морем - Сочи/Адлер (программа без посадок)

    Важная информация:

    • Также осуществляем полеты в Крым, Ялту, Краснодар и другие города;
    • Обратите внимание, полёт необходимо бронировать не менее, чем за 3 дня до вылета!
    • Внимание — в зависимости от сезона и погодных условий маршруты могут быть изменены или недоступны, узнавайте заранее
    Вместимость 3 пассажира + пилот
    Страховка включена
    Оплата наличными на месте
    Выдается подарочный сертификат
    Вес до 250 кг и зависит от погодных условий

    Посадка в:

      Сочи
      Адлер
      Красная Поляна
      +Что входит
      • Аренда вертолета
      Что не входит
      • Трансфер
      Начало
      🚩 Адлер, Сочи, Красная Поляна - ваш отель
      Место завершения
      🏁 Адлер, Сочи, Красная Поляна
      Город с высоты — полёт над Сочи на частном вертолёте
      Город с высоты — полёт над Сочи на частном вертолёте

      Экскурсия проводится По запросу

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Юлия П.
      Юлия П.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
      Написать

      Юлия П. проводит ещё 6 экскурсий

      Джип-тур в Абхазию из Адлера
      2 000
      12 часов
      Джип-тур в Абхазию из Адлера
      19 отзывов
      Аренда парусной яхты для своей компании
      9 500
      1 час
      Аренда парусной яхты для своей компании
      Аренда яхты для компании
      21 000
      1 час
      Аренда яхты для компании
      Морские прогулки на красивой парусной яхте - Адлер
      1 500
      1.3 часа
      Морские прогулки на красивой парусной яхте - Адлер
      2 отзыва
      Термальный источник в Абхазии
      2 300
      9 часов
      Термальный источник в Абхазии
      8 отзывов
      Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
      1 950
      6 часов
      Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
      1 отзыв

      Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

      Морская рыбалка в Адлере
      1 800
      3 часа
      Морская рыбалка в Адлере
      1 отзыв
      Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
      1 900
      8 часов
      Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
      33 отзыва
      Золотое кольцо Абхазии
      1 700
      12 часов
      Золотое кольцо Абхазии
      5 отзывов
      Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
      1 700
      14 часов
      Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
      30 отзывов
      Абхазия круглый год!
      скидка10%
      9000
      8 100
      9 часов
      Абхазия круглый год!
      34 отзыва
      Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
      Вечерний Ахун
      6 600
      4 часа
      Вечерний Ахун
      У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
      🧐 Все экскурсии в Адлере