Юлия П. – Гид из Адлера

На экскурсиях и прогулках на вертолёте, вы можете зависнуть над горами, полетать над морем, взглянуть на олимпийские объекты с высоты птичьего полёта, увидеть трассу Формулы 1 и большое количество других достопримечательностей 🏛️, а также сделать шикарные фотографии 📸.