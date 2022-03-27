Горячие источники (купание) +ущелье Черниговка

Горячие источники

Мини-группа
Горячие источники (купание) +ущелье Черниговка
Горячие источники (купание) +ущелье Черниговка
Горячие источники (купание) +ущелье Черниговка
Горячие источники (купание) +ущелье Черниговка
Горячие источники (купание) +ущелье Черниговка
Горячие источники (купание) +ущелье Черниговка
Горячие источники (купание) +ущелье Черниговка

Что вы можете увидеть 🤩

  • Гагра, колоннада
  • ресторан Гагрипш
  • Сухум, набережная
  • ущелье Черниговка
  • термальный источник+грязи+гидродуш
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Эксклюзивная экскурсия в восточную часть Абхазии! Покажем вам красивейшие места:

    остановимся в Старином городе Гагра, прогуляемся по великой столице Сухум, посетим таинственное ущелье Черниговка, и самое интересное в нашем туре-горячие оздоровительные источники и грязевые ванны в шикарном месте п. Кындыг. Пообедаем в апацхе, местном кафе, где готовят сразу и вкусно! Экскурсия с гидом, скучно не будет)

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • трансфер
    • гид
    • дегустации
    • страховка
    Что не входит
    • вход на источник (300р)
    • обед (350-500р)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Заберем вас из отеля или ближайшей к вам остановки
    Завершение: окончание экскурсии в районе 19.00, трансфер обратно включен в стоимость
    Когда и сколько длится
    Когда: См. календарь
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Важная информация
    • после вашей заявки подтверждается бронь, уточняем количество человек и откуда вас забирать. диспетчер высылает информацию о времени выезда и номер автобуса. оплата после пересечения границы. с собой:
    • паспорт РФ или загран
    • наличные
    • воду
    • теплые вещи
    • все для купания
    • маску
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    См. календарь

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