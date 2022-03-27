Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Эксклюзивная экскурсия в восточную часть Абхазии! Покажем вам красивейшие места:
остановимся в Старином городе Гагра, прогуляемся по великой столице Сухум, посетим таинственное ущелье Черниговка, и самое интересное в нашем туре-горячие оздоровительные источники и грязевые ванны в шикарном месте п. Кындыг. Пообедаем в апацхе, местном кафе, где готовят сразу и вкусно! Экскурсия с гидом, скучно не будет)
Ответы на вопросы
Что входит
трансфер
гид
дегустации
страховка
Что не входит
вход на источник (300р)
обед (350-500р)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля или ближайшей к вам остановки
Завершение: окончание экскурсии в районе 19.00, трансфер обратно включен в стоимость
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
после вашей заявки подтверждается бронь, уточняем количество человек и откуда вас забирать. диспетчер высылает информацию о времени выезда и номер автобуса. оплата после пересечения границы. с собой:
паспорт РФ или загран
наличные
воду
теплые вещи
все для купания
маску
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
См. календарь
Мария — ваш гид в Адлере
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