На мокрый Каньон Псахо не добраться автобусом или на легковой машине, а на дерзких джипах — легко! Поездка насыщена адреналином и скоростью.



Только представьте: шальной внедорожник, нетронутая доисторическая природа, заповедная самшитовая роща, ущелья — глубокие и не очень, горная река, в которой можно искупаться, и ваши потрясающие фотографии, сделанные в этом прекрасном месте.



Это каньон Псахо, куда вы с ветерком прокатитесь во время этого невероятного джип-тура!