Ивановский водопад (если много снега, то везём на Пасть Дракона)
Царские ванны (голубая глина)
Мост желаний
Переправа через горную реку
Природный джакузи
Что вас ждёт:
По пути на каньон вы прогуляетесь по женскому монастырю, живописному ущелью Ацху и сделаете потрясающие фотографии. Захотите отдыха — примите SPA-процедуры в источнике с голубой глиной и помедитируйте у Ивановского водопада.
И напоследок — таинственный мокрый каньон Псахо с самшитовой рощей и тысячелетними разломами. Желающие смогут окунуться в горную реку.
Важная информация:
Для природных spa-процедур обязательно возьмите с собой купальник, глиняные обертывания — бонус данного маршрута!
Цены на экскурсию
Для группы 1-7 человек
Единый
13 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер по Адлеру от/до отеля
Дегустации напитков, сыра, копчёностей.
Что не входит
Обед (по желанию, завозим в кафе покушать)
Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны
Экологический сбор (200 руб).
Где начинаем и завершаем
Начало: Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Завершение: По договоренности (адрес вашего проживания)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00 и 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.