Индивидуальная экскурсия Джип-тур на Каньон Псахо

На мокрый Каньон Псахо не добраться автобусом или на легковой машине, а на дерзких джипах - легко!...

На мокрый Каньон Псахо не добраться автобусом или на легковой машине, а на дерзких джипах — легко! Поездка насыщена адреналином и скоростью.

Только представьте: шальной внедорожник, нетронутая доисторическая природа, заповедная самшитовая роща, ущелья — глубокие и не очень, горная река, в которой можно искупаться, и ваши потрясающие фотографии, сделанные в этом прекрасном месте.

Это каньон Псахо, куда вы с ветерком прокатитесь во время этого невероятного джип-тура!
Индивидуальная экскурсия Джип-тур на Каньон Псахо
Индивидуальная экскурсия Джип-тур на Каньон Псахо
Индивидуальная экскурсия Джип-тур на Каньон Псахо
Индивидуальная экскурсия Джип-тур на Каньон Псахо
Индивидуальная экскурсия Джип-тур на Каньон Псахо
Индивидуальная экскурсия Джип-тур на Каньон Псахо
Индивидуальная экскурсия Джип-тур на Каньон Псахо

Что вы увидите 🤩

  • Село Галицино
  • Троице-Георгиевский женский монастырь
  • Самшитовая роща
  • Реликтовый лес
  • Ущелье Ахцу
  • Мокрый каньон (место древнего океана Тетис)
  • Ивановский водопад (если много снега, то везём на Пасть Дракона)
  • Царские ванны (голубая глина)
  • Мост желаний
  • Переправа через горную реку
  • Природный джакузи

Что вас ждёт:

  • По пути на каньон вы прогуляетесь по женскому монастырю, живописному ущелью Ацху и сделаете потрясающие фотографии. Захотите отдыха — примите SPA-процедуры в источнике с голубой глиной и помедитируйте у Ивановского водопада.
  • И напоследок — таинственный мокрый каньон Псахо с самшитовой рощей и тысячелетними разломами. Желающие смогут окунуться в горную реку.

Важная информация:

    Для природных spa-процедур обязательно возьмите с собой купальник, глиняные обертывания — бонус данного маршрута!

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-7 человек
    Единый
    13 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер по Адлеру от/до отеля
    • Дегустации напитков, сыра, копчёностей.
    Что не входит
    • Обед (по желанию, завозим в кафе покушать)
    • Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны
    • Экологический сбор (200 руб).
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
    Завершение: По договоренности (адрес вашего проживания)
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 08:00 и 13:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно в 08:00 и 13:00

    Дмитрий Б.
    Дмитрий Б.
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