На джипах вдоль Абхазской границы

Хотите насладиться удивительной красотой Абхазии, но нет возможности пересечь границу? Тогда этот туристический маршрут для вас. Все, что нужно – это свирепый джип. И не забудьте паспорт, купальник и удобную обувь.

Во время тура вы окунетесь в реальное прошлое Мамонтового ущелья. Увидите воочию настоящих окаменевших моллюсков и других на веки застывших зверей. Перед вами откроется уникальный самшитовый лес, сохранивший свою первозданность до наших дней. Ну и, конечно, завораживающие виды на Абхазские горы, каньон «Сказочный», водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы».

А ещё сможете искупаться в природном аквапарке. На месте которого тысячи лет назад плескалось древнее море Тэтис.

И при желании по пути можно перекусить в кафе.