Индивидуальная экскурсия Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии

Во время тура вы окунетесь в реальное прошлое Мамонтового ущелья

Во время тура вы окунетесь в реальное прошлое Мамонтового ущелья.

Увидите воочию настоящих окаменевших моллюсков и других на веки застывших зверей.

Перед вами откроется уникальный самшитовый лес, сохранивший свою первозданность до наших дней.

Ну и, конечно, завораживающие виды на Абхазские горы, каньон «Сказочный», водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы».
Индивидуальная экскурсия Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Индивидуальная экскурсия Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Индивидуальная экскурсия Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Индивидуальная экскурсия Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Индивидуальная экскурсия Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Индивидуальная экскурсия Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии

Что вы увидите 🤩

  • Ущелье Мамонта
  • Каньон затерянный мир
  • Каньон реки Псоу
  • Горы.
На джипах вдоль Абхазской границы
Хотите насладиться удивительной красотой Абхазии, но нет возможности пересечь границу? Тогда этот туристический маршрут для вас. Все, что нужно – это свирепый джип. И не забудьте паспорт, купальник и удобную обувь.
Во время тура вы окунетесь в реальное прошлое Мамонтового ущелья. Увидите воочию настоящих окаменевших моллюсков и других на веки застывших зверей. Перед вами откроется уникальный самшитовый лес, сохранивший свою первозданность до наших дней. Ну и, конечно, завораживающие виды на Абхазские горы, каньон «Сказочный», водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы».
А ещё сможете искупаться в природном аквапарке. На месте которого тысячи лет назад плескалось древнее море Тэтис.
И при желании по пути можно перекусить в кафе.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Джип-тур в ущелье Мамонта
13 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по Адлеру от/до отеля
  • Экологический сбор.
Что не входит
  • Обед (по желанию, завозим в кафе покушать)
  • Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны
Где начинаем и завершаем
Начало: Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Завершение: По договоренности (адрес вашего проживания)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 13:00

Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
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