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Индивидуальная обзорная экскурсия по Сочи с морской прогулкой

Анна С.
Анна С. – Гид из Адлера
Прогулку 👣 по набережным Сочи стоит совместить с катанием на катере, ведь в открытом море 🌊 перед вами раскинется прекрасная панорама города в окружении гор ⛰️.

В нашей экскурсии 🧭 увлекательная пешеходная часть совмещена не менее достойной вашего внимания морской прогулкой.

Мы познакомим вас с историей 📖 и архитектурой города, а затем покажем вам его природные красоты с борта катера.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная обзорная экскурсия по Сочи с морской прогулкой
Индивидуальная обзорная экскурсия по Сочи с морской прогулкой

Что вы увидите

  • Морской порт Сочи
  • Зимний театр
  • Санаторий Орджоникидзе
  • Панораму города с моря
  • Курортный проспект
Мы заберем Вас от отеля Сочи Адлера или Красной Поляны (за дополнительную плату) и отвезем в исторический центр города. Здесь мы осмотрим Курортный проспект с плеядой санаториев, в том числе посетим знаменитый Орджоникидзе, крепость Александрию, Морской порт и Зимний театр и совершим часовой вояж по глади Черного моря 🌊 на борту быстроходного катера, Сочи Вам откроется с неповторимой стороны Черноморской глади - таким его впервые увидели русские еще перед началом Кавказской войны.
Что входит
  • трансфер по программе экскурсии
  • услуги экскурсовода
Что не входит
  • аренда яхты — от 5000 руб. /час
Начало
🚩 от отеля туристов
Место завершения
🏁 отель размещения
Индивидуальная обзорная экскурсия по Сочи с морской прогулкой
Индивидуальная обзорная экскурсия по Сочи с морской прогулкой
Индивидуальная обзорная экскурсия по Сочи с морской прогулкой
Индивидуальная обзорная экскурсия по Сочи с морской прогулкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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