Мы заберем Вас от отеля Сочи Адлера или Красной Поляны (за дополнительную плату) и отвезем в исторический центр города. Здесь мы осмотрим Курортный проспект с плеядой санаториев, в том числе посетим знаменитый Орджоникидзе, крепость Александрию, Морской порт и Зимний театр и совершим часовой вояж по глади Черного моря 🌊 на борту быстроходного катера, Сочи Вам откроется с неповторимой стороны Черноморской глади - таким его впервые увидели русские еще перед началом Кавказской войны.