Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии

За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...

За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные и гостеприимные ее уголки.

Вы увидите необычайно красивые водопады, каньоны, знаменитое Голубое озеро и озеро Рица, попробуете местную кухню и абхазское вино, попадете в одну из визитных карточек Абхазии – ресторан «Гагрипш», и, конечно, искупаетесь в чистейшем море в Гагре.
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии

Что вы увидите 🤩

  • Село Ачандары
  • Священная поляна Мидарадэы
  • 900 летние чинары
  • Перевал Нахуара
  • Горный поселок Хабью
  • Пещера Хабью
  • Горная река Аапста
  • Водопад Чарюа
  • Грот Мцага
  • Водопад Бычья голова
  • Водопад им. Курочкина
Релакс наедине с природой — невероятные красоты водопадов и пещер.
Откройте для себя «новую Абхазию» и получите массу ярких впечатлений. Старт — российско-абхазская граница. Добираемся до центра села Ачандары, священной поляны Мидарадэы. Здесь вы сможете прогуляться и сделать фото с величественными 900-летними чинарами. Вместе с гидом вы побываете на перевале Нахуара, в горном поселке Хабью, пройдете по висячему мосту к водопаду Чарюа и насладитесь живописными видами. Попадете в пещеру Хабью с завораживающими сталактитами, увидите грот Мцага и водопад с причудливым названием Бычья голова. Благодаря огромному камню в форме головы животного, из-под которого вырывается водный поток, он получил свое название. Перемещаемся к 30-метровому водопаду Аапста (им. геолога Курочкина). Здесь в знойный летний день можно даже освежиться. А еще вас ждет пикник с шашлыком, вином в живописном месте, ну и конечно, настоящие кавказские тосты.

Важно знать:

  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Единый
15 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Трансфер по Адлеру
  • Пикник (небольшое застолье с кавказскими традициями).
Что не входит
  • Трансфер с центрального Сочи или Красной Поляны
  • билеты на другие экскурсии внутри Абхазии.
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираем с адреса вашего проживания в Адлере
Завершение: Привозим к месту вашего проживания в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 6.00 - 07:00 утра
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 6.00 - 07:00 утра

Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

👥Групповые🛣Джиппинг🧐Авторские🧒Для детей⚙️НеобычныеГоры🏆Активный отдыхЭкстрим🏡Выездные🚘Трансфер🔭Обзорные#Абхазия💧Водопады🪨Пещеры#Развлечения и билеты#VIP-туры

Еще несколько похожих предложений в Адлере

Джип-тур по Абхазии
10ч
2 400
за 1 чел.
Джип-тур по Абхазии
Джип-тур по Абхазии очень популярен и востребован среди туристов, ведь многие красивые и значимые...
Ежедневно, кроме понедельника. Время по согласованию.
Незабываемое путешествие на Джипе в Абхазию с купанием
12ч
2 000
за 1 чел.
Незабываемое путешествие на Джипе в Абхазию с купанием
Однодневный тур на джипах повышенной проходимости в страну души - Абхазию
Ежедневное
Треккинг в Абхазии
7д 3ч
28 400
за 1 чел.
Треккинг в Абхазии
Место нашего путешествия - гостеприимная Абхазия! Это край седых вершин, чистейших водопадов, горных...
31 октября – 06 ноября
Джип-тур в Абхазию
5
5
12ч
2 090
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии
Согласно расписания
Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица
5
1
12ч
2 000
за 1 чел.
Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица
Отправьтесь в джип-тур, который вас впечатлит! Вы по достоинству оцените маршрут от начала до конца
Ежедневно с 5:40
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
Индивидуальная экскурсия
5
11
12ч
14 000
за 1-8 чел.
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
На ваше усмотрение до 9 утра
Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
4.9
53
12ч
2 100
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у...
Забираем с 6:30 с ЖД Сочи, с 7-00 с остановок по Адлеру
Высокогорный джип-тур
Индивидуальная экскурсия
21 000
за 1-5 чел.
Высокогорный джип-тур
Джип-тур в заповедные горные районы и альпийское высокогорье, на внедорожнике УАЗ
Ежедневно по договоренности
Джип-тур в каньон реки Псахо
1 600
за 1 чел.
Джип-тур в каньон реки Псахо
Впечатляющие пейзажи, пещера Ахштырь и обитель, окруженная лесами — в насыщенной поездке на 1 день
ежедневно в 12:00
Новый Год в Абхазии
5д 5ч
22 900
за 1 чел.
Новый Год в Абхазии
Приглашаем в новогодний тур в Абхазию! Нас ждут яркое зимнее солнце, море, пальмы, эвкалипты,...
29 декабря - 02 января, 03 января - 07 января
Джип-тур на каньоны реки Псахо
4.8
13
2170
1 953
за 1 чел.
Джип-тур на каньоны реки Псахо
Отправиться из Адлера навстречу первозданной природе и зарядиться духом приключений
ежедневно в 13:00
Поездка к волшебнице Рице из Адлера
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000
за 1-6 чел.
Поездка к волшебнице Рице из Адлера
Наш маршрут к сказочному горному озеру Рица пройдет по красивой дороге Бзыбского ущелья
Ежедневно

Дмитрий Б. проводит ещё 12 экскурсий

Всегда удачная рыбалка на море в Сочи
2 200
за 1 чел.
Всегда удачная рыбалка на море в Сочи
Ежедневно: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии
4
1
12ч
2 000
за 1 чел.
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии
Ежедневно с 6-00 до 7-00 время зависит от точки сбора.
Конные прогулки по сказочному лесу в Сочи
1ч 30м
2 100
за 1 чел.
Конные прогулки по сказочному лесу в Сочи
Вас ждет неспешная полуторачасовая прогулка на лошадях по побережью Сочи, которая подойдет и детям,...
Ежедневно в 9.00, 12.00, 14.00, 16.00
Экскурсия в Кындыг на термальный источник
2 500
за 1 чел.
Экскурсия в Кындыг на термальный источник
За здоровьем - на Кындыгские термальные источники в Абхазии
Ежедневно с 06:00 утра
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
4.5
2
1ч 30м
1 500
за 1 чел.
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память
Ежедневно с 9:00 до 18:00 часов каждые 1, 5 часа.
Джип-тур в Каньон Псахо
5
1
2 000
за 1 чел.
Джип-тур в Каньон Псахо
На мокрый Каньон Псахо не добраться автобусом или на легковой машине, а на дерзких джипах - легко!...
Ежедневно в 08:00 и 13:00
В Ахштырское ущелье по сказочному лесу на квадроциклах
1ч 30м
4 500
за 1 чел.
В Ахштырское ущелье по сказочному лесу на квадроциклах
В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость
Ежедневно в 09:30, 11:10, 12:55, 14:40, 16:20
Автобусный тур в Красную поляну
900
за 1 чел.
Автобусный тур в Красную поляну
Ежедневно с 10:30-12 часов (Расписание может меняться от сезонности)
Насыщенная обзорная экскурсия по городу Сочи
5
2
900
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Насыщенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Ежедневно с 13:00 часов.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
12ч
2 500
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...
Ежедневно с 6.00 - 07:00 утра
Индивидуальный тур на джипах в Абхазию
Индивидуальный тур
12ч
13 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах в Абхазию
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...
Ежедневно с 06:00
Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах
Индивидуальный трансфер
32 000
за 1-2 чел.
Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах
В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость
Ежедневно в 09:00 и 11:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
🇷🇺