Конные прогулки по сказочному лесу в Сочи

Дмитрий Б.
Дмитрий Б. – Гид из Адлера
Вас ждет неспешная полуторачасовая прогулка 👣 на лошадях по побережью Сочи, которая подойдет и детям, и взрослым.

В зависимости от состава группы мы подберем удобный маршрут именно для вас.
Задать вопрос

Трансфер

2 100 ₽ за человека

Заказать
Конные прогулки по сказочному лесу в Сочи
Конные прогулки по сказочному лесу в Сочи
Вас ждет неспешная полуторачасовая прогулка 👣 на лошадях по побережью Сочи, которая подойдет и детям, и взрослым. В зависимости от состава группы мы подберем удобный маршрут именно для вас.
Опытный инструктор научит скакать на лошади даже тех, кто сядет на нее впервые. В ходе прогулки он обязательно расскажет про те места, которые вы посетите. Вы пройдете по Лазурной долине с великолепным видом на Адлер и окажетесь в Сказочном лесу 🌲 Сочи. И, конечно же, пообщаетесь с благородными лошадьми, встреча с которыми подарит вам много позитива.
+Что входит
  • Услуги гида
  • Катание на лошадях
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 По договоренности (место вашего проживания)
Конные прогулки по сказочному лесу в Сочи
Конные прогулки по сказочному лесу в Сочи

Трансфер проводится Ежедневно в 10:00 и 13:30

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

👥Групповые🐴Конные прогулки⚙️Необычные🚘Трансфер

Дмитрий Б. проводит ещё 5 экскурсий

Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии
2 000
12 часов
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии
Всегда удачная рыбалка на море в Сочи
2 200
3 часа
Всегда удачная рыбалка на море в Сочи
Путешествие на термальный источник Кындыг в Абхазии
2 200
9 часов
Путешествие на термальный источник Кындыг в Абхазии
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
1 500
1.5 часа
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Джип-тур на Каньон Псахо
2 000
6 часов
Джип-тур на Каньон Псахо
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Морская рыбалка в Адлере
1 800
3 часа
Морская рыбалка в Адлере
1 отзыв
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
1 900
8 часов
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
33 отзыва
Золотое кольцо Абхазии
1 700
12 часов
Золотое кольцо Абхазии
5 отзывов
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
1 700
14 часов
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
30 отзывов
Абхазия круглый год!
скидка10%
9000
8 100
9 часов
Абхазия круглый год!
34 отзыва
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
Вечерний Ахун
6 600
4 часа
Вечерний Ахун
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере