Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Что вас ожидает

Красота и секреты Красной Поляны

Вы рассмотрите древние культовые сооружения «дольмены» в предгорьях Ачишхо, раскроете их настоящее предназначение и узнаете, как они связаны с кельтами. Далее пройдете по горному маршруту вокруг поселка Красная Поляна, подниметесь на смотровую площадку с потрясающими видами и устроите на вершине чаепитие с местным чаем и горным ⛰️ медом.

Четвероногие друзья

Во второй части экскурсии 🧭 я предложу вам 2 места на выбор. Мы можем поехать в Кавказский вольерный комплекс — красивый парк 🌳, где вы увидите типичных для нашего края животных и птиц. Или в Хаски-центр, где вы погладите настоящих северных лаек, услышите об особенностях их характера и познакомитесь с культурой и традициями сибирских народов.

Организационные детали