Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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Красная Поляна: дольмены, горы и хаски

Разгадать тайны древних каменных сооружений, насладиться местной природой и посетить Хаски-центр

Artem
Artem – Гид из Адлера
Краснодарский край — это не только море 🌊 и пляжи, но и горы ⛰️, скалы и каньоны.

Вы пройдете по живописной тропе вокруг Красной Поляны, узнаете о развитии курорта и современной жизни в нем.

А также увидите загадочные дольмены и продегустируете на вершине горы местный чай и мед!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ☃️Зимняя
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Красная Поляна: дольмены, горы и хаски
Красная Поляна: дольмены, горы и хаски

Что вас ожидает

Красота и секреты Красной Поляны
Вы рассмотрите древние культовые сооружения «дольмены» в предгорьях Ачишхо, раскроете их настоящее предназначение и узнаете, как они связаны с кельтами. Далее пройдете по горному маршруту вокруг поселка Красная Поляна, подниметесь на смотровую площадку с потрясающими видами и устроите на вершине чаепитие с местным чаем и горным ⛰️ медом.

Четвероногие друзья
Во второй части экскурсии 🧭 я предложу вам 2 места на выбор. Мы можем поехать в Кавказский вольерный комплекс — красивый парк 🌳, где вы увидите типичных для нашего края животных и птиц. Или в Хаски-центр, где вы погладите настоящих северных лаек, услышите об особенностях их характера и познакомитесь с культурой и традициями сибирских народов.

Организационные детали

  • Цена указана за экскурсию ⛳ на вашей машине. Также я могу провести ее на своем автомобиле 🚘, доплата составит 1200 рублей.
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: дольмены — 100 рублей, смотровая площадка — 100 рублей, Хаски-центр — 500 рублей взрослые, 300 рублей дети; Кавказский вольерный комплекс — 300 рублей взрослые, 150 рублей дети
Начало и место завершения
🚩 у ж/д вокзала
Красная Поляна: дольмены, горы и хаски
Красная Поляна: дольмены, горы и хаски
Красная Поляна: дольмены, горы и хаски
Красная Поляна: дольмены, горы и хаски
Красная Поляна: дольмены, горы и хаски

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Artem
Artem
Привет! Меня зовут Артем. Я родился на Байкале, а теперь живу в Красной Поляне и просто обожаю это место. Люблю походы, велосипед и встречи с новыми людьми. С радостью покажу вам главные достопримечательности и тайные уголки удивительного Краснодарского края.
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