Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Красота и секреты Красной Поляны Вы рассмотрите древние культовые сооружения «дольмены» в предгорьях Ачишхо, раскроете их настоящее предназначение и узнаете, как они связаны с кельтами. Далее пройдете по горному маршруту вокруг поселка Красная Поляна, подниметесь на смотровую площадку с потрясающими видами и устроите на вершине чаепитие с местным чаем и горным ⛰️ медом.
Четвероногие друзья Во второй части экскурсии 🧭 я предложу вам 2 места на выбор. Мы можем поехать в Кавказский вольерный комплекс — красивый парк 🌳, где вы увидите типичных для нашего края животных и птиц. Или в Хаски-центр, где вы погладите настоящих северных лаек, услышите об особенностях их характера и познакомитесь с культурой и традициями сибирских народов.
Организационные детали
Цена указана за экскурсию ⛳ на вашей машине. Также я могу провести ее на своем автомобиле 🚘, доплата составит 1200 рублей.
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: дольмены — 100 рублей, смотровая площадка — 100 рублей, Хаски-центр — 500 рублей взрослые, 300 рублей дети; Кавказский вольерный комплекс — 300 рублей взрослые, 150 рублей дети
Начало и место завершения
🚩 у ж/д вокзала
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет! Меня зовут Артем. Я родился на Байкале, а теперь живу в Красной Поляне и просто обожаю это место. Люблю походы, велосипед и встречи с новыми людьми. С радостью покажу вам главные достопримечательности и тайные уголки удивительного Краснодарского края.