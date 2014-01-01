Экскурсионная программа: Путешествуя из Адлера в Красную поляну мы погрузимся в динамичный ритм незабываемых пейзажей и познакомимся с историей 📖 развития Большого Сочи. От побережья моря 🌊 нитка маршрута скользить по горной дороге, которая множество раз менялась в течение века. От вырубленной в отвесных скалах узкой ленты до современной многополосной магистрали по обе стороны реки.

В линии маршрута отразились все моменты жизни города за последние сто лет: закладка имперского курорта Романовское, советская индустриализация (форелевое хозяйство), развитие горнолыжного курорта и Зимней Олимпиаде. Петляя вдоль русла Мзымты в окружение высоких скал и современных тоннелей мы перемещаемся из теплого тропического климата в более суровый высокогорный смешанный лес 🌳 ждут захватывающие дух виды на долину реки Мзымта и освежающая прохлада минеральной воды источника Чвижипсе. В Красной Поляне, пройдя по легендарным тропам к водопаду Девичьи Слезы и дольменному комплексу, услышим историю поселка, а со смотровой площадки погрузимся в созерцания невероятной красоты Кавказских гор ⛰️ обойти своим вниманием Олимпийские склоны/, узнайте историю проектирования и строительства спортивных объектов. Разделите нашу любовь к этому уникальному уголку мира, где в окружение величественных гор смешались курортная нега и спортивные страсти, древние дольмены и современные отели, первозданная красота и инновационные технологии. Важная информация:Возьмите с собой треккинговую обувь из быстросохнущих материалов, накидку от дождя, туристический коврик, флягу для воды и питательный перекус.