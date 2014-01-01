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Красная Поляна: экскурсия по истории развития Большого Сочи

4.9
15 отзывов
Анна С.
Анна С. – Гид из Адлера
Красная Поляна — один из самых живописных уголков Краснодарского края.

Ради местной природы сюда постоянно приезжают туристы.

В 2014 году здесь проходили Олимпийские игры.

Гид покажет вам водопад «Девичьи слезы» и объяснит, почему у него появилось такое название.

Вы увидите горные хребты и ущелья, познакомитесь с минеральным источником Чвижепсе узнаете об истории 📖 региона.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 💧Водопады
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Красная Поляна: экскурсия по истории развития Большого Сочи
Красная Поляна: экскурсия по истории развития Большого Сочи

Что вы увидите

  • Красная поляна
  • Водопад Девичьи слезы
  • Дольменый комплекс
  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Хребет Аибга
  • Хребет Ачишко
  • Ущелье Ахцу
Экскурсионная программа: Путешествуя из Адлера в Красную поляну мы погрузимся в динамичный ритм незабываемых пейзажей и познакомимся с историей 📖 развития Большого Сочи. От побережья моря 🌊 нитка маршрута скользить по горной дороге, которая множество раз менялась в течение века. От вырубленной в отвесных скалах узкой ленты до современной многополосной магистрали по обе стороны реки.
В линии маршрута отразились все моменты жизни города за последние сто лет: закладка имперского курорта Романовское, советская индустриализация (форелевое хозяйство), развитие горнолыжного курорта и Зимней Олимпиаде. Петляя вдоль русла Мзымты в окружение высоких скал и современных тоннелей мы перемещаемся из теплого тропического климата в более суровый высокогорный смешанный лес 🌳 ждут захватывающие дух виды на долину реки Мзымта и освежающая прохлада минеральной воды источника Чвижипсе. В Красной Поляне, пройдя по легендарным тропам к водопаду Девичьи Слезы и дольменному комплексу, услышим историю поселка, а со смотровой площадки погрузимся в созерцания невероятной красоты Кавказских гор ⛰️ обойти своим вниманием Олимпийские склоны/, узнайте историю проектирования и строительства спортивных объектов. Разделите нашу любовь к этому уникальному уголку мира, где в окружение величественных гор смешались курортная нега и спортивные страсти, древние дольмены и современные отели, первозданная красота и инновационные технологии. Важная информация:Возьмите с собой треккинговую обувь из быстросохнущих материалов, накидку от дождя, туристический коврик, флягу для воды и питательный перекус.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Групповое снаряжение.
Что не входит
  • Трансферы по маршруту
  • Билеты в национальный парк и на экскурсионные объекты.
Начало и место завершения
🚩 жд станция Адлер
Красная Поляна: экскурсия по истории развития Большого Сочи
Красная Поляна: экскурсия по истории развития Большого Сочи
Красная Поляна: экскурсия по истории развития Большого Сочи
Красная Поляна: экскурсия по истории развития Большого Сочи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна С.
Анна С.
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15 отзывов оставили туристы

Анна С. проводит ещё 4 экскурсии

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