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Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Адлера
Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • 3 100 ₽ за человека

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Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта

Что вы увидите

  • Вантовый мост (висячий мост)
  • Нарзанные источники "Чвижепсе"
  • Смотровая площадка от которой захватывает дух - ущелье Ах-Цу (белые скалы)
  • Смотровая площадка Скайпарка
  • Пчельник с мёдом
  • Дегустации всевозможных винных напитков
  • Олимпийский парк после Красной Поляны
  • Шоу светомузыкальных фонтанов
Дорогие друзья, приглашаем вас на увлекательный тур по Красной Поляне. В этом туре у вас есть прекрасная возможность познакомиться со всеми основными достопримечательностями 🏛️ этой деревни, увидеть горную Олимпийскую деревню и почувствовать дух прошлых Олимпийских игр. В этом туре акцент делается непосредственно на горы ⛰️, а это означает, что три уровня восхождения будут наслаждаться невероятно красивым видом, дышать самым чистым горным воздухом, наслаждаться видом на Кавказский хребет и даже спуска. Перед тем как подниматься на самый горный пик Кавказских гор мы завезем вас вкусно покушать в замечательное уютное кафе.

Итак - есть несколько вариантов:

  • подъем на Розу Хутор 2320 метров (там больше мест где погулять пешком, есть еще бесплатная канатная дорожка открытого типа которая катается по кругу вверх и вниз метров на 500 общей сложностью) всего 3-4 пересадки на канатной дороге на фуникулерах закрытого типа - для тех кто любит покруче;
  • подъем на Горки Город 🏙️ Пик 2200 метров - больше катаемся на фуникулерах и поднимаемся на 2200 метров, для тех кто любит поспокойней;
  • подъем на 960 метров - 1 подъем на канатной дороге закрытого типа, для тех кто не любит сильно высоко подниматься, там тоже есть где погулять пешочком прогуляться 👣 и подышать свежим горным воздухом.
Просто экскурсия ⛳ 3 по трем курортам - Роза Хутор, Горки Город, Газпром Лаура, для тех кто не хочет подниматься на канатных дорожках и предпочитает просто погулять и много послушать нашего интересного гида)
Прогулка на канатной дорожке занимает 3 часа.
Забираем с Адлера
Что входит
  • Транспорт услуги трансфера по Адлеру от/до отеля
  • услуги гида билеты на подъемники на канатную дорогу на высоту 2320 м или 2200 м или 960 м (по вашему усмотрению) шоу светомузыкальных фонтанов в Олимпийском парке дегустации меда
  • сыра
  • копченостей
  • напитков
Что не входит
  • Питание (по желанию)
  • трансфер с центрального Сочи
  • нарзанный источник "Чвижепсе" (100₽)
  • электрокары в Олимпийском парке и другие личные расходы
Начало
🚩 Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Место завершения
🏁 У вашего отеля в Адлере или ближайшая остановка к месту проживания
Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия П.
Юлия П.
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Юлия П. проводит ещё 1 экскурсию

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