Дорогие друзья, приглашаем вас на увлекательный тур по Красной Поляне. В этом туре у вас есть прекрасная возможность познакомиться со всеми основными достопримечательностями 🏛️ этой деревни, увидеть горную Олимпийскую деревню и почувствовать дух прошлых Олимпийских игр. В этом туре акцент делается непосредственно на горы ⛰️, а это означает, что три уровня восхождения будут наслаждаться невероятно красивым видом, дышать самым чистым горным воздухом, наслаждаться видом на Кавказский хребет и даже спуска. Перед тем как подниматься на самый горный пик Кавказских гор мы завезем вас вкусно покушать в замечательное уютное кафе.

Итак - есть несколько вариантов:

подъем на Розу Хутор 2320 метров (там больше мест где погулять пешком, есть еще бесплатная канатная дорожка открытого типа которая катается по кругу вверх и вниз метров на 500 общей сложностью) всего 3-4 пересадки на канатной дороге на фуникулерах закрытого типа - для тех кто любит покруче;

подъем на Горки Город 🏙️ Пик 2200 метров - больше катаемся на фуникулерах и поднимаемся на 2200 метров, для тех кто любит поспокойней;

подъем на 960 метров - 1 подъем на канатной дороге закрытого типа, для тех кто не любит сильно высоко подниматься, там тоже есть где погулять пешочком прогуляться 👣 и подышать свежим горным воздухом.

Просто экскурсия ⛳ 3 по трем курортам - Роза Хутор, Горки Город, Газпром Лаура, для тех кто не хочет подниматься на канатных дорожках и предпочитает просто погулять и много послушать нашего интересного гида)

Прогулка на канатной дорожке занимает 3 часа.

Забираем с Адлера