Смотровая площадка от которой захватывает дух - ущелье Ах-Цу (белые скалы)
Смотровая площадка Скайпарка
Пчельник с мёдом
Дегустации всевозможных винных напитков
Олимпийский парк после Красной Поляны
Шоу светомузыкальных фонтанов
Дорогие друзья, приглашаем вас на увлекательный тур по Красной Поляне. В этом туре у вас есть прекрасная возможность познакомиться со всеми основными достопримечательностями 🏛️ этой деревни, увидеть горную Олимпийскую деревню и почувствовать дух прошлых Олимпийских игр. В этом туре акцент делается непосредственно на горы ⛰️, а это означает, что три уровня восхождения будут наслаждаться невероятно красивым видом, дышать самым чистым горным воздухом, наслаждаться видом на Кавказский хребет и даже спуска. Перед тем как подниматься на самый горный пик Кавказских гор мы завезем вас вкусно покушать в замечательное уютное кафе.
Итак - есть несколько вариантов:
подъем на Розу Хутор 2320 метров (там больше мест где погулять пешком, есть еще бесплатная канатная дорожка открытого типа которая катается по кругу вверх и вниз метров на 500 общей сложностью) всего 3-4 пересадки на канатной дороге на фуникулерах закрытого типа - для тех кто любит покруче;
подъем на Горки Город 🏙️ Пик 2200 метров - больше катаемся на фуникулерах и поднимаемся на 2200 метров, для тех кто любит поспокойней;
подъем на 960 метров - 1 подъем на канатной дороге закрытого типа, для тех кто не любит сильно высоко подниматься, там тоже есть где погулять пешочком прогуляться 👣 и подышать свежим горным воздухом.
Просто экскурсия ⛳ 3 по трем курортам - Роза Хутор, Горки Город, Газпром Лаура, для тех кто не хочет подниматься на канатных дорожках и предпочитает просто погулять и много послушать нашего интересного гида)
Прогулка на канатной дорожке занимает 3 часа.
Забираем с Адлера
Что входит
Транспорт услуги трансфера по Адлеру от/до отеля
услуги гида билеты на подъемники на канатную дорогу на высоту 2320 м или 2200 м или 960 м (по вашему усмотрению) шоу светомузыкальных фонтанов в Олимпийском парке дегустации меда
сыра
копченостей
напитков
Что не входит
Питание (по желанию)
трансфер с центрального Сочи
нарзанный источник "Чвижепсе" (100₽)
электрокары в Олимпийском парке и другие личные расходы
Начало
🚩 Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Место завершения
🏁 У вашего отеля в Адлере или ближайшая остановка к месту проживания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.