Самая высотная экскурсия, где вы увидите красоты Сочи с вершин Кавказских гор. По дороге к Красной Поляне увидите ущелье Ацху, при желании попробуете нарзан из источника. Также в программе удивительные природные места - Ахштырский каньон, Белые скалы, Гнездо совы, Медвежий угол. А еще дегустация меда на пасеке. И, наконец, сразу три горнолыжных курорта – «Роза Хутор», «Газпром Лаура», «Горки Город». На вершины можно подняться по канатной дороге. А в завершение – Олимпийский парк и шоу Поющих фонтанов.