Автобусный тур на Красную поляну

Автобусный тур на Красную поляну
Автобусный тур на Красную поляну
Автобусный тур на Красную поляну
Автобусный тур на Красную поляну
Автобусный тур на Красную поляну
Автобусный тур на Красную поляну

Что вы увидите 🤩

  • Вантовый мост (висячий мост)
  • Нарзанные источники «Чвижепсе»
  • Смотровая площадка от которой захватывает дух – ущелье Ах-Цу (белые скалы)
  • Смотровая площадка Скайпарка
  • Пчельник с мёдом
  • Дегустации всевозможных винных напитков
  • Олимпийский парк после Красной Поляны
  • Шоу светомузыкальных фонтанов
Самая высотная экскурсия, где вы увидите красоты Сочи с вершин Кавказских гор. По дороге к Красной Поляне увидите ущелье Ацху, при желании попробуете нарзан из источника. Также в программе удивительные природные места - Ахштырский каньон, Белые скалы, Гнездо совы, Медвежий угол. А еще дегустация меда на пасеке. И, наконец, сразу три горнолыжных курорта – «Роза Хутор», «Газпром Лаура», «Горки Город». На вершины можно подняться по канатной дороге. А в завершение – Олимпийский парк и шоу Поющих фонтанов.
🚩 Начало и место завершения: Адрес вашего проживания в Адлере
 Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
  • билет на канатную дорогу.
 Что не входит
  • Транспорт: услуги трансфера по Адлеру от/до отеля
  • Услуги гида
  • Шоу светомузыкальных фонтанов в Олимпийском парке
  • Дегустации меда, сыра, копченостей, напитков
Время проведения: Ежедневно с 10:30-12 часов (Расписание может меняться от сезонности)
  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
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