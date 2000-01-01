Если Вы хотите посетить все значимые и интересные места Красной Поляны за один день с максимальным комфортом — наша экскурсия — это то, что Вам нужно!

Комфортабельный минивен или микроавтобус с небольшой группой отвезет Вас в незабываемый тур по трем лучшим курортам Красной Поляны!

Специально для Вас мы составили уникальный маршрут с захватывающими видами, интересными местами, дегустациями, канатными дорогами и многим другим!

Трансфер от отеля по Адлеру входит в стоимость. Также можем забрать из Сочи, Хосты и др. - оплачивается дополнительно.