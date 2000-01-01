Красная Поляна - «Три курорта» небольшой группой

Красная Поляна - «Три курорта» небольшой группой
Красная Поляна - «Три курорта» небольшой группой
Красная Поляна - «Три курорта» небольшой группой
Красная Поляна - «Три курорта» небольшой группой
Красная Поляна - «Три курорта» небольшой группой
Красная Поляна - «Три курорта» небольшой группой
Красная Поляна - «Три курорта» небольшой группой

Что вы увидите 🤩

  • Смотровая с видом на SkyPark
  • Ахштырский каньон
  • Ущелье Ах-Цу
  • Медвежий угол
  • Минеральный источник
  • Медовая пасека и винный погреб с бесплатной дегустацией
  • Горки Город
  • Роза Хутор
  • Газпром Галактика
Если Вы хотите посетить все значимые и интересные места Красной Поляны за один день с максимальным комфортом — наша экскурсия — это то, что Вам нужно!
Комфортабельный минивен или микроавтобус с небольшой группой отвезет Вас в незабываемый тур по трем лучшим курортам Красной Поляны!
Специально для Вас мы составили уникальный маршрут с захватывающими видами, интересными местами, дегустациями, канатными дорогами и многим другим!
Трансфер от отеля по Адлеру входит в стоимость. Также можем забрать из Сочи, Хосты и др. - оплачивается дополнительно.
 Что входит
  • Трансфер от отеля по Адлеру
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида.
Начало
🚩 Начало: Забираем от отеля
🏁 Место завершения: Олимпийский парк
Время проведения: Ежедневно в 12:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
ГОСТур
ГОСТур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

👥Групповые⚙️Необычные🔭Обзорные🪨Пещеры#Развлечения и билеты

Еще несколько похожих предложений в Адлере

Горнолыжные курорты Красной Поляны
800
за 1 чел.
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по трём горнолыжным курортам Красной поляны с подъёмом на...
Ежедневно в 9:45
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
1 000
за 1 чел.
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
Это незабываемое путешествие по всем трём горнолыжным курортам Красной Поляны в сопровождении только...
Ежедневно с 11.30 до 21.30
Русская Швейцария: комфортная природа Красной поляны
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-7 чел.
Русская Швейцария: комфортная природа Красной поляны
Максимально насыщенная экскурсия по живописным окрестностям Сочи и знакомство с курортами Красная Поляна,...
В любой день, по договоренности с туристом
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
5
2
1000
600
за 1 чел.
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
Автобусное путешествие-знакомство с природой Сочи и наследием Олимпиады 2014
ежедневно в 10:00
Красная Поляна заповедная
Индивидуальная экскурсия
12 800
за 1-7 чел.
Красная Поляна заповедная
Вам предстоит знакомство с Олимпийским наследием, рекреационным потенциалом Красной Поляны и...
Ежедневно в 10:00
Красная поляна 3 курорта + Шоу олимпийских фонтанов
10ч
1 500
за 1 чел.
Красная поляна 3 курорта + Шоу олимпийских фонтанов
В Skypark у вас будет около полутора часов, чтобы насладиться головокружительными видами и проверить...
Среда, четверг, пятница, воскресенье 09:00
Красная Поляна и Олимпийский парк
1 000
за 1 чел.
Красная Поляна и Олимпийский парк
Экскурсия в Красную поляну - самый популярный маршрут Сочи
Ежедневно в 8.45
Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера на Красную поляну
Индивидуальная экскурсия
25 000
за 1-4 чел.
Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера на Красную поляну
Вас ждет увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера до Красной Поляны в небольшой компании из...
Ежедневно в 9:00
Красная Поляна с другой стороны: заброшенная дорога к курорту
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-4 чел.
Красная Поляна с другой стороны: заброшенная дорога к курорту
Я покажу вам самую старую дорогу на Красную поляну, которой 120 лет
По договоренности
Красная поляна: наследие Олимпиады
600
за 1 чел.
Красная поляна: наследие Олимпиады
Полюбуйтесь «русской Швейцарией» - Красной поляной и двумя другими известными курортами Сочи и...
Ежедневно в 11:00
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
15 000
за 1 чел.
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
Хотите увидеть самые труднодоступные точки в окрестностях Красной поляны, да ещё получить дозу адреналина?...
По договоренности, в любой свободный день.
Путешествие «Красная Поляна»
Индивидуальная экскурсия
10ч
16 900
за 1-4 чел.
Путешествие «Красная Поляна»
Авторская индивидуальная экскурсия на автомобиле премиум-класса Ауди Q3 2015 г
Ежедневно по договоренности

ГОСТур проводит ещё 10 экскурсий

«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивене
10ч
2 300
за 1 чел.
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивене
Наша экскурсия «Золотая Абхазия» для вас, если вы хотите насладиться основными...
Аренда парусной яхты
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-11 чел.
Аренда парусной яхты
Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием...
Ежедневно, время по запросу
Аренда итальянской моторной яхты "Sanlorenzo"
Индивидуальная экскурсия
80 000
за 1-10 чел.
Аренда итальянской моторной яхты "Sanlorenzo"
Ежедневно. Время по согласованию.
Аренда яхты кабриолета
Индивидуальная экскурсия
17 000
за 1-11 чел.
Аренда яхты кабриолета
Ежедневно, время по запросу.
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-11 чел.
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Ежедневно, время по согласованию
Аренда круизного катера Кристина
Индивидуальная экскурсия
11 000
за 1-11 чел.
Аренда круизного катера Кристина
Ежедневно, время по согласованию
Морская прогулка с группой
1ч 30м
1 900
за 1 чел.
Морская прогулка с группой
Ежедневно, с 8:30 до 19:30
Морская рыбалка с группой
5
1
2 500
за 1 чел.
Морская рыбалка с группой
Ежедневно, время по запросу.
Красная Поляна - "Три курорта"
5
1
1 900
за 1 чел.
Красная Поляна - "Три курорта"
Ежедневно в 12:00
Аренда моторной яхты Evolution
Индивидуальная экскурсия
14 000
за 1-8 чел.
Аренда моторной яхты Evolution
Время по запросу
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
🇷🇺