Преодолейте неожиданные спуски и подъемы.

Прогулка на квадроциклах по одному из красивейших мест Сочи. Вас ждет трасса с коварными спусками, подъемами, размоеннами и колеями. Время маршрута — 5–6 часов. Во время тура перед вами откроются прекрасные виды дикой природы, самшитовой рощи и просто шикарнейшие места для фотографий. А еще вы сможете окунуться в прохладную воду горной реки. Каньон Псахо — это Мокрый каньон, в котором простирается река, и Сухой, образовавшийся в результате землетрясений тысячи лет назад.