Экскурсии:

Гагра - Колоннада, ресторан «Гагрипш», Парк принца Ольденбургского.

Новый Афон - водопад на реке Псырцха, храм Симона Кананита, Новоафонский монастырь, Иверская гора, Новоафонская пещера, Приморский парк.

Термальные источники в селе Кындыг, в с. Приморское.

Водопады Акармара, форелевое хозяйство, Скальный монастырь в с. Отхара, храм Лыхны.

Озеро Рица, водопад «Девичьи слезы», Голубое озеро, дегустация вина.

День 1:

12:00 (московское время) - сбор группы на границе России и Абхазии со стороны России.

Переход пешком вместе с инструктором границы Россия-Абхазия (время перехода границы 30-50 минут).

Из аэропорта Адлер на границу можно проехать на такси или рейсовом автобусе № 58. Остановка автобуса перед зданием аэропорта. Расстояние 14 км, время в пути 30-40 минут.

С железнодорожного вокзала Адлер на границу можно проехать на такси или рейсовом автобусе № 50, № 58, № 125, № 117. Автобусная остановка находится возле главного входа в вокзал. Расстояние 12 км, время в пути 30-40 минут. Ближе всего к границе останавливается автобус № 58.

Город Гагра - ресторан «Гагрипш», парк принца Ольденбургского, Колоннада.

Храм Лыхны, термальные источники в с. Приморское.

Наше знакомство с Абхазией начинаем с курортного города Гагра.

Одним из символов этого города и его эмблемой является ресторан «Гагрипш». Построенный в средневековом стиле, ресторан украшает эти места уже более 100 лет. Уникальные интерьеры ресторана часто привлекают сюда кинематографов, здесь снят известный фильм «Зимний вечер в Гаграх».

Мы посмотрим снаружи на эффектное здание ресторана и идем дальше, в парк принца Ольденбургского. Парк был заложен в 1902 году. В разное время, с разных уголков планеты, сюда были привезены необычные растения. С Канарских островов привезли финиковые пальмы, из Китая – веерные пальмы, из Южной Америки — кокосы! Сейчас в парке растет около 400 разных растений, среди которых олеандры, гималайские кедры, агавы и даже конфетное дерево.

Парк плавно переходит в приморскую аллею, украшением которой является ажурная, белоснежная колоннада. На площади перед ней построен изящный фонтан с белым голубем, который символизирует мир на земле.

Далее отправляемся в село Лыхны. Здесь прикоснемся к истории и увидим Лыхненский храм - один из старейший на территории Абхазии. Возле храма местные жители устроили небольшой сувенирный рынок, поэтому уже сегодня будет возможность купить местные чаи и попробовать варенье из инжира или хурмы:)).

Завершится наш день в селе Приморское, где мы искупаемся в горячих, термальных источниках! Термальная вода благотворно влияет на здоровье человека, успокаивает, расслабляет и наполняет организм минералами.

Переезд в г. Новый Афон, поселение в гостинице.

День 2.

Водопады Акармара, термальный источник в селе Кындыг.

Водопады Акармара являются самыми высокими и эффектными в Абхазии!

Из ледников Кодорского хребта рождаются реки, которые спускаются по долинам и превращаются в живописные водопады.

Самый крупный водопад называется Великан, его высота 100 метров! Рядом с ним находятся для водопада поменьше - Святой и Ирина. Эти водопады высотой 37-40 метров. Водопады практически утопают в субтропиках: вокруг густой лес, лианы, папоротники. В этих местах будут очень красивые фото, готовьтесь!

После посещения водопадов, отправляемся в село Кындыг. Здесь, прямо под открытым небом, расположен комплекс термальных источников. Комплекс состоит из нескольких бассейнов, горячих душей и грязевых ванн.

Из недр земли бьет источник, температура воды в котором достигает 110 градусов Цельсия! Попадая на поверхность, вода остывает до 40-45 градусов и плавно перетекает из одного бассейна в другой. Для себя можно выбрать бассейн с более горячей или более прохладной водой. Одно из самых популярных мест в термальном комплексе – это душ. Здесь можно постоять под напором горячей воды и пройти сеанс гидромассажа!

День 3

Озеро Рица, водопад «Девичьи слезы», Голубое озеро, дегустация вина.

Высокогорное озеро Рица – одно из самых известных природных чудес Абхазии. Оно находится на территории реликтового национального парка «Рица».

Озеро большое, чистое, прозрачное! Его длина почти 2 километра, а глубина — около 150 м. Со всех сторон озеро Рица окружают высокие горы, которые эффектно отражаются в озере. В мае горы уже надевают свой наряд из ярких, зеленых деревьев, но на самых верхушках гор все еще лежит снег.

По пути на озеро Рица остановимся на великолепных смотровых площадках, возле водопада «Девичьи косы» и живописного голубого озера.

Ах, да! Дегустация местных вин по пути также обязательно будет!;))

День 4

Форелевое хозяйство и Скальный монастырь в с. Отхара.

Приморский парк в г. Новый Афон.

Какая же Абхазия без форели! Ммм)))

В устье реки Мчышта находится форелевое хозяйство, где эту самую форель и разводят. Здесь можно посмотреть, как растет рыба и покормить ее. Форель очень любит, когда ее кормят, это вызывает настоящее оживление в бассейне с рыбой!

После экскурсии, в местном кафе, можно будет попробовать запеченную на углях форель;)).

Недалеко от форелевого хозяйства находится еще одна достопримечательность - скальный монастырь. Путь к нему идет вдоль реки, по сказочному, самшитовому лесу.

Сам монастырь находится на крутой скале. Внутри скалы расположены кельи монахов, которые жили здесь в средневековье. Кельи находятся очень высоко, поэтому для того, чтобы попасть внутрь, монахи раньше использовали приставную или веревочную лестницу.

День 5

Новый Афон. Водопад на реке Псырцха, храм Симона Кананита, Новоафонский монастырь, Иверская гора, Новоафонская пещера.

Новый Афон – это именно тот город, в котором достопримечательности находятся на каждом шагу!

Мы посетим водопад высотой 8,5 метров, изумрудное озеро и необычную железнодорожную станцию Псырцха. Внешне эта станция напоминает китайскую беседку – стены выполнены в виде стеклянных окон, все вокруг украшено узорами и дополняет картину крыша с острыми зубцами.

Также посетим Новоафонский мужской монастырь, который является главной православной святыней Нового Афона. Монастырь утопает в зелени пальм и эвкалиптов))).

На маленьком поезде отправимся вглубь Иверской горы, где находится знаменитая Новоафонская пещера. Особую красоту ее залам придает эффектная подсветка. Красными и оранжевыми цветами здесь сияют сталактиты, сталагмиты, а светло-зеленым подсвечивается огромный натечный водопад в самом конце маршрута.

Трансфер на Российско-Абхазскую границу.

До 18:00 прибытие на Российско-Абхазскую границу со стороны Абхазии. Отъезд домой.

Обратные билеты приобретайте на поезда, которые отправляется из Адлера после 19:30.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.