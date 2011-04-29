Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон

Увидеть лучшие локации с местным другом на джипе и влюбиться в абхазскую кухню

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Каждый день будем просыпаться у моря, видеть из окон пальмы, пить кофе по-восточному и исследовать самые интересные природные и архитектурные локации Абхазии.

На комфортабельных джипах доедем в горы к бирюзовому озеру Рица, прогуляемся среди реликтовых растений и окажемся в джунглях, через которые пройдём к 100-метровому водопаду.

Подышим морским воздухом, прогуливаясь по набережным Гагры и Сухума, увидим Новоафонский монастырь и заброшенную станцию «Псырцха». Выпьем бокал игристого на смотровой и домашнее вино в горах. Познакомимся с абхазской кухней на традиционных застольях и обновимся в термальных источниках.
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Максимум за 4 дня в Абхазии: Гагра, Гудаута, Сухум, Рица, Новый Афон
Ближайшие даты:
6
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. Для детей до 14 лет необходимо свидетельство о рождении.

Участие с детьми от 4 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодарский край, городской округ Сочи, село Веселое, Урожайная улица, 116 (GPS координаты: 43.395177, 40.007027), КПП «Адлер-Псоу», 12:00
Завершение: Краснодарский край, городской округ Сочи, село Веселое, Урожайная улица, 116 (GPS координаты: 43.395177, 40.007027), КПП «Адлер-Псоу», 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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