Каждый день будем просыпаться у моря, видеть из окон пальмы, пить кофе по-восточному и исследовать самые интересные природные и архитектурные локации Абхазии. На комфортабельных джипах доедем в горы к бирюзовому озеру Рица, прогуляемся среди реликтовых растений и окажемся в джунглях, через которые пройдём к 100-метровому водопаду. Подышим морским воздухом, прогуливаясь по набережным Гагры и Сухума, увидим Новоафонский монастырь и заброшенную станцию «Псырцха». Выпьем бокал игристого на смотровой и домашнее вино в горах. Познакомимся с абхазской кухней на традиционных застольях и обновимся в термальных источниках.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. Для детей до 14 лет необходимо свидетельство о рождении.

Участие с детьми от 4 лет.