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Мацеста. Орлиные скалы. Прометей. Гора Большой Ахун

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Адлера
Мацеста.

Орлиные скалы.

Прометей.

Гора Большой Ахун
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏆Активный отдых
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 21 250 ₽ за экскурсию

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Мацеста. Орлиные скалы. Прометей. Гора Большой Ахун
Мацеста. Орлиные скалы. Прометей. Гора Большой Ахун

Что вы увидите

  • Орлиные скалы
  • жанровая скульптура Прометей
  • Мацеста
  • Гора Большой Ахун
Маршрут: Адлер — Орлиные скалы — Мацеста — Большой Ахун — Адлер.
Уникальное путешествие на 5-6 часов по живописным местам и горному серпантину. Опытный водитель 🚗 и экскурсовод.
Первая точка — Орлиные скалы. Высота Орлиных скал составляет 379 метров над уровнем моря 🌊. Именно на такую высоту Вы прогуляетесь 👣 пешком, налегке, по красивой горной местности в комфортном для каждого темпе. Шикарная фотосессия 📷 с жанровой скульптурой Прометея. Уникальные панорамные виды на Белые скалы и реликтовый лес 🌳 точка - Мацеста. Славится уникальной сероводородной водой, которая обладает целебными свойствами. Прогуляетесь по живописной территории курорта/лечебницы.
Третья точка — гора Большой Ахун. Подъем на автомобиле 🚘 по живописному горному серпантину на высоту 663 метра. С обзорной площадки на крыше башни открывается незабываемый вид на побережье Черного моря, окружающие горы ⛰️, Адлер и Сочи.
Что входит
  • входные билеты
Что не входит
  • обед
  • чай
  • кофе
  • сувениры
Начало
🚩 Адлер, КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
Мацеста. Орлиные скалы. Прометей. Гора Большой Ахун
Мацеста. Орлиные скалы. Прометей. Гора Большой Ахун
Мацеста. Орлиные скалы. Прометей. Гора Большой Ахун
Мацеста. Орлиные скалы. Прометей. Гора Большой Ахун

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ШиК А.
ШиК А.
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