Даниил проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Секретные тропы

Мы встретимся у поселка Кудепста и далее через лес 🌳 вековых секвой, пробковых дубов и бамбуковые заросли отправимся на поиски жертвенного камня-дольмена. Укромная тропа выведет нас к живописному озеру и чистейшему лесному роднику, где мы насладимся тишиной и прохладой и поговорим о флоре и фауне Сочинского края.

Предания старины

Дольмены — хранители древних тайн и легенд. В национальном заповеднике вы отыщете один из жертвенных камней — мегалитическое сооружение возраста египетских пирамид, покрытое мхом, словно бородой. Мы обсудим версии ученых о функции камней подобного вида и вспомним другие дольмены, найденные в окрестностях Большого Сочи. Вы узнаете, какие надписи древние оставляли на ритуальных камнях, из чего они их делали и как выбирали место для их установки.

Кому подойдет экскрусия

Мини-поход рекомендуется семьям с детьми, поскольку он не требует минимальной физической подготовки. Непродолжительная прогулка 👣 пройдет по небольшому затяжному подъёму в лесной части и по ровной местности.

Организационные детали