Даниил проводит ещё 5 экскурсий

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Мини-поход к жертвенному дольмену

Преодолеть бамбуковые заросли Кавказского леса и отыскать древний мистический камень

Даниил
Даниил – представитель из Адлера
Сказочный лес 🌳 приоткроет вам глубочайшие тайны древности.

Проходя живописными тропами сквозь уникальные секвойные и дубовые леса, вы познакомитесь с дольменной культурой и узнаете версии о возниконовении этих мистических сооружений.

Я выведу вас к жертвенному камню Кудепста, тихому озерцу и роднику с чистой природной водой и расскажу интересные факты о заповеднике.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Мини-поход к жертвенному дольмену
Мини-поход к жертвенному дольмену

Что вас ожидает

Секретные тропы
Мы встретимся у поселка Кудепста и далее через лес 🌳 вековых секвой, пробковых дубов и бамбуковые заросли отправимся на поиски жертвенного камня-дольмена. Укромная тропа выведет нас к живописному озеру и чистейшему лесному роднику, где мы насладимся тишиной и прохладой и поговорим о флоре и фауне Сочинского края.

Предания старины
Дольмены — хранители древних тайн и легенд. В национальном заповеднике вы отыщете один из жертвенных камней — мегалитическое сооружение возраста египетских пирамид, покрытое мхом, словно бородой. Мы обсудим версии ученых о функции камней подобного вида и вспомним другие дольмены, найденные в окрестностях Большого Сочи. Вы узнаете, какие надписи древние оставляли на ритуальных камнях, из чего они их делали и как выбирали место для их установки.

Кому подойдет экскрусия

Мини-поход рекомендуется семьям с детьми, поскольку он не требует минимальной физической подготовки. Непродолжительная прогулка 👣 пройдет по небольшому затяжному подъёму в лесной части и по ровной местности.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей профессиональной команды
  • Трансфер из вашего отеля до места старта и обратно включен в стоимость
  • Протяженность маршрута — 6 км. Обязательно наденьте удобную обувь и возьмите 1 литр воды.
Начало и место завершения
🚩 в Адлере
Мини-поход к жертвенному дольмену
Мини-поход к жертвенному дольмену
Мини-поход к жертвенному дольмену
Мини-поход к жертвенному дольмену
Мини-поход к жертвенному дольмену
Мини-поход к жертвенному дольмену
Мини-поход к жертвенному дольмену

Экскурсия проводится в воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Даниил
Даниил
Наша команда занимается организацией однодневных походов по красотам Сочи. Наши гиды — профессионалы своего дела, а некоторые имеют сертификацию и лицензирование от Кавказского Заповедника. В цену каждого похода включена страховка на случай травм. До начала маршрута и обратно вас привезет комфортабельный автомобиль (легковой минивен или микроавтобус).
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