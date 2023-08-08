Гагра — это не только привлекательный солнечный курорт, но и место, окутанное тайнами.



Если вас манят заброшенные здания и нетронутая дикая природа, приглашаем в джип-тур по самым колоритным локациям.



Там, где не останавливаются туристические автобусы, вы окунётесь в мистическую атмосферу, представите былое величие этих мест, а также увезёте с собой эксклюзивные фото.