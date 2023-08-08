Отправиться в затерянный мир навстречу приключениям
Гагра — это не только привлекательный солнечный курорт, но и место, окутанное тайнами.
Если вас манят заброшенные здания и нетронутая дикая природа, приглашаем в джип-тур по самым колоритным локациям.
Там, где не останавливаются туристические автобусы, вы окунётесь в мистическую атмосферу, представите былое величие этих мест, а также увезёте с собой эксклюзивные фото.
Если вас манят заброшенные здания и нетронутая дикая природа, приглашаем в джип-тур по самым колоритным локациям.
Там, где не останавливаются туристические автобусы, вы окунётесь в мистическую атмосферу, представите былое величие этих мест, а также увезёте с собой эксклюзивные фото.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путешествуя по Абхазии, постоянно удивляешься. Вот ласковое бирюзовое море, кипарисы, величественные горы — и тут же пустующие дореволюционные и советские здания, заросшие мхом и плющом. В поисках особых впечатлений вы проедете по заброшенным локациям: универмаг «Жоэквара», Зимний театр, железнодорожные станции, дом призрака… Будет атмосферно и очень интересно!
Маршрут поездки
- Парк Принца Ольденбургского — прекрасное место для неспешной прогулки. Витые колонны, фонтан на озере. Старая канатная дорога и забытый жёлтый вагончик….. Горы так близко, что можно дотянуться рукой.
- Железнодорожная станция «Гагрипш» — уникальные колонны и арки, живописные потолки. Романтика там, где меньше всего ожидаешь её увидеть.
- Дом призрака — изумительная локация, которую можно осмотреть не только изнутри, но и с крыши или смотровой.
- Стеклянный мост — сюда мы приедем на обеденный перерыв. Будут национальные абхазские блюда и дегустации: медовуха, вино, мед, сыр, копченое мясо, кофе на песке, коньяк с миндалём, чурчхела. Из развлечений — бесплатные качели, на которых вы пролетите над стремительными водами реки.
- Заброшенная баня — секретное место недалеко от Жоэкварское ущелья. Изумительные круглые арочные окна, увитые плющом. Изумрудный мох, вековые деревья-великаны… Настоящая сказка!
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях УАЗ Патриот или УАЗ Хантер
- В стоимость включены: трансфер до российско-абхазской границы, страховка, транспортно-экскурсионные расходы по программе, сопровождение гида-водителя.
Правила прохода границы
- Обязательно возьмите с собой паспорта РФ и свидетельства о рождении детей
- Если дети путешествуют без родителей, понадобится нотариальная доверенность
- Заранее проверьте наличие задолженностей через сайт ФССП
Дополнительные расходы
- Вход в замок Принца Ольденбургского — взрослые 150 руб. /чел., дети до 18 лет бесплатно
во вторник и субботу в 07:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Адлерском районе г. Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и субботу в 07:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Адлере
Добрый день! Меня зовут Катерина и я с огромной радостью помогу вам распланировать отдых. Я руковожу командой 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела. Работаем мы более 5 лет. Нашу команду объединяет любовь к нашему делу и гостям. Наша цель — подарить людям положительные эмоции, а также незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
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