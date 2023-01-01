Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Роскошные яхты и исторические здания

В этом атмосферном историческом районе Сочи жизнь кипит круглогодично. Кажется, у него нет сезонов, он неподвластен влиянию времени и погодных условий.

Самые разнообразные фоторакурсы и сюжеты: от роскошных яхт, плавно покачивающихся на бирюзовой поверхности моря, до прекрасных исторических зданий, залитых солнечным светом, и природных фотолокаций. Уютные узорчатые тени от пальм гарантируют оригинальные и красивые снимки.

Просторные улочки Grand Marina

Чуть поодаль, но в шаговой доступности, можно сделать «живой» природный фотосет в вечнозеленом сквере или на просторных улочках торговой галереи Grand Marina. Самые удачные фото получаются в утренние часы, когда город еще не проснулся от предыдущего курортного вечера и не торопится отметиться на самой популярной геолокации Сочи — морском вокзале.