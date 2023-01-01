Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

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Описание
Роскошные яхты и исторические здания
В этом атмосферном историческом районе Сочи жизнь кипит круглогодично. Кажется, у него нет сезонов, он неподвластен влиянию времени и погодных условий.
Самые разнообразные фоторакурсы и сюжеты: от роскошных яхт, плавно покачивающихся на бирюзовой поверхности моря, до прекрасных исторических зданий, залитых солнечным светом, и природных фотолокаций. Уютные узорчатые тени от пальм гарантируют оригинальные и красивые снимки.
Просторные улочки Grand Marina
Чуть поодаль, но в шаговой доступности, можно сделать «живой» природный фотосет в вечнозеленом сквере или на просторных улочках торговой галереи Grand Marina. Самые удачные фото получаются в утренние часы, когда город еще не проснулся от предыдущего курортного вечера и не торопится отметиться на самой популярной геолокации Сочи — морском вокзале.
Ответы на вопросы
Что входит
Профессиональная фотосессия
Все исходники
30 кадров в обработке
Консультация по подбору одежды
Что не входит
Трансфер
Место начала и завершения?
Сочи, ул. Войкова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Можете взять дополнительные вещи
Чтобы переодеться и получить фотографии в нескольких образах
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