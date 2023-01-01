Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Морпорт в Сочи - фотосессия с историей

Пристанище самых дорогих яхт России делает сочинский морской порт одним из самых модных и популярных мест для фотосессии

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Пристанище самых дорогих яхт России делает сочинский морской порт одним из самых модных и популярных мест для фотосессии.

Здание морского вокзала является памятником архитектуры, а его внутренняя отделка поражает роскошью: мрамор, ценные породы дерева, бронзовые элементы, богатая лепнина и множество скульптур — все это создает ощущение величия и бескомпромиссности. После экскурсии у вас будет 30 потрясающих кадров на Морском вокзале Сочи. Также, в стоимость включена консультация по подбору одежды.
Морпорт в Сочи - фотосессия с историей
Морпорт в Сочи - фотосессия с историей
Морпорт в Сочи - фотосессия с историей
Морпорт в Сочи - фотосессия с историей
Морпорт в Сочи - фотосессия с историей
Морпорт в Сочи - фотосессия с историей
Морпорт в Сочи - фотосессия с историей
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Описание

Роскошные яхты и исторические здания

В этом атмосферном историческом районе Сочи жизнь кипит круглогодично. Кажется, у него нет сезонов, он неподвластен влиянию времени и погодных условий.
Самые разнообразные фоторакурсы и сюжеты: от роскошных яхт, плавно покачивающихся на бирюзовой поверхности моря, до прекрасных исторических зданий, залитых солнечным светом, и природных фотолокаций. Уютные узорчатые тени от пальм гарантируют оригинальные и красивые снимки.

Просторные улочки Grand Marina

Чуть поодаль, но в шаговой доступности, можно сделать «живой» природный фотосет в вечнозеленом сквере или на просторных улочках торговой галереи Grand Marina. Самые удачные фото получаются в утренние часы, когда город еще не проснулся от предыдущего курортного вечера и не торопится отметиться на самой популярной геолокации Сочи — морском вокзале.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональная фотосессия
  • Все исходники
  • 30 кадров в обработке
  • Консультация по подбору одежды
Что не входит
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Сочи, ул. Войкова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Можете взять дополнительные вещи
  • Чтобы переодеться и получить фотографии в нескольких образах

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