Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет?
Прогулка на яхте — это всегда незабываемый отдых и приключения. А на нашей парусной яхте премиум-класса вы забудете о всех своих проблемах и заботах. Вы увидите чудесную природу и морские пейзажи. А также вы получите массу положительных эмоций и сможете сделать красивые фото. Можете не беспокоится об организации прогулки, в нее включены: трансфер в одну сторону от отеля в пределах Олимпийского парка и услуги профессионального экипажа.
Что вы увидите?
Кавказские горы
Открытое Черное море
Панораму Олимпийского парка
Дельфинов (опционально)
7 дней в неделю с 06:00 до 22:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер в одну сторону от отеля в пределах Олимпийского парка
Услуги экипажа
Аренда Яхты
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Морской бульвар 1, причал 2
Завершение: Морской бульвар 1, причал 2
Когда и сколько длится?
Когда: 7 дней в неделю с 06:00 до 22:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Прибываем в порт ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, адрес: Морской бульвар 1
На борту находимся без обуви
Красное вино и красящие фрукты запрещены
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.