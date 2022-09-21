Что вас ждет?

Прогулка на яхте — это всегда незабываемый отдых и приключения. А на нашей парусной яхте премиум-класса вы забудете о всех своих проблемах и заботах. Вы увидите чудесную природу и морские пейзажи. А также вы получите массу положительных эмоций и сможете сделать красивые фото. Можете не беспокоится об организации прогулки, в нее включены: трансфер в одну сторону от отеля в пределах Олимпийского парка и услуги профессионального экипажа.

Что вы увидите?

Кавказские горы

Открытое Черное море

Панораму Олимпийского парка

Дельфинов (опционально)