Морская прогулка на парусной яхте премиум класса в Адлере

Отправляемся из порта Имеретинский на парусной яхте, проводим в море около полутора часов

4
2 отзыва
Отправляемся из порта Имеретинский на парусной яхте, проводим в море около полутора часов.

За это время любуемся прекрасными морскими пейзажами, красотами Кавказских гор и олимпийских объектов, с удовольствием купаемся в открытом море и ищем дельфинов.
Морская прогулка на парусной яхте премиум класса в Адлере
Морская прогулка на парусной яхте премиум класса в Адлере
Морская прогулка на парусной яхте премиум класса в Адлере
Морская прогулка на парусной яхте премиум класса в Адлере
Морская прогулка на парусной яхте премиум класса в Адлере
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Кавказские горы
  • Открытое Черное море
  • Панораму Олимпийского парка
  • Дельфинов (опционально)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет?
Прогулка на яхте — это всегда незабываемый отдых и приключения. А на нашей парусной яхте премиум-класса вы забудете о всех своих проблемах и заботах. Вы увидите чудесную природу и морские пейзажи. А также вы получите массу положительных эмоций и сможете сделать красивые фото. Можете не беспокоится об организации прогулки, в нее включены: трансфер в одну сторону от отеля в пределах Олимпийского парка и услуги профессионального экипажа.
Что вы увидите?

Кавказские горы

Открытое Черное море

Панораму Олимпийского парка

Дельфинов (опционально)

7 дней в неделю с 06:00 до 22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в одну сторону от отеля в пределах Олимпийского парка
  • Услуги экипажа
  • Аренда Яхты
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Морской бульвар 1, причал 2
Завершение: Морской бульвар 1, причал 2
Когда и сколько длится?
Когда: 7 дней в неделю с 06:00 до 22:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Прибываем в порт ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, адрес: Морской бульвар 1
  • На борту находимся без обуви
  • Красное вино и красящие фрукты запрещены
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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