Что вас ожидает:Прогулка на яхте – это отличное сочетание спорта и отдыха на воде с полным бытовым комфортом. Насладитесь замечательным отдыхом в уединении и тишине вдали от жары и суеты города. Ощутите свежесть и прохладу морского ветра, полюбуйтесь прекрасными пейзажами черноморского побережья. У вас будет возможность увидеть замечательную панораму города Сочи и принять солнечные ванны.
Цены на экскурсию
Для группы 1-20 человек
Стандартный билет (выезд из Адлера) — предоплата (остальная часть стоимости оплачивается на яхте)
1 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Предоплата за услугу (1000 руб. ): Морская прогулка длительностью 95 минут. Дети до 5 лет бесплатно!
Что не входит
Обязательные доплаты (расчет производится на объекте посещения):
800 руб. взрослый/дети с 5 лет.
Место начала и завершения
ост. Известия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:30 до 19:30 по расписанию
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.