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Морская прогулка в группе из порта Сочи

Анна С.
Анна С. – Гид из Адлера
Купаться на пляже вы можете хоть каждый день, а с катера можно нырять прямо в открытое море! Приглашаем вас на прогулку 👣 по акватории Сочи, на которой вы поплаваете в Черном море 🌊, полюбуетесь панорамой побережья с воды, а если повезет — повстречаете дельфинов 🐬.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 150 ₽ за человека

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Морская прогулка в группе из порта Сочи
Морская прогулка в группе из порта Сочи

Что вы увидите

  • Морской порт Сочи
  • Прибрежная линия города
  • Дворцы-санатории и современная застройка Сочи
  • Закат (при заказе экскурсии в вечернее время)
Совершите увлекательную и красивую прогулку 👣 на быстроходном катере в малой группе по волнам Черного моря 🌊. Прогулки проводятся ежедневно и круглогодично. В ходе прогулки Вы не только сможете увидеть Сочи с необычного ракурса, посоревноваться с дельфинами в скорости, но и искупаться в черноморских волнах. Важно знать - В стоимость не входит портовый сбор (850 р. взрослый, 450р. ребенок) и оплачивается на месте.
  • Возьмите с собой плащ, защиту от солнца (очки и крем от загара), купальные принадлежности в теплое время года.
Что входит
  • бронь места на яхте на определенную дату и время
Что не входит
  • прогулочный билет: 850 руб. — взрослый
  • 450 руб. — дети от 0 до 10 лет (обязательная доплата на месте)
Начало и место завершения
🚩 Сочи, Войкова 1
Морская прогулка в группе из порта Сочи
Морская прогулка в группе из порта Сочи
Морская прогулка в группе из порта Сочи
Морская прогулка в группе из порта Сочи
Морская прогулка в группе из порта Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна С.
Анна С.
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Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

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