Анна С. – Гид из Адлера

Купаться на пляже вы можете хоть каждый день, а с катера можно нырять прямо в открытое море! Приглашаем вас на прогулку 👣 по акватории Сочи, на которой вы поплаваете в Черном море 🌊, полюбуетесь панорамой побережья с воды, а если повезет — повстречаете дельфинов 🐬.