Совершите увлекательную и красивую прогулку 👣 на быстроходном катере в малой группе по волнам Черного моря 🌊. Прогулки проводятся ежедневно и круглогодично. В ходе прогулки Вы не только сможете увидеть Сочи с необычного ракурса, посоревноваться с дельфинами в скорости, но и искупаться в черноморских волнах. Важно знать - В стоимость не входит портовый сбор (850 р. взрослый, 450р. ребенок) и оплачивается на месте.
Возьмите с собой плащ, защиту от солнца (очки и крем от загара), купальные принадлежности в теплое время года.
Что входит
бронь места на яхте на определенную дату и время
Что не входит
прогулочный билет: 850 руб. — взрослый
450 руб. — дети от 0 до 10 лет (обязательная доплата на месте)
Начало и место завершения
🚩 Сочи, Войкова 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.