Разнообразьте свой пляжный отдых, отправившись прямиком в открытое море на катере! Свободного времени будет предостаточно: за три часа вам удастся рассмотреть пейзажи Сочи, продемонстрировать свои навыки в рыбалке и даже приготовить улов прямо на борту. А еще вам может посчастливиться встретить дельфинов!
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Трехчасовая морская рыбалка на двухпалубном катере с приготовлением улова на борту. Вы будете наслаждаться панорамой Кавказских гор, купанием в открытом море и, возможно, встречей с дельфинами. Приятный бонус: рыбу, которую вы поймаете вам приготовит капитан!
Программа:
- морская прогулка (выход из порта),
- ловля рыбы (сельдь, ставрида, пелингас),
- приготовление улова,
- купание.
Важная информация:
Экскурсия проводится ежедневно при благоприятной погоде.
Ежедневно 09:00, 12:00, 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Спиннинг
- Трансфер
- Страховка
- Приготовление улова
- Купание
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановкаЗавершение: КПП отеля, ближайшая остановка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 09:00, 12:00, 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Важная информация
- Экскурсия проводится ежедневно при благоприятной погоде.
- Трансфер забирает за час до отправки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании