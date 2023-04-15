Морская рыбалка с приготовлением улова и трансфером по Адлеру

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Разнообразьте свой пляжный отдых, отправившись прямиком в открытое море на катере! Свободного времени будет предостаточно: за три часа вам удастся рассмотреть пейзажи Сочи, продемонстрировать свои навыки в рыбалке и даже приготовить улов прямо на борту. А еще вам может посчастливиться встретить дельфинов!
Морская рыбалка с приготовлением улова и трансфером по Адлеру
Морская рыбалка с приготовлением улова и трансфером по Адлеру
Морская рыбалка с приготовлением улова и трансфером по Адлеру
Морская рыбалка с приготовлением улова и трансфером по Адлеру
Морская рыбалка с приготовлением улова и трансфером по Адлеру
Морская рыбалка с приготовлением улова и трансфером по Адлеру
Ближайшие даты:
15
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Описание

Об экскурсии

Трехчасовая морская рыбалка на двухпалубном катере с приготовлением улова на борту. Вы будете наслаждаться панорамой Кавказских гор, купанием в открытом море и, возможно, встречей с дельфинами. Приятный бонус: рыбу, которую вы поймаете вам приготовит капитан!

Программа:

  • морская прогулка (выход из порта),
  • ловля рыбы (сельдь, ставрида, пелингас),
  • приготовление улова,
  • купание.

Важная информация:

Экскурсия проводится ежедневно при благоприятной погоде.

Ежедневно 09:00, 12:00, 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Спиннинг
  • Трансфер
  • Страховка
  • Приготовление улова
  • Купание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
Завершение: КПП отеля, ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится ежедневно при благоприятной погоде.
  • Трансфер забирает за час до отправки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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