Анна С. – Гид из Адлера

Увлекательная рыбалка 🐟 в акватории Черного моря 🌊 на барабулю и ставриду - прямо на голый крючок.



Такая ловля рыбы традиционна для приморского Сочи.



Голые крючки называются ставка.



Рыба на них ловится отменно, особенно под зиму и в летние месяцы.