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Морская рыбалка в мини-группе из Сочи

Анна С.
Анна С. – Гид из Адлера
Увлекательная рыбалка 🐟 в акватории Черного моря 🌊 на барабулю и ставриду - прямо на голый крючок.

Такая ловля рыбы традиционна для приморского Сочи.

Голые крючки называются ставка.

Рыба на них ловится отменно, особенно под зиму и в летние месяцы.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 600 ₽ за человека

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Морская рыбалка в мини-группе из Сочи
Морская рыбалка в мини-группе из Сочи

Что вы увидите

  • Черное море
  • Берег Сочи
  • Рыбу ставриду и барабулю
Прогулка-рыбалка занимает около 3 часов, удочки, пледы в холодную погоду предоставляются организатором мероприятия. После рыбалки капитан готовит улов, а туристы купаются в открытом море 🌊 внимание — в стоимость не входит портовый сбор и оплачивается на месте
Что входит
  • по заявке за вами закрепляется место на яхте
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается на посадке сбор 1300 руб/чел - взрослый
  • 650 руб/чел - детский с 0 до 6 лет.
Начало и место завершения
🚩 Сочи, Войкова 1
Морская рыбалка в мини-группе из Сочи
Морская рыбалка в мини-группе из Сочи
Морская рыбалка в мини-группе из Сочи
Морская рыбалка в мини-группе из Сочи
Морская рыбалка в мини-группе из Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна С.
Анна С.
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