Прогулка-рыбалка занимает около 3 часов, удочки, пледы в холодную погоду предоставляются организатором мероприятия. После рыбалки капитан готовит улов, а туристы купаются в открытом море 🌊 внимание — в стоимость не входит портовый сбор и оплачивается на месте
Что входит
по заявке за вами закрепляется место на яхте
Что не входит
Дополнительно оплачивается на посадке сбор 1300 руб/чел - взрослый
650 руб/чел - детский с 0 до 6 лет.
Начало и место завершения
🚩 Сочи, Войкова 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.