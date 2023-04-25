На квадроциклах к Водопаду
В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость. Вы увидите Ахштырское ущелье — одну из самых известных достопримечательностей Сочи.
Бурный поток реки Мзымта размыл скалы и обнажил известняковые породы, создав этот удивительный памятник природы. Скалы ущелья выглядят настолько необычно, что похожи на громадные корабельные паруса.
Здесь же находится и Ахштырская пещера, в которой останавливались еще древние люди! Пересядьте с автобусов на квадроциклы и промчитесь по бездорожью к природным красотам Сочи.
Бурный поток реки Мзымта размыл скалы и обнажил известняковые породы, создав этот удивительный памятник природы. Скалы ущелья выглядят настолько необычно, что похожи на громадные корабельные паруса.
Здесь же находится и Ахштырская пещера, в которой останавливались еще древние люди! Пересядьте с автобусов на квадроциклы и промчитесь по бездорожью к природным красотам Сочи.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Горы
- Ивановский водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Познайте величество природы.
Маршрут подходит даже для новичков. Вас ожидает разноуровневая трасса по горному перевалу. Весь маршрут занимает 2,5 часа. Водопад "Иван" никого не оставит равнодушным. Он не самый высокий, но очень впечатляющий. Здесь атмосфера уединенности. Водный поток спускается по слоистым скалам, поросшим мхом в озерцо с чистейшей водой. Тур подходит для всей семьи. Пока вы будете наслаждаться видами и делать фото, дети могут поплескаться у водопада.
Ежедневно 10:00; 13:00; 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер (Адлер, район Олимпийского парка) туда/обратно (не всегда)
- Полная экипировка для защиты от грязи и воды
- Обучение и тест-драйв перед началом маршрута
- Аренда нового квадроцикла
- Сопровождение инструктора на протяжении всего маршрута
- Посещение всех достопримечательностей на маршруте
- Что не входит
- Трансфер с центрального Сочи и Красной поляны
- Питание
- Место начала и завершения?
- В Адлере или Красной поляне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 10:00; 13:00; 16:00Экскурсия длится около 2.5 часов 36 секундБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Для уточнения информации по экскурсии вы можете
- Связаться с Гидом по Телефону, Ватсап или Телеграмм:
- Тел. +7(999)443-17-55 Дмитрий.
- Ссылка на чат в Телеграмм:
- Https://t.me/dmberz
- Ссылка на чат в Ватсап:
- Https://wa.me/+79994431755
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
Активный отдых
Экстрим
Водопады
Природа и пейзажи
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