В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость. Вы увидите Ахштырское ущелье — одну из самых известных достопримечательностей Сочи.



Бурный поток реки Мзымта размыл скалы и обнажил известняковые породы, создав этот удивительный памятник природы. Скалы ущелья выглядят настолько необычно, что похожи на громадные корабельные паруса.



Здесь же находится и Ахштырская пещера, в которой останавливались еще древние люди! Пересядьте с автобусов на квадроциклы и промчитесь по бездорожью к природным красотам Сочи.