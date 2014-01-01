На квадроциклах по окрестностям Сочи

Предлагаем Вам незабываемую экскурсию на квадроциклах по окрестностям Сочи

Предлагаем Вам незабываемую экскурсию на квадроциклах по окрестностям Сочи.

Вначале мы осуществляем трансфер к стартовой точке Квадро-туров.

Там мы проводим инструктаж и проверяем свои силы на тестовом круге, инструктор должен удостовериться, что Вы в состоянии самостоятельно управлять квадроциклом.
На квадроциклах по окрестностям Сочи
На квадроциклах по окрестностям Сочи
На квадроциклах по окрестностям Сочи
На квадроциклах по окрестностям Сочи
На квадроциклах по окрестностям Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Сказочный лес
  • Ущелье
Предлагаем Вам незабываемую экскурсию на квадроциклах по окрестностям Сочи. Вначале мы осуществляем трансфер к стартовой точке Квадро-туров. Там мы проводим инструктаж и проверяем свои силы на тестовом круге, инструктор должен удостовериться, что Вы в состоянии самостоятельно управлять квадроциклом. Дети до 18 лет едут с инструктором, который сидит за спиной, оставляя Вам лучшие впечатление!

Вы увидите:

  • Сказочный лес
  • Протяжённость маршрута более 15 км. Маршрут проходит по лесным тропам, с пересечением горных рек, бродов, многократных спусков и подъёмов. Запланированы две остановки: первая - около 100 летнего дерева желаний, где у Вас есть шанс соприкоснуться с историей и загадать желание.
  • Вторая остановка — в ущелье, где стоят вечнозеленые деревья; из-за большой влажности они обрастаю мхом — очень красивое и захватывающее зрелище. Также Вы можете сделать там великолепные фотографии.
Общее время катания 1-1, 5 часа. Можно взять с собой пассажира в квадроцикл бесплатно!

Характеристики квадроциклов:

  • Квадроциклы полноприводные.
Рабочий объем двигателя - 500 м3
Коробка передач – автомат

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человек
Единый билет 1-1.5 часа катания
3 500 ₽
Единый билет 2.5-3 часа катания
7 000 ₽
Единый билет 5 часов катания
15 000 ₽
Весь день
30 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экипировка
  • Инструктаж
Место начала и завершения
Цветочная улица, 17/7
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в удобное для вас время до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в удобное для вас время до 17:00

Дмитрий С.
Дмитрий С.
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