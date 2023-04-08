На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе

Добраться до труднодоступных мест скалистого ущелья по дорогам из трёх веков

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Сложно поверить, что ещё 20 лет назад поездка в Красную Поляну таила опасность для жизни. Сейчас новая дорога проходит по тоннелям, над которыми сохранился старый участок шоссе. Именно здесь вам откроются невероятные виды и секретные места. На мощных квадроциклах вы исследуете дороги, куда не проедет ни один автомобиль. А мы подскажем безопасный маршрут.
На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
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Описание

Что вас ожидает

Пугающе? Красиво!

Старое Краснополянское шоссе — живописная дорога, которую знают многие, но не всякий отважится покорить. Местами она проходит практически по краю пропасти. Запустение и заброшенность придают ей особый колорит. Чтобы оказаться среди скал и каменных провалов, где не проехать на автомобиле, пересаживайтесь на квадроцикл. А мы позаботимся о комфорте и безопасности в пути.

Через горы и скалы

Пройдя инструктаж перед началом поездки, вы отправитесь по извилистому серпантину с говорящим названием «Пронеси, Господи!». Оцените разницу в строительстве дорог трёх веков: конца 19-го, середины 20-го и начала 21-го. Увидите памятник красноармейцам, которые приняли неравный бой и погибли в этих местах в 1920 году. Отыщете стоянку древнего человека эпохи палеолита и побываете внутри, чтобы восхититься скальными образованиями и вдохнуть прохладный пещерный воздух.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Трансфер организован от любой остановки общественного транспорта в Адлере и пгт. Сириус
  • В стоимость включена вся необходимая экипировка, инструктаж и транспорт до места начала поездки и обратно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ближайшей остановке общественного транспорта (Адлер, Сириус)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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