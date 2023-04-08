Сложно поверить, что ещё 20 лет назад поездка в Красную Поляну таила опасность для жизни. Сейчас новая дорога проходит по тоннелям, над которыми сохранился старый участок шоссе. Именно здесь вам откроются невероятные виды и секретные места. На мощных квадроциклах вы исследуете дороги, куда не проедет ни один автомобиль. А мы подскажем безопасный маршрут.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пугающе? Красиво!

Старое Краснополянское шоссе — живописная дорога, которую знают многие, но не всякий отважится покорить. Местами она проходит практически по краю пропасти. Запустение и заброшенность придают ей особый колорит. Чтобы оказаться среди скал и каменных провалов, где не проехать на автомобиле, пересаживайтесь на квадроцикл. А мы позаботимся о комфорте и безопасности в пути.

Через горы и скалы

Пройдя инструктаж перед началом поездки, вы отправитесь по извилистому серпантину с говорящим названием «Пронеси, Господи!». Оцените разницу в строительстве дорог трёх веков: конца 19-го, середины 20-го и начала 21-го. Увидите памятник красноармейцам, которые приняли неравный бой и погибли в этих местах в 1920 году. Отыщете стоянку древнего человека эпохи палеолита и побываете внутри, чтобы восхититься скальными образованиями и вдохнуть прохладный пещерный воздух.

Организационные детали