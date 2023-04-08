Добраться до труднодоступных мест скалистого ущелья по дорогам из трёх веков
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Описание
Что вас ожидает
Пугающе? Красиво!
Старое Краснополянское шоссе — живописная дорога, которую знают многие, но не всякий отважится покорить. Местами она проходит практически по краю пропасти. Запустение и заброшенность придают ей особый колорит. Чтобы оказаться среди скал и каменных провалов, где не проехать на автомобиле, пересаживайтесь на квадроцикл. А мы позаботимся о комфорте и безопасности в пути.
Через горы и скалы
Пройдя инструктаж перед началом поездки, вы отправитесь по извилистому серпантину с говорящим названием «Пронеси, Господи!». Оцените разницу в строительстве дорог трёх веков: конца 19-го, середины 20-го и начала 21-го. Увидите памятник красноармейцам, которые приняли неравный бой и погибли в этих местах в 1920 году. Отыщете стоянку древнего человека эпохи палеолита и побываете внутри, чтобы восхититься скальными образованиями и вдохнуть прохладный пещерный воздух.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Трансфер организован от любой остановки общественного транспорта в Адлере и пгт. Сириус
- В стоимость включена вся необходимая экипировка, инструктаж и транспорт до места начала поездки и обратно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ближайшей остановке общественного транспорта (Адлер, Сириус)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.