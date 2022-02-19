Навалишенское ущелье, Змейковские водопады и чайные плантации

Не упустите удобную возможность посетить необыкновенные природные объекты Хостинского района Сочи

Мини-группа
Не упустите удобную возможность посетить необыкновенные природные объекты Хостинского района Сочи в мини-группе! Вас ждет тур на комфортабельном внедорожнике с обзором Навалишенского ущелья, Змейковских водопадов, прогулкой по чайным плантациям и чаепитием на фабрике.
Навалишенское ущелье, Змейковские водопады и чайные плантации
Навалишенское ущелье, Змейковские водопады и чайные плантации
Навалишенское ущелье, Змейковские водопады и чайные плантации
Навалишенское ущелье, Змейковские водопады и чайные плантации
Навалишенское ущелье, Змейковские водопады и чайные плантации
Навалишенское ущелье, Змейковские водопады и чайные плантации

Что вы можете увидеть 🤩

  • Навалишенское ущелье
  • Чайные плантации и фабрика
  • Змейковские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Не упустите удобную возможность посетить необыкновенные природные объекты Хостинского района Сочи в мини-группе! Вас ждет тур на комфортабельном внедорожнике с обзором Навалишенского ущелья, Змейковских водопадов, прогулкой по чайным плантациям и чаепитием на фабрике.

Навалишенское ущелье

Навалишенское ущелье — одна из красивейших достопримечательностей города Сочи! Особенность этого места — в великолепном по своей красоте и природе каньоне, который образовался в результате многовековой работы, проделанной рекой Восточная Хоста, промывшей его в скалах. Протяженность ущелья составляет 1500 метров.

Змейковские водопады

Змейковские водопады — это комплекс из пяти водных каскадов. Из водопадов самыми интересными являются первый и последний. Первый — высокий десятиметровый, срывающийся со скалы. У его подножия скальное озеро, в котором часто купаются туристы. Последний — стена воды в несколько метров, которая скатывается по скальным ступеням на протяжении 30 метров. Заканчивается водопад небольшим углублением в котором при желании и должном старании можно попробовать искупаться (воды здесь по пояс).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Чаепитие и экскурсия по чайной фабрике
Что не входит
  • Обед (по желанию)
  • Входные билеты на водопады (200 рублей с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Железнодорожная улица, 1, Сочи
Завершение: Аллея Челтенхема, 1, Сочи
Когда и сколько длится
Когда: По субботам в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По субботам в 10:00

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