Alexey проводит ещё 2 экскурсии

Самобытная Гагра Ваше утро начнется с чашечки ароматного кофе в старейшем ресторане Гагрипш. Далее вы прогуляетесь 👣 по столетнему Приморскому парку, прикоснетесь к стенам древней крепости Абаата и побываете в замке принца Ольденбургского. Кроме того, сфотографируетесь 📸 у знаменитой гагрской колоннады, погрузитесь в историю 📖 Бзыбского храма и узнаете вкус мамалыги с домашним сыром в аутентичном абхазском дворике в самшитовом лесу 🌲.
Города-призраки и живописный Сухум Вы посетите затерянные в горах ⛰️ полузаброшенные города Ткуарчал и Акармара и узнаете, почему их массово покидали люди и возможно ли их возрождение. Далее расслабитесь в термальных источниках Кындыг и выпьете вкуснейший кофе в легендарном кафе Брехаловка. В конце дня заедете в старинный Сухум, где прогуляетесь по белоснежной набережной Махаджиров, узнаете историю турецкой крепости Сухум-Кале и раскроете тайну грифонов.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 в горячие источники не включены в стоимость — 200 рублей за человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
В Абхазию впервые я попал после Олимпиады в 2014 году и полюбил республику настолько, что переехал в Сочи. С тех пор уже больше трёх лет, теперь уже с моей любимой женой Юлей, мы открываем путешественникам чарующую, солнечную Апсны. Величественные горы и лазурное море, древние традиции и таинственные храмы, вкуснейшая кухня и гостеприимные люди — здесь всегда найдётся что-то именно для вас!