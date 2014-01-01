Alexey проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Самобытная Гагра

Ваше утро начнется с чашечки ароматного кофе в старейшем ресторане Гагрипш. Далее вы прогуляетесь 👣 по столетнему Приморскому парку, прикоснетесь к стенам древней крепости Абаата и побываете в замке принца Ольденбургского. Кроме того, сфотографируетесь 📸 у знаменитой гагрской колоннады, погрузитесь в историю 📖 Бзыбского храма и узнаете вкус мамалыги с домашним сыром в аутентичном абхазском дворике в самшитовом лесу 🌲.

Города-призраки и живописный Сухум

Вы посетите затерянные в горах ⛰️ полузаброшенные города Ткуарчал и Акармара и узнаете, почему их массово покидали люди и возможно ли их возрождение. Далее расслабитесь в термальных источниках Кындыг и выпьете вкуснейший кофе в легендарном кафе Брехаловка. В конце дня заедете в старинный Сухум, где прогуляетесь по белоснежной набережной Махаджиров, узнаете историю турецкой крепости Сухум-Кале и раскроете тайну грифонов.

Организационные детали