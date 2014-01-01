Alexey проводит ещё 2 экскурсии

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Неизведанный мир восточной Абхазии

Гагра, Сухум и таинственные города-призраки Ткуарчал и Акармара на авто-пешеходной экскурсии

Alexey
Alexey – представитель из Адлера
Приглашаю раскрыть Абхазию с неизвестной стороны! Вы посетите не только популярные курорты Гагра и Сухум, но и загадочные полузаброшенные города Ткуарчал и Акармара.

Расположенные в бескрайних горах ⛰️, они поразят вас безлюдьем, призрачной атмосферой, укутанными плющом мостами и драматичной историей 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 15 500 ₽ за экскурсию

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Неизведанный мир восточной Абхазии
Неизведанный мир восточной Абхазии

Что вас ожидает

Самобытная Гагра
Ваше утро начнется с чашечки ароматного кофе в старейшем ресторане Гагрипш. Далее вы прогуляетесь 👣 по столетнему Приморскому парку, прикоснетесь к стенам древней крепости Абаата и побываете в замке принца Ольденбургского. Кроме того, сфотографируетесь 📸 у знаменитой гагрской колоннады, погрузитесь в историю 📖 Бзыбского храма и узнаете вкус мамалыги с домашним сыром в аутентичном абхазском дворике в самшитовом лесу 🌲.

Города-призраки и живописный Сухум
Вы посетите затерянные в горах ⛰️ полузаброшенные города Ткуарчал и Акармара и узнаете, почему их массово покидали люди и возможно ли их возрождение. Далее расслабитесь в термальных источниках Кындыг и выпьете вкуснейший кофе в легендарном кафе Брехаловка. В конце дня заедете в старинный Сухум, где прогуляетесь по белоснежной набережной Махаджиров, узнаете историю турецкой крепости Сухум-Кале и раскроете тайну грифонов.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в горячие источники не включены в стоимость — 200 рублей за человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Неизведанный мир восточной Абхазии
Неизведанный мир восточной Абхазии
Неизведанный мир восточной Абхазии
Неизведанный мир восточной Абхазии
Неизведанный мир восточной Абхазии
Неизведанный мир восточной Абхазии
Неизведанный мир восточной Абхазии
Неизведанный мир восточной Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexey
Alexey
В Абхазию впервые я попал после Олимпиады в 2014 году и полюбил республику настолько, что переехал в Сочи. С тех пор уже больше трёх лет, теперь уже с моей любимой женой Юлей, мы открываем путешественникам чарующую, солнечную Апсны. Величественные горы и лазурное море, древние традиции и таинственные храмы, вкуснейшая кухня и гостеприимные люди — здесь всегда найдётся что-то именно для вас!
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Alexey проводит ещё 2 экскурсии

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