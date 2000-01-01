Даниил проводит ещё 4 экскурсии

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Неизведанный юг: гора Пикет и Змейковские водопады

Альтернативный маршрут для тех, кто уже видел главные природные достопримечательности региона

Даниил
Даниил – представитель из Адлера
Приглашаю отправиться в мир тишины, лесной прохлады, водопадов и величественных горных панорам! Вы пройдете тайными тропами и увидите места, о которых часто не знают даже местные.

А я расскажу занимательные факты о нашем крае и сделаю все, чтобы вы надолго запомнили этот день!
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От 2 000 ₽ за экскурсию

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Неизведанный юг: гора Пикет и Змейковские водопады
Неизведанный юг: гора Пикет и Змейковские водопады

Что вас ожидает

Все великолепие южной природы
Наше путешествие начнется с подъема на гору Пикет, откуда вы насладитесь видом на Центральный Сочи. Далее по живописному каштаново-буковому лесу 🌲 отправитесь к Змейковским водопадам на реке Дикарька. Вас очаруют их причудливые каскады и стекающие по горным ⛰️ скалам струи, словно образующие кружевные узоры. А купание в прохладной воде подарит новые силы и зарядит энергией на целый день!

Приятная прогулка 👣 по удивительным местам
Мы пройдем пешком 11 километров. В пути вас ждут живописные виды, свежий воздух, извилистые тропинки и умиротворяющий шум воды. Я не буду нагружать вас историческими деталями и сухими датами, но с удовольствием расскажу о современной жизни региона, раскрою особенности местного менталитета и постараюсь, чтобы вы почувствовали себя действительно желанными гостями.

Организационные детали

  • Трансфер из вашего отеля до места старта и обратно включен в стоимость
  • Обязательно наденьте крепкую удобную обувь и возьмите 1 литр воды
  • Поход рассчитан на участников со средним уровнем физической подготовки
Неизведанный юг: гора Пикет и Змейковские водопады
Неизведанный юг: гора Пикет и Змейковские водопады
Неизведанный юг: гора Пикет и Змейковские водопады
Неизведанный юг: гора Пикет и Змейковские водопады
Неизведанный юг: гора Пикет и Змейковские водопады
Неизведанный юг: гора Пикет и Змейковские водопады
Неизведанный юг: гора Пикет и Змейковские водопады
Неизведанный юг: гора Пикет и Змейковские водопады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Даниил
Даниил
Наша команда занимается организацией однодневных походов по красотам Сочи. Наши гиды — профессионалы своего дела, а некоторые имеют сертификацию и лицензирование от Кавказского Заповедника. В цену каждого похода включена страховка на случай травм. До начала маршрута и обратно вас привезет комфортабельный автомобиль (легковой минивен или микроавтобус).
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