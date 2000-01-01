Даниил проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Все великолепие южной природы

Наше путешествие начнется с подъема на гору Пикет, откуда вы насладитесь видом на Центральный Сочи. Далее по живописному каштаново-буковому лесу 🌲 отправитесь к Змейковским водопадам на реке Дикарька. Вас очаруют их причудливые каскады и стекающие по горным ⛰️ скалам струи, словно образующие кружевные узоры. А купание в прохладной воде подарит новые силы и зарядит энергией на целый день!

Приятная прогулка 👣 по удивительным местам

Мы пройдем пешком 11 километров. В пути вас ждут живописные виды, свежий воздух, извилистые тропинки и умиротворяющий шум воды. Я не буду нагружать вас историческими деталями и сухими датами, но с удовольствием расскажу о современной жизни региона, раскрою особенности местного менталитета и постараюсь, чтобы вы почувствовали себя действительно желанными гостями.

Организационные детали