Даниил проводит ещё 4 экскурсии

Все великолепие южной природы Наше путешествие начнется с подъема на гору Пикет, откуда вы насладитесь видом на Центральный Сочи. Далее по живописному каштаново-буковому лесу 🌲 отправитесь к Змейковским водопадам на реке Дикарька. Вас очаруют их причудливые каскады и стекающие по горным ⛰️ скалам струи, словно образующие кружевные узоры. А купание в прохладной воде подарит новые силы и зарядит энергией на целый день!
Приятная прогулка 👣 по удивительным местам Мы пройдем пешком 11 километров. В пути вас ждут живописные виды, свежий воздух, извилистые тропинки и умиротворяющий шум воды. Я не буду нагружать вас историческими деталями и сухими датами, но с удовольствием расскажу о современной жизни региона, раскрою особенности местного менталитета и постараюсь, чтобы вы почувствовали себя действительно желанными гостями.
Организационные детали
Трансфер из вашего отеля до места старта и обратно включен в стоимость
Обязательно наденьте крепкую удобную обувь и возьмите 1 литр воды
Поход рассчитан на участников со средним уровнем физической подготовки
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша команда занимается организацией однодневных походов по красотам Сочи. Наши гиды — профессионалы своего дела, а некоторые имеют сертификацию и лицензирование от Кавказского Заповедника. В цену каждого похода включена страховка на случай травм. До начала маршрута и обратно вас привезет комфортабельный автомобиль (легковой минивен или микроавтобус).