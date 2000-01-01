🏰 Здесь мы увидим ресторан Гагрипш, который построен без единого гвоздя и Гагрскую колоннаду, где снимались многие советские фильмы. 🎬📽⠀
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📍 Вторая остановка – Рицинский заповедник (сбор уже включен в стоимость данной экскурсии). ⠀
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Здесь посещаем: ⠀
💧 Голубое озеро, которое никогда не меняет своего цвета. ⠀
🌄 Юпшарский каньон – огромные скалы более 200 метров. ⠀
💦 Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы». ⠀
🏞 Озеро Рица – горное озеро ледниково-тектонического происхождения. ⠀
🏚 Дачу Сталина, которая была построена исключительно для его отдыха. ⠀
💙 Молочный водопад, в народе его называют «Водопадом всех влюбленных». ⠀
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📍 Третья остановка – Гегский водопад. ⠀
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Это водопад высотой около 70 метров. ⠀
Он является самым большим в Абхазии. 😍⠀
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☝🏻 У Гегского водопада также есть и другие названия: «Черкесскиий водопад» или абхазский вариант названия «Зоу». ⠀
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Этот водопад еще известен тем, что слева от него в скале имеется грот. 😯⠀
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Он образовался с помощью выхода воды из расщелин. ⠀
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В гроте можно набирать воду для питья, она тут очень чистая. 🤗⠀
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🔥 Именно Гегский водопад является изюминкой данной экскурсии. ⠀
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Т. к. полюбоваться величественностью этого завораживающего места можно только посетив экскурсию на джипах. 🤩⠀
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Добираться туда нелегко, поэтому попасть к водопаду можно исключительно на автомобилях повышенной проходимости. 😎⠀
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📍 Заключающей остановкой нашего тура является Пицунда.
Джип-тур в страну души — Абхазию на гегский водопад. Это однодневный тур на джипах повышенной проходимости.
Мы посетим:
Город Гагры, ресторан Гагрипш и колоннаду
Голубое озеро
Юпшарский каньон
Водопад «девичьи слёзы» и «мужские слёзы»
Озеро Рица
Молочный водопад
Гегский водопад — самый большой водопад Абхазии. Именно Гегский водопад является изюминкой данной экскурсии, так как полюбоваться величественностью этого завораживающего места можно только посетив экскурсию на джипах.
Важно знать:
Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.
🚩 Начало: Забираем с ближайшей автобусной остановки в Адлере
🏁 Место завершения: Привозим на точки сбора
Что входит
В стоимость включён трансфер
все экологические сборы
дегустации
Важная информация
Для прохождения границы вам понадобится паспорт Рф
либо загранпаспорт. Для детей - свидетельство о рождении
Время проведения: Ежедневное
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Арина Г.
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