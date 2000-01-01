Незабываемое путешествие на Джипе в Абхазию с купанием

Однодневный тур на джипах повышенной проходимости в страну души - Абхазию

Однодневный тур на джипах повышенной проходимости в страну души — Абхазию.

Вы посетите много интересных мест, но главной изюминкой данной экскурсии будет Гегский водопад — самый большой водопад Абхазии.

Вы сможете полюбоваться величественностью этого завораживающего места.
Незабываемое путешествие на Джипе в Абхазию с купанием
Незабываемое путешествие на Джипе в Абхазию с купанием
Незабываемое путешествие на Джипе в Абхазию с купанием
Незабываемое путешествие на Джипе в Абхазию с купанием
Незабываемое путешествие на Джипе в Абхазию с купанием
Незабываемое путешествие на Джипе в Абхазию с купанием
Незабываемое путешествие на Джипе в Абхазию с купанием

Что вы увидите 🤩

  • 📍 Первая остановка – курортный город Гагра. ⠀
  • 🏰 Здесь мы увидим ресторан Гагрипш, который построен без единого гвоздя и Гагрскую колоннаду, где снимались многие советские фильмы. 🎬📽⠀
  • 📍 Вторая остановка – Рицинский заповедник (сбор уже включен в стоимость данной экскурсии). ⠀
  • Здесь посещаем: ⠀
  • 💧 Голубое озеро, которое никогда не меняет своего цвета. ⠀
  • 🌄 Юпшарский каньон – огромные скалы более 200 метров. ⠀
  • 💦 Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы». ⠀
  • 🏞 Озеро Рица – горное озеро ледниково-тектонического происхождения. ⠀
  • 🏚 Дачу Сталина, которая была построена исключительно для его отдыха. ⠀
  • 💙 Молочный водопад, в народе его называют «Водопадом всех влюбленных». ⠀
  • 📍 Третья остановка – Гегский водопад. ⠀
  • Это водопад высотой около 70 метров. ⠀
  • Он является самым большим в Абхазии. 😍⠀
  • ☝🏻 У Гегского водопада также есть и другие названия: «Черкесскиий водопад» или абхазский вариант названия «Зоу». ⠀
  • Этот водопад еще известен тем, что слева от него в скале имеется грот. 😯⠀
  • Он образовался с помощью выхода воды из расщелин. ⠀
  • В гроте можно набирать воду для питья, она тут очень чистая. 🤗⠀
  • 🔥 Именно Гегский водопад является изюминкой данной экскурсии. ⠀
  • Т. к. полюбоваться величественностью этого завораживающего места можно только посетив экскурсию на джипах. 🤩⠀
  • Добираться туда нелегко, поэтому попасть к водопаду можно исключительно на автомобилях повышенной проходимости. 😎⠀
  • 📍 Заключающей остановкой нашего тура является Пицунда.
Джип-тур в страну души — Абхазию на гегский водопад. Это однодневный тур на джипах повышенной проходимости.

Мы посетим:

  • Город Гагры, ресторан Гагрипш и колоннаду
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Водопад «девичьи слёзы» и «мужские слёзы»
  • Озеро Рица
  • Молочный водопад
  • Гегский водопад — самый большой водопад Абхазии. Именно Гегский водопад является изюминкой данной экскурсии, так как полюбоваться величественностью этого завораживающего места можно только посетив экскурсию на джипах.

Важно знать:

  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.
🚩 Начало: Забираем с ближайшей автобусной остановки в Адлере
🏁 Место завершения: Привозим на точки сбора
 Что входит
  • В стоимость включён трансфер
  • все экологические сборы
  • дегустации
Важная информация
  • Для прохождения границы вам понадобится паспорт Рф
  • либо загранпаспорт. Для детей - свидетельство о рождении
Время проведения: Ежедневное
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Арина Г.
Арина Г.
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