Приглашаем в новогодний тур в Абхазию! Нас ждут яркое зимнее солнце, море, пальмы, эвкалипты,...
Приглашаем в новогодний тур в Абхазию! Нас ждут яркое зимнее солнце, море, пальмы, эвкалипты, горячее кавказское гостеприимство, настоящее вино, мандарины, мандарины и еще раз мандарины! В туре на Новый Год по Абхазии совершим прогулки по живописным ущельям этой страны, увидим горные озера, посетим древние храмы и искупаемся в горячих термальных источниках. У нас ОЧЕНЬ насыщенная программа и нет скучных, свободных дней.
Что вы увидите 🤩
- Гагра: Колоннада, ресторан «Гагрипш», парк принца Ольденбургского.
- Новый Афон: водопад на реке Псырцха, храм Симона Кананита, Новоафонский монастырь, Приморский парк, подземный тур в Новоафонскую пещеру.
- Термальные источники.
- Водопады Акармара
- форелевое хозяйство
- Скальный монастырь в с. Отхара
- храм Лыхны.
- Озеро Рица
- водопад «Девичьи слезы»
- Голубое озеро
- дегустация вина.
Общая информация по маршруту
- Ограничение по возрасту: от 5 до 60 лет.
- Уровень сложности маршрута: легкий (85% маршрута), умеренный (15% маршрута). Маршрут рекомендован для новичков и детей.
- Мобильная связь по маршруту: постоянно. Российские операторы работают в Абхазии только в роуминге.
- Инфраструктура. В городе Новый Афон есть продуктовые магазины, кафе, аптека. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь только наличные. В Абхазии есть банкоматы Сбербанка России, комиссия при снятии денег – от 2% от суммы снятия.
Погода зимой в Абхазии
Зимы в Абхазии очень мягкие и комфортные, горные хребты надежно защищают этот райский уголок от холодных ветров. Декабрь и первая половина января отличаются теплом и относительно постоянной погодой. На Новый Год на побережье иногда выпадает снег. В такие редкие моменты необыкновенно выглядят мандарины, пальмы и цветущие розы, укрытые снегом! К сожалению, снег очень быстро тает и образуется новогодняя слякоть. Иногда могут быть дожди. Поэтому для поездки зимой в Абхазию обязательно берите с собой непромокаемую обувь или резиновые сапоги.
Документы для поездки
- Гражданам Российской Федерации для поездки в Абхазию достаточно внутреннего паспорта.
- Для пересечения границы несовершеннолетним лицам до 14 лет в свидетельстве о рождении должен стоять штамп о гражданстве ребенка или должен быть вкладыш о гражданстве.
- Дети до 18 лет, выезжающие из РФ без сопровождения обоих родителей (усыновителей, опекунов или попечителей), должны также иметь нотариально оформленное согласие названных лиц на их выезд из РФ с указанием срока выезда и государства, которое они намерены посетить.
Возьмите с собой
- Шапка, перчатки
- Куртка
- Флиска
- Футболка
- Джинсы / ходовые брюки
- Нижнее белье
- Колготки, носки
- Непромокаемая зимняя обувь
- Шлепки для термальных источников, комнатные тапочки для гостиницы
- Купальник, полотенце
- Непромокаемая одежда или дождевик
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
- Фотоаппарат/видеокамера
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста.
- Подпопник
- Термос
- Фонарик. Зимой темнеет рано. Если мы захотим провести вечер на море, то пригодится фонарик.
- Сушилки для обуви
- Гигиеническая помада
- Индивидуальная аптечка
Важно знать:
- Тур на озеро Рица проводится только при благоприятных погодных условиях!
- На Новый год в гостинице накрываем праздничный стол: легкие закуски, бутерброды, фрукты. Веселимся и играем в игры! При благоприятной погоде, возле моря сделаем большой костер. Или (по желанию туристов) идем встречать Новый Год в кафе.
Цены на экскурсионный тур
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в г. Новый Афон, в гостевом доме «MAG House».
- Питание: завтраки (день 2-5), ужины (день 1-4) по комплексному меню (меню не индивидуальное. ).
- Входные билеты в Новоафонскую пещеру, на водопады Акармара, термальные источники Кындыг, Форелевое хозяйство Отхара, в Рицинский национальный парк.
- Услуги инструктора-проводника
- Что не входит
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (Российско-Абхазская граница).
- Билеты на фото-, видеосъемку на экскурсионных объектах (Новоафонская пещера).
- Питание: обед. На обед во время экскурсий мы заезжаем в одно из местных кафе или берем с собой чай и бутерброды.
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 5000 руб. за весь период отдыха.
- Страховка (не обязательно)
- Праздничный ужин в новогоднем туре с 29 декабря по 02 января (~1200-1500 руб. ). Туристы вместе с инструктором покупают продукты, готовые салаты и накрывают новогодний стол.
- Место начала и завершения
- Адлер, на границе России и Абхазии со стороны РФ
- Когда и сколько длится?
- Когда: 29 декабря - 02 января, 03 января - 07 январяЭкскурсия длится около 5 дней 5 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
29 декабря - 02 января, 03 января - 07 января
Восход
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера
Еще несколько похожих предложений в Адлере
Индивидуальная экскурсия
10ч
25 000₽
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия в Сухум, Абхазия
Приглашаю вас в путешествие в столицу солнечной Абхазии
Ежедневно в удобное вам время
10ч
2 400₽
за 1 чел.
Джип-тур по Абхазии
Джип-тур по Абхазии очень популярен и востребован среди туристов, ведь многие красивые и значимые...
Ежедневно, кроме понедельника. Время по согласованию.
12ч
2 100₽
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у...
Забираем с 6:30 с ЖД Сочи, с 7-00 с остановок по Адлеру
Индивидуальная экскурсия
8ч
12 000₽
за 1-7 чел.
Абхазия: Новый Афон - переплетение истории и природы
Экскурсия в богатейшую историей страну - Абхазию! Мы отправимся по побережью и познакомимся с самыми...
В любой день, по договоренности с туристом
Индивидуальный тур
12ч
13 000₽
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах в Абхазию
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...
Ежедневно с 06:00
12ч
2 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
Абхазия или «страна души» - так называют местные свою Родину
С 5:00 от жд. Сочи и 5:50 из Адлера, чтобы не стоять на границе
Индивидуальная экскурсия
12ч
11 000₽
за 1-4 чел.
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Здравствуйте, меня зовут Сергей и я всем сердцем люблю Абхазию
Ежедневно с 6:00 или по договоренности
12ч
2 500₽
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...
Ежедневно с 6.00 - 07:00 утра
14ч
1 400₽
за 1 чел.
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Абхазия - это необычайная природа, высокие горы, альпийские луга и гостеприимный народ
10ч
15 000₽
за 1 чел.
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...
Ежедневно с 6.00 - 07:00 утра
12ч
1 300₽
за 1 чел.
Сокровище Абхазии
Отправляйтесь с нами на поиски "Сокровищ Абхазии"
Ежедневно в 06:00
Индивидуальная экскурсия
9ч
89008 010₽
за 1-5 чел.
Абхазия круглый год!
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
Восход проводит ещё 3 экскурсии
7д
25 600₽
за 1 чел.
27 февраля - 05 марта 2022
7д 3ч
28 400₽
за 1 чел.
Треккинг в Абхазии
Место нашего путешествия - гостеприимная Абхазия! Это край седых вершин, чистейших водопадов, горных...
31 октября – 06 ноября
7д
27 600₽
за 1 чел.
Треккинг в Адлере: каникулы в субтропиках
Море, горы, водопады, каньоны
09–15 мая, 24–30 октября, 31 октября – 06 ноября