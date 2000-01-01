Приглашаем в новогодний тур в Абхазию! Нас ждут яркое зимнее солнце, море, пальмы, эвкалипты,...

Приглашаем в новогодний тур в Абхазию! Нас ждут яркое зимнее солнце, море, пальмы, эвкалипты, горячее кавказское гостеприимство, настоящее вино, мандарины, мандарины и еще раз мандарины! В туре на Новый Год по Абхазии совершим прогулки по живописным ущельям этой страны, увидим горные озера, посетим древние храмы и искупаемся в горячих термальных источниках. У нас ОЧЕНЬ насыщенная программа и нет скучных, свободных дней.
Новый Год в Абхазии
Новый Год в Абхазии
Новый Год в Абхазии
Новый Год в Абхазии
Новый Год в Абхазии
Новый Год в Абхазии

Что вы увидите 🤩

  • Гагра: Колоннада, ресторан «Гагрипш», парк принца Ольденбургского.
  • Новый Афон: водопад на реке Псырцха, храм Симона Кананита, Новоафонский монастырь, Приморский парк, подземный тур в Новоафонскую пещеру.
  • Термальные источники.
  • Водопады Акармара
  • форелевое хозяйство
  • Скальный монастырь в с. Отхара
  • храм Лыхны.
  • Озеро Рица
  • водопад «Девичьи слезы»
  • Голубое озеро
  • дегустация вина.
Общая информация по маршруту
  • Ограничение по возрасту: от 5 до 60 лет.
  • Уровень сложности маршрута: легкий (85% маршрута), умеренный (15% маршрута). Маршрут рекомендован для новичков и детей.
  • Мобильная связь по маршруту: постоянно. Российские операторы работают в Абхазии только в роуминге.
  • Инфраструктура. В городе Новый Афон есть продуктовые магазины, кафе, аптека. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь только наличные. В Абхазии есть банкоматы Сбербанка России, комиссия при снятии денег – от 2% от суммы снятия.
Погода зимой в Абхазии
Зимы в Абхазии очень мягкие и комфортные, горные хребты надежно защищают этот райский уголок от холодных ветров. Декабрь и первая половина января отличаются теплом и относительно постоянной погодой. На Новый Год на побережье иногда выпадает снег. В такие редкие моменты необыкновенно выглядят мандарины, пальмы и цветущие розы, укрытые снегом! К сожалению, снег очень быстро тает и образуется новогодняя слякоть. Иногда могут быть дожди. Поэтому для поездки зимой в Абхазию обязательно берите с собой непромокаемую обувь или резиновые сапоги.
Документы для поездки
  • Гражданам Российской Федерации для поездки в Абхазию достаточно внутреннего паспорта.
  • Для пересечения границы несовершеннолетним лицам до 14 лет в свидетельстве о рождении должен стоять штамп о гражданстве ребенка или должен быть вкладыш о гражданстве.
  • Дети до 18 лет, выезжающие из РФ без сопровождения обоих родителей (усыновителей, опекунов или попечителей), должны также иметь нотариально оформленное согласие названных лиц на их выезд из РФ с указанием срока выезда и государства, которое они намерены посетить.
Возьмите с собой
  • Шапка, перчатки
  • Куртка
  • Флиска
  • Футболка
  • Джинсы / ходовые брюки
  • Нижнее белье
  • Колготки, носки
  • Непромокаемая зимняя обувь
  • Шлепки для термальных источников, комнатные тапочки для гостиницы
  • Купальник, полотенце
  • Непромокаемая одежда или дождевик
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
  • Фотоаппарат/видеокамера
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста.
  • Подпопник
  • Термос
  • Фонарик. Зимой темнеет рано. Если мы захотим провести вечер на море, то пригодится фонарик.
  • Сушилки для обуви
  • Гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка

Важно знать:

  • Тур на озеро Рица проводится только при благоприятных погодных условиях!
  • На Новый год в гостинице накрываем праздничный стол: легкие закуски, бутерброды, фрукты. Веселимся и играем в игры! При благоприятной погоде, возле моря сделаем большой костер. Или (по желанию туристов) идем встречать Новый Год в кафе.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-17 человек
Взрослый
22 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в г. Новый Афон, в гостевом доме «MAG House».
  • Питание: завтраки (день 2-5), ужины (день 1-4) по комплексному меню (меню не индивидуальное. ).
  • Входные билеты в Новоафонскую пещеру, на водопады Акармара, термальные источники Кындыг, Форелевое хозяйство Отхара, в Рицинский национальный парк.
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (Российско-Абхазская граница).
  • Билеты на фото-, видеосъемку на экскурсионных объектах (Новоафонская пещера).
  • Питание: обед. На обед во время экскурсий мы заезжаем в одно из местных кафе или берем с собой чай и бутерброды.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 5000 руб. за весь период отдыха.
  • Страховка (не обязательно)
  • Праздничный ужин в новогоднем туре с 29 декабря по 02 января (~1200-1500 руб. ). Туристы вместе с инструктором покупают продукты, готовые салаты и накрывают новогодний стол.
Место начала и завершения
Адлер, на границе России и Абхазии со стороны РФ
Когда и сколько длится?
Когда: 29 декабря - 02 января, 03 января - 07 января
Экскурсия длится около 5 дней 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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29 декабря - 02 января, 03 января - 07 января

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