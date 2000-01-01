Общая информация по маршруту

Ограничение по возрасту: от 5 до 60 лет.

Уровень сложности маршрута: легкий (85% маршрута), умеренный (15% маршрута). Маршрут рекомендован для новичков и детей.

Мобильная связь по маршруту: постоянно. Российские операторы работают в Абхазии только в роуминге.

Инфраструктура. В городе Новый Афон есть продуктовые магазины, кафе, аптека. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь только наличные. В Абхазии есть банкоматы Сбербанка России, комиссия при снятии денег – от 2% от суммы снятия.

Погода зимой в Абхазии

Зимы в Абхазии очень мягкие и комфортные, горные хребты надежно защищают этот райский уголок от холодных ветров. Декабрь и первая половина января отличаются теплом и относительно постоянной погодой. На Новый Год на побережье иногда выпадает снег. В такие редкие моменты необыкновенно выглядят мандарины, пальмы и цветущие розы, укрытые снегом! К сожалению, снег очень быстро тает и образуется новогодняя слякоть. Иногда могут быть дожди. Поэтому для поездки зимой в Абхазию обязательно берите с собой непромокаемую обувь или резиновые сапоги.

Документы для поездки

Гражданам Российской Федерации для поездки в Абхазию достаточно внутреннего паспорта.

Для пересечения границы несовершеннолетним лицам до 14 лет в свидетельстве о рождении должен стоять штамп о гражданстве ребенка или должен быть вкладыш о гражданстве.

Дети до 18 лет, выезжающие из РФ без сопровождения обоих родителей (усыновителей, опекунов или попечителей), должны также иметь нотариально оформленное согласие названных лиц на их выезд из РФ с указанием срока выезда и государства, которое они намерены посетить.

Возьмите с собой

Шапка, перчатки

Куртка

Флиска

Футболка

Джинсы / ходовые брюки

Нижнее белье

Колготки, носки

Непромокаемая зимняя обувь

Шлепки для термальных источников, комнатные тапочки для гостиницы

Купальник, полотенце

Непромокаемая одежда или дождевик

Паспорт / свидетельство о рождении ребенка

Фотоаппарат/видеокамера

Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)

Расческа

Солнцезащитные очки

Нитка, иголка

Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста.

Подпопник

Термос

Фонарик. Зимой темнеет рано. Если мы захотим провести вечер на море, то пригодится фонарик.

Сушилки для обуви

Гигиеническая помада

Индивидуальная аптечка

Важно знать: