Место, которое обязательно нужно посетить, даже если у вас всего 3 дня на отдых в Сочи!

Орлиные скалы, это один из живописнейших скальных обьектов Хостинского района Большого Сочи.

Мы попадем на высоту 379 м над уровнем моря 🌊, где вы сможете насладиться панорамным видом на известные на весь мир 3000-тысячники Западного Кавказа.

Пройдя через живописное ущелье, перенесемся в машине времени.

Перед нами простирается дно древнего океана. Заглянув в мистическую купель, увидим реальные фрагменты останков эпохи мезозоя. В начале лета можно искупаться в прохладе Агурского водопада. А в зимнее время года полюбуемся переливами горного водоема и уникальными кавказскими первоцветами.

Поднявшись по горной извилистой тропе, к главному герою мифов — Прометею, при желании заглянем в одноименный грот.

Здесь у смотровой площадки работает кафе, где доброжелательные хозяева, по вашему желанию, угостят вас вкуснейшими блинчиками и напоят душистым горным ⛰️ чаем.

На обратном пути спускаясь к Мацестинской долине, напоследок обязательно посетим известное на весь мир, естественное место выхода лечебных сероводородных источников - огненную Мацесту.

Детали похода:

Это активная горная прогулка! Физ. подготовка: средняя (без медицинских противопоказаний). Пожилым людям и маленьким детям маршрут не рекомендован.

Нитка маршрута: 8 км, набор высоты около 200 метров

Обратите внимание: Подъезд к месту начала экскурсии 🧭 осуществляется общественным транспортом и далее пешеходная часть.

По желанию за дополнительную оплату можно организовать трансфер.

Обувь спортивная, треккинговые палки (желательно)

Одежда по погоде

Летом: головной убор, солнцезащитный крем, купальные принадлежности (по желанию)

Обязательно! Питьевая вода – не менее 1 л. Легкий перекус с собой.