Место, которое обязательно нужно посетить, даже если у вас всего 3 дня на отдых в Сочи!
Орлиные скалы, это один из живописнейших скальных обьектов Хостинского района Большого Сочи.
Мы попадем на высоту 379 м над уровнем моря 🌊, где вы сможете насладиться панорамным видом на известные на весь мир 3000-тысячники Западного Кавказа.
Пройдя через живописное ущелье, перенесемся в машине времени.
Перед нами простирается дно древнего океана. Заглянув в мистическую купель, увидим реальные фрагменты останков эпохи мезозоя. В начале лета можно искупаться в прохладе Агурского водопада. А в зимнее время года полюбуемся переливами горного водоема и уникальными кавказскими первоцветами.
Поднявшись по горной извилистой тропе, к главному герою мифов — Прометею, при желании заглянем в одноименный грот.
Здесь у смотровой площадки работает кафе, где доброжелательные хозяева, по вашему желанию, угостят вас вкуснейшими блинчиками и напоят душистым горным ⛰️ чаем.
На обратном пути спускаясь к Мацестинской долине, напоследок обязательно посетим известное на весь мир, естественное место выхода лечебных сероводородных источников - огненную Мацесту.
Детали похода:
- Это активная горная прогулка! Физ. подготовка: средняя (без медицинских противопоказаний). Пожилым людям и маленьким детям маршрут не рекомендован.
Нитка маршрута: 8 км, набор высоты около 200 метров
Обратите внимание: Подъезд к месту начала экскурсии 🧭 осуществляется общественным транспортом и далее пешеходная часть.
По желанию за дополнительную оплату можно организовать трансфер.
Обувь спортивная, треккинговые палки (желательно)
Одежда по погоде
Летом: головной убор, солнцезащитный крем, купальные принадлежности (по желанию)
Обязательно! Питьевая вода – не менее 1 л. Легкий перекус с собой.