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О чем молчит Прометей: легенды Орлиных скал

Елена
Елена – Гид из Адлерского района
Эта прогулка 👣 займет всего полдня, зато подарит вам самые яркие эмоции и впечатления! Мы поднимемся к живописным Орлиным скалам и оттуда полюбуемся трехтысячниками Западного Кавказа.

После этого спустимся в Агурское ущелье, пройдем по дну доисторического океана к водопаду, а затем побываем в гроте Прометея.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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О чем молчит Прометей: легенды Орлиных скал
О чем молчит Прометей: легенды Орлиных скал

Что вы увидите

  • Сероводородные источники
  • Орлиные скалы
  • Агурское ущелье.
Место, которое обязательно нужно посетить, даже если у вас всего 3 дня на отдых в Сочи!
Орлиные скалы, это один из живописнейших скальных обьектов Хостинского района Большого Сочи.
Мы попадем на высоту 379 м над уровнем моря 🌊, где вы сможете насладиться панорамным видом на известные на весь мир 3000-тысячники Западного Кавказа.
Пройдя через живописное ущелье, перенесемся в машине времени.
Перед нами простирается дно древнего океана. Заглянув в мистическую купель, увидим реальные фрагменты останков эпохи мезозоя. В начале лета можно искупаться в прохладе Агурского водопада. А в зимнее время года полюбуемся переливами горного водоема и уникальными кавказскими первоцветами.
Поднявшись по горной извилистой тропе, к главному герою мифов — Прометею, при желании заглянем в одноименный грот.
Здесь у смотровой площадки работает кафе, где доброжелательные хозяева, по вашему желанию, угостят вас вкуснейшими блинчиками и напоят душистым горным ⛰️ чаем.
На обратном пути спускаясь к Мацестинской долине, напоследок обязательно посетим известное на весь мир, естественное место выхода лечебных сероводородных источников - огненную Мацесту.

Детали похода:

  • Это активная горная прогулка! Физ. подготовка: средняя (без медицинских противопоказаний). Пожилым людям и маленьким детям маршрут не рекомендован.
Нитка маршрута: 8 км, набор высоты около 200 метров
Обратите внимание: Подъезд к месту начала экскурсии 🧭 осуществляется общественным транспортом и далее пешеходная часть.
По желанию за дополнительную оплату можно организовать трансфер.
Обувь спортивная, треккинговые палки (желательно)
Одежда по погоде
Летом: головной убор, солнцезащитный крем, купальные принадлежности (по желанию)
Обязательно! Питьевая вода – не менее 1 л. Легкий перекус с собой.
Что входит
  • Услуги гида
  • аптечка
Что не входит
  • В стоимость экскурсии НЕ входит:
  • 1. Входной билет в Сочинский национальный парк (200 руб. взрослым бесплатный вход детям до 10 лет и многодетным семьям — при наличии удостоверения)
  • 2. Вход на сероводородные источники Мацеста (100 руб. )
  • 3. Грот Прометея (по желанию) — 150 руб.
  • 4. Проезд
  • 5. Питание (напитки, блинчики и т. д. в кафе — по желанию)
Начало
🚩 Остановка автобуса МТЦ "Спутник"
Место завершения
🏁 БГК "Мацеста"
О чем молчит Прометей: легенды Орлиных скал
О чем молчит Прометей: легенды Орлиных скал
О чем молчит Прометей: легенды Орлиных скал
О чем молчит Прометей: легенды Орлиных скал
О чем молчит Прометей: легенды Орлиных скал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена
Елена
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