Обзорная экскурсия на самокатах

Вы, наверное, слышали про Лас-Пальмас

Вы, наверное, слышали про Лас-Пальмас? Это самая популярная локация с высокими пальмами в Адлере, именно с нее и начнется наша экскурсия. После короткой фотосъемки мы возьмем в аренду самокаты и отправимся в путешествие по Сочи.
Обзорная экскурсия на самокатах
Обзорная экскурсия на самокатах
Обзорная экскурсия на самокатах
Обзорная экскурсия на самокатах
Обзорная экскурсия на самокатах
Обзорная экскурсия на самокатах
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Что вас ожидает 🤩

  • Смотровой мост
  • Олимпийские объекты
  • Сочи парк
  • Набережная
  • Имеретинский порт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Трасса Формулы 1 и Олимпийская площадь

Мы посетим смотровой мост, с которого будет видна трасса Формулы 1 и отель Богатырь с парком аттракционов Сочи. После заедем на Олимпийскую площадь и посмотрим все спортивные объекты. Нас ждет прямая дорога к каменистому пляжу и еще одна остановка для экспресс-фотосессии.

Имеретинский порт и чашечка кофе

После пляжа мы отправимся в Имеретинский порт и насладимся видом побережья и яхт, пришвартованных к причалу. За чашечкой кофе я расскажу какие есть варианты морских прогулок, какие кафе посетить и как можно провести свободное время.
После экскурсии у вас останутся хорошие впечатления, рекомендации по местам, которые стоит посетить и чудесные фотографии.

Важная информация:

Если вы не умеете кататься на самокатах, то в качестве альтернативы можем воспользоваться велосипедами или пройти маршрут пешком (при пешеходном маршруте будет увеличение времени и стоимости экскурсии в 1,5 раза).

Понедельник - Воскресенье с 08:00 до 10:00, с 17:00 до 19:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда электросамоката / велосипеда на 1 человека
  • Чай или кофе на 1 человека
  • Фотосъемка
  • Рекомендация мест к посещению
Что не входит
  • Трансфер до места встречи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Имеретинский курорт
Завершение: Морской бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник - Воскресенье с 08:00 до 10:00, с 17:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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