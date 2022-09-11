Трасса Формулы 1 и Олимпийская площадь

Мы посетим смотровой мост, с которого будет видна трасса Формулы 1 и отель Богатырь с парком аттракционов Сочи. После заедем на Олимпийскую площадь и посмотрим все спортивные объекты. Нас ждет прямая дорога к каменистому пляжу и еще одна остановка для экспресс-фотосессии.

Имеретинский порт и чашечка кофе

После пляжа мы отправимся в Имеретинский порт и насладимся видом побережья и яхт, пришвартованных к причалу. За чашечкой кофе я расскажу какие есть варианты морских прогулок, какие кафе посетить и как можно провести свободное время.

После экскурсии у вас останутся хорошие впечатления, рекомендации по местам, которые стоит посетить и чудесные фотографии.

Важная информация:

Если вы не умеете кататься на самокатах, то в качестве альтернативы можем воспользоваться велосипедами или пройти маршрут пешком (при пешеходном маршруте будет увеличение времени и стоимости экскурсии в 1,5 раза).