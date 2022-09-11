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Описание
Трасса Формулы 1 и Олимпийская площадь
Мы посетим смотровой мост, с которого будет видна трасса Формулы 1 и отель Богатырь с парком аттракционов Сочи. После заедем на Олимпийскую площадь и посмотрим все спортивные объекты. Нас ждет прямая дорога к каменистому пляжу и еще одна остановка для экспресс-фотосессии.
Имеретинский порт и чашечка кофе
После пляжа мы отправимся в Имеретинский порт и насладимся видом побережья и яхт, пришвартованных к причалу. За чашечкой кофе я расскажу какие есть варианты морских прогулок, какие кафе посетить и как можно провести свободное время.
После экскурсии у вас останутся хорошие впечатления, рекомендации по местам, которые стоит посетить и чудесные фотографии.
Важная информация:
Если вы не умеете кататься на самокатах, то в качестве альтернативы можем воспользоваться велосипедами или пройти маршрут пешком (при пешеходном маршруте будет увеличение времени и стоимости экскурсии в 1,5 раза).
Понедельник - Воскресенье с 08:00 до 10:00, с 17:00 до 19:00
Ответы на вопросы
Что входит
Аренда электросамоката / велосипеда на 1 человека
Чай или кофе на 1 человека
Фотосъемка
Рекомендация мест к посещению
Что не входит
Трансфер до места встречи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Имеретинский курорт
Завершение: Морской бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник - Воскресенье с 08:00 до 10:00, с 17:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.